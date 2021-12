“Los eSports son un fenómeno social en todo el mundo y, especialmente, en Argentina”

Por Gustavo Martínez

16/12/2021

Flow se sumó este año como Naming Sponsor de Argentina Game Show, la feria gamer que volvió este fin de semana a su formato presencial para reunir nuevamente a todo el ecosistema de jugadores y empresas del sector. Silvana Cataldo, Gerente Senior de Brand Marketing de Telecom Argentina, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre la integración de la empresa en el segmento del gaming, que cada día se hace más grande.

Después de más de un año, Argentina Game Show se realizó nuevamente en Costa Salguero y para esta edición se sumaron como sponsor oficial, ¿qué expectativas tenían para la feria y cómo fue la presencia de la marca en el predio?

Este año, Flow continúo reforzando su apuesta en los eSports, esta vez como Naming Sponsor de Argentina Game Show y también transmitiendo en vivo las tres jornadas por el canal Flow Gaming, en el 601 de la plataforma. Además, presentamos un importante espacio con distintas acciones y activaciones donde el público pudo disfrutar de competencias entre streamers, jugar contra el equipo Flow Nocturns Gaming, participar en sorteos, disfrutar de DJ’s en vivo y presenciar competiciones entre pilotos profesionales de Super TC y Super TC eSports, además de participar de carreras amateurs. Adicionalmente, realizamos la final presencial del torneo Flow Xpress Cup, nuestro torneo organizado para equipos amateurs que, además de otorgar un importante premio, permitió a los participantes sumar experiencia en este tipo de competencias con la aspiración de convertirse en el futuro en profesionales de los eSports.

Para AGS Flow 2021, se incluyó un streaming a través del canal 601 de Flow, ¿de qué manera ha ido creciendo el consumo de contenidos de gaming en su plataforma?

Durante el último año hemos sumado nuevas competencias profesionales y campeonatos amateurs, además, trasmitimos los contenidos en vivo y los integramos a la plataforma para que los clientes puedan verlos también a demanda donde pasamos de transmitir más de 60 eventos de gaming en 2019 a completar en 2021 más de 450, por el canal exclusivo de Flow Gaming XP (601). Este aumento provocó un salto exponencial en views, donde todas las competencias que apoyamos como la Liga Master Flow (League of Legends), Unity League Flow (Counter Strike GO) y Flow Fire League (Counter Strike GO) entre otras, fueron vistas por más de 445 mil usuarios, un número muy alto, teniendo en cuenta que Flow no es una plataforma nativa de gaming como Twitch o YouTube y que esperamos siga creciendo

A través de distintas asociaciones y sponsoreos, Flow se integra cada vez más en el gaming, ¿cuál es su visión de la industria en el país y cómo ha visto su evolución en los últimos años?

Desde hace algunos años, los eSports son un fenómeno social en todo el mundo y especialmente en la Argentina. Con Flow decidimos tomar la iniciativa de integrar el gaming con una mirada estratégica e incorporarlo como un nuevo vertical de contenidos para nuestros clientes. Entre otras cosas, presentamos la primera liga profesional de videojuegos, brindamos conectividad en gaming houses y eventos de gaming y actualmente participamos como Naming Sponsor del equipo Flow Nocturns Gaming y como Main Sponsor de Isurus, además de auspiciar y transmitir en vivo los principales torneos y los eventos más importantes del país, como lo es AGS.

¿Qué balance hacen de su participación en el segmento del gaming durante 2021 y cuáles son sus objetivos para 2022?

En Flow buscamos constantemente potenciar la experiencia de entretenimiento de nuestra plataforma y ser el punto de encuentro de los mejores contenidos disponible para nuestros clientes. Queremos seguir impulsando esta tendencia de consumo, integrando nuevos contenidos exclusivos del mundo gamer y continuar realizando transmisiones en vivo de los eventos de eSports más importantes del país. En el mediano plazo, esperamos que la industria del gaming continúe creciendo en Argentina, tanto en audiencias como en transmisiones en vivo. Desde Flow seguiremos apostando a los eSports y participando del desarrollo de la escena local, fomentando la visibilidad de los eSports en el país y la región, acompañando su profesionalización, sumando contenido a nuestra plataforma e incorporando más experiencias a nuestra propuesta de entretenimiento dedicada al gaming y los eSports.