Los jóvenes menos bancarizados demandan más servicios bancarios

Por staff

11/11/2022

Los países latinoamericanos con mayor porcentaje de adultos no bancarizados suelen demandar más productos financieros que sus homólogos de países más bancarizados, así lo revela una encuesta de Mambu realizada a 1.250 latinoamericanos de entre 18 y 35 años.

El informe, ¿qué productos y servicios utilizan los más jóvenes?, encontró que en los países con mayor población bancarizada los jóvenes tienden a utilizar menos productos y servicios en comparación con sus contrapartes en los países menos bancarizados.

Además, los neobancos, que se caracterizan por no tener presencia física, tienden a realizar más ventas cruzadas de productos que sus homólogos tradicionales.

Por ejemplo, en Argentina, cerca de la mitad de la población está bancarizada, pero el 21% de esas personas bancarizadas dijo que su banco principal era un neobanco. En el país, el promedio de productos utilizados por persona fue de 3.06 y, en este caso, el 43% de los encuestados afirma que el producto que más utiliza son las tarjetas de crédito.

“Si bien es correcto que según el estudio comisionado por Mambu, 43% de los argentinos encuestados utiliza tarjetas de crédito, la realidad es que hay otros productos que otros que tienen demanda entre los argentinos. Los tres principales servicios para Argentina son las transferencias P2P (persona a persona), el pago de facturas y la recepción de nómina. Además, otros productos utilizados incluyen tarjetas de débito (85%), cuentas de ahorro (64%) y billeteras digitales (35%). Según los usuarios de banca digital sigan evolucionando la demanda por servicios más avanzados y las instituciones financieras deben estar listas para poder tener productos listos para salir al mercado lo antes posible”, comentó Paula Neira, directora de ventas para la región de MCA (Multi-Country Account) en Latinoamérica de Mambu.

La tarjeta de débito fue el producto más demandado, aunque factores como las tasas de bancarización y la popularidad de los neobancos a nivel país podrían condicionar la demanda. De hecho, la demanda de billeteras digitales fue alta en Argentina (35%) y Colombia (31%).

Ver más: Guatemala será la sede de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos

“Casi la mitad de la población en Argentina está bancarizada, solo el 21% de ellos dijo que su banco principal es un neobanco. Hay varias razones por las cuales los bancos tradicionales retienen actualmente la mayoría de los clientes, entre ellas, el estar todavía interesados en recibir servicio presencial en una sucursal o el hecho de que un empleador use ese tipo de bancos para hacer los depósitos de nómina. Esto indica que el tema no está relacionado con el nivel de confianza per se. De hecho, muchas de estas empresas digitales tienen más sistemas y protocolos de seguridad que otras instituciones. El cambio siempre toma tiempo y ya que muchos argentinos usan los bancos que sus amigos y familiares le han recomendado es de esperarse que a medida que las generaciones más jóvenes se sientan cómodos con los neobancos es probable que su popularidad aumente”, explicó Neira de Mambu.

Mientras que los habitantes de los países más bancarizados solicitaban principalmente cuentas de ahorro y tarjetas de débito, los de los países menos bancarizados querían esos productos y otros más, incluyendo cuentas corrientes, billeteras digitales, cuentas de crédito y de depósito en sus carteras financieras.

“La demanda de tarjetas de débito de hoy puede crear una demanda de otros productos en el futuro. Sólo una entidad financiera con gran capacidad de respuesta que funcione con un core nativo de la nube puede adaptarse con la suficiente rapidez para tener éxito a medida que los jóvenes adultos expertos en tecnología se conviertan en líderes globales”, finalizó Juan Pablo Jiménez Isaza.

Le preguntamos a Paula Neira qué papel juega la alta inflación y la crisis económica en las decisiones relacionadas con la utilización de la banca?

“La situación económica actual es un desafío para todos en la región. Históricamente en momentos como este la financiación y la banca a menudo se vuelven más complejas según aumentan las tasas de interés para controlar la inflación. Es en estos momentos cuando las instituciones financieras, ya sean tradicionales o disruptivas pueden demostrar su valor reevaluando sus productos y servicios para tratar de ayudar a una población que actualmente está sintiendo la presión económica”, finalizó Neira.