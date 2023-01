Los mayores fiascos tecnológicos de 2022

Por staff

31/12/2022

Volvemos con nuestra lista anual de las peores tecnologías del año. Serían como anti-avances, el tipo de tropiezos, usos inadecuados, desaciertos y malas ideas que conducen al fracaso de la tecnología. Los desastrosos hitos de este año van desde la química farmacéutica mortal hasta un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que fue objeto de burlas en internet.

Un asunto que nuestra lista de desastres pone de relieve es cómo las políticas (entendidas como las reglas, los procesos, las instituciones y los ideales que rigen el uso de la tecnología) pueden decepcionarnos. En China, el sistema generalizado de control de la pandemia conocido como COVID cero llegó a un final abrupto e inesperado. En Twitter, Elon Musk destruyó intencionalmente las políticas de gobierno del sitio, reemplazándolas con una mezcla traviesa y arbitraria de libertad de expresión, venganzas personales y guiños a la derecha estadounidense. En EE UU, los fallos políticos fueron evidentes en los niveles más altos de muertes por sobredosis jamás registrados, muchas de ellas debido a un compuesto químico de hace 60 años: el fentanilo.

El impacto de estas tecnologías se podría medir en el número de personas afectadas. Más de mil millones de personas en China están expuestas al virus por primera vez; 335 millones de usuarios de Twitter están viendo las payasadas de Musk; y el fentanilo se llevó la vida de 70.000 personas en EE UU. En cada uno de estos desastres, hay lecciones importantes sobre por qué falla la tecnología. Sigan leyendo.

El colapso de FTX

Cae la noche sobre el dinero inventado

Imagina un mundo en el que puedas inventarte nuevos tipos de dinero y otras personas te paguen en dinero real para obtener el inventado. Llamemos a lo que compran tokens de criptomonedas. Pero debido a que hay tantos tipos de tokens, son difíciles de comprar y vender, así que imagina que eres un empresario y creas un mercado de valores privado para comercializarlos. Llamemos a eso “plataforma de intercambio de criptomonedas”. Como los tokens no tienen un valor intrínseco y varias casas de intercambio ya se han arruinado, tú te asegurarías de que la tuya sea ultra segura y esté bien regulada.

Ese era el concepto detrás de FTX Trading, una casa de intercambio de criptodivisas iniciada por Sam Bankman-Fried. Este veinteañero promocionaba su sofisticada tecnología, como un “motor de riesgo automatizado” que, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y cada 30 segundos, verificaba si los depositantes tenían suficiente dinero real para cubrir sus apuestas en el mercado cripto. Esta tecnología aseguraba una “transparencia total”.

Sin embargo, detrás de la fachada, FTX aparentemente no era más que un fraude a la antigua. Según los investigadores estadounidenses, Bankman-Fried tomó el dinero de los clientes y lo usó para comprar casas lujosas, realizar donaciones políticas y amontonar grandes intereses en criptodivisas. Todo se vino abajo en noviembre. John Ray, el responsable designado para supervisar la empresa en quiebra, afirmó que la tecnología de FTX en realidad “no era nada sofisticada”. Tampoco lo fue el supuesto fraude: “Es simplemente tomar el dinero de los clientes y usarlo para su propio propósito”.

El graduado del MIT Bankman-Fried, cuyos padres son profesores de derecho de la Universidad de Stanford (EE UU), fue arrestado en las Bahamas este diciembre y se enfrenta a varios cargos de conspiración, fraude y blanqueo de dinero.

De la medicina al asesinato

Cómo el fentanilo se convirtió en un asesino

En 1953, el médico y químico belga Paul Janssen se dispuso a crear el analgésico más fuerte que pudo. Creía que podía mejorar la morfina, diseñando una molécula 100 veces más potente pero de corta duración. Su descubrimiento, el opioide sintético fentanilo, se convertiría en el analgésico más utilizado en las cirugías.

Actualmente, el fentanilo está estableciendo récords sombríos: está involucrado en la muerte accidental de alrededor de 70.000 personas al año en EE UU, lo que significa alrededor de dos tercios de todas las sobredosis mortales en este país. Es la principal causa de muerte en adultos estadounidenses menores de 50 años, con más víctimas que las de accidentes de coches, armas y COVID-19 juntos.

El fentanilo mata parando la respiración. Su potencia es lo que lo vuelve mortal. Dos miligramos, el peso de una pluma de colibrí, puede ser una dosis mortal.

¿Cómo hemos llegado a casi 200 muertes al día? Janssen Pharmaceuticals, la división de Johnson & Johnson, tuvo un papel. Hizo afirmaciones falsas sobre lo adictivos que eran los opioides recetados, ganando dinero mientras la gente se enganchaba a las pastillas y los parches. Este año, Janssen aceptó pagar un acuerdo de 5.000 millones dólares (4.705 millones de euros) sin admitir haber actuado mal.

En la actualidad, el fentanilo llega desde laboratorios clandestinos en México, dirigidos por cárteles despiadados. Se usa para intensificar la heroína o se introduce en analgésicos falsos. ¿Las cosas pueden empeorar aún más? Sí, pueden. Varios estados de EE UU informan un rápido aumento en las muertes por fentanilo en niños pequeños que ingieren píldoras accidentalmente.

Un corazón de cerdo con un virus dentro

Preguntas sin respuesta sobre aquel histórico trasplante

Se trata de una tecnología que es un gran avance de buena fe y a la vez un gran error. En enero pasado, los cirujanos de Maryland (EE UU) trasplantaron un corazón de cerdo a un hombre moribundo con insuficiencia cardíaca. El órgano fue modificado genéticamente para resistir el rechazo del sistema inmunitario humano. El paciente, David Bennett Sr., murió dos meses después del trasplante.

Ningún ser humano había sobrevivido antes, ni siquiera temporalmente, con un corazón de cerdo. Esa parte fue un gran éxito. El problema es que el corazón albergaba un virus porcino, que podría haber contribuido a la muerte del paciente. Parece que la empresa que diseñaba y criaba a los cerdos manipulados, United Therapeutics, no hizo las pruebas lo suficientemente bien como para detectar el virus. Es difícil saberlo con certeza, porque United corrió un velo de secreto sobre lo que sucedió.

El riesgo de propagar virus porcinos a humanos siempre ha sido la pregunta más preocupante sobre esta tecnología. Martine Rothblatt, fundadora de United Therapeutics, de hecho, escribió un libro sobre ese tema. “Todo derecho a crear una tecnología está vinculado a una obligación”, le explicó Rothblatt al podcaster Tim Ferriss en 2020. Con los trasplantes de órganos porcinos, esa obligación es “sin riesgo, no con cierto riesgo, sino sin riesgo” de que se filtre ningún tipo de virus animal en la población humana.

Se cree que este virus en particular, conocido como citomegalovirus porcino, no puede infectar células humanas. No generará una pandemia mortal. Podríamos pensar: “No hay daño, no hay fallo”. Pero, ¿y la próxima vez? Necesitamos saber cómo y por qué se coló el virus y si fue parte de lo que mató a David Bennett. Y hasta ahora, nadie ha ofrecido una explicación.

El final de “COVID cero”

China suspende los controles del virus

Durante dos años y medio, China mantuvo el coronavirus bajo control a través de un sistema de hoteles de cuarentena, constantes pruebas de diagnóstico y códigos QR en los teléfonos. El verde significaba libertad. El rojo significaba que esa persona había estado cerca de alguien con el virus, lo que lo convertía de modo instantáneo en un apestado, sin poder comer en un restaurante o subir a un avión. El presidente de China, Xi Jinping, se autonombró líder de la “guerra del pueblo” contra el germen.

El sistema era opresivo y funcionó. China tuvo increíblemente pocos casos de COVID-19. Pero este diciembre, el Gobierno disolvió abruptamente este programa. Ahora los analistas predicen 1 millón de muertes.

Algunos observadores han relacionado ese cambio con la creciente disidencia sobre las políticas asfixiantes. En octubre, un audaz manifestante colgó una pancarta en un puente de Beijing (China). “¡No a las pruebas de COVID! No al gran líder, sí al voto”, escribió. Pronto, los manifestantes contra el confinamiento adoptaron ese eslogan en todo el país. Escenas turbulentas de estudiantes y trabajadores exigiendo un cambio empezaron a difundirse en las redes sociales.

Pero la verdadera historia puede ser que el conjunto de medidas y tecnologías anti-COVID-19 de China, antes tan efectivo, finalmente fracasó. El alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, cree que China ya estaba afectada por los brotes cada vez mayores de la variante ómicron de fácil transmisión “mucho antes de que hubiera algún cambio en la política”.

“La enfermedad se ha propagado intensamente porque, en mí opinión, las medidas de control en sí mismas no detenían la enfermedad”, explica Ryan.

Las reglas de Twitter de Elon Musk

Un monarca absoluto pone a prueba sus poderes

Cuando el hombre más rico del mundo (en aquel momento) compró Twitter, prometió sobre todo restaurar la “libertad de expresión” en la plataforma.

Musk despidió a la mayor parte del personal de Twitter y publicó los “archivos de Twitter”: mensajes de Slack intercambiados por los anteriores directivos mientras decidían si prohibir a Donald Trump o bloquear las noticias sobre el ordenador portátil de Hunter Biden. Musk insinuó que el exjefe de confianza y seguridad de Twitter era un pedófilo. Musk también dejó que algunas personas conocidas y controvertidas volvieran a aparecer y anunció nuevas reglas aparentemente sobre la marcha: nada de parodias, nada de enlaces de Instagram, no se publicarán datos públicos que muestren la ubicación de los aviones privados de los multimillonarios…

Algunos predijeron que la tecnología de Twitter se rompería bajo ese estrés. Pero lo que Musk estaba rompiendo, de manera violenta y repentina, eran las reglas de interacción en el sitio y, por lo tanto, el producto en sí. “La verdad esencial de toda red social es que el producto es la moderación de contenido”, escribió el periodista Nilay Patel. “La moderación de contenido es lo que hace Twitter, es lo que define la experiencia del usuario”.

Los usuarios del sitio deben decidir si quieren el nuevo Twitter modificado. Ellos darán el veredicto real sobre el gobierno maníaco de un solo hombre, de Musk, como moderador en jefe. Seis semanas después de tomar el control de la empresa, Musk, quizás cansado del trabajo, sometió a votación su reinado. “¿Debería renunciar como jefe de Twitter? Cumpliré con los resultados de esta encuesta”, tuiteó el 18 de diciembre.

El resultado: el 57,5% dijo que debía irse y el 42,5% le pidió que se quedara.

El pueblo ha hablado. ¿Pero Musk lo escuchará?

Ticketmaster

Los “Swifties” enfadados tienen preguntas antimonopolio

Solo tenías un trabajo, Ticketmaster…

En 2022 debería haber una forma de vender entradas para conciertos de forma fluida y transparente, especialmente para grandes eventos como la esperada gira de Taylor Swift. Pero el vendedor de entradas más grande del mundo no lo hizo bien. Paró las ventas de las entradas para la gira cuando su sistema colapsó, dejando furiosos a los “Swifties” apasionados. Luego, en la Ciudad de México, a más de mil fans de Bad Bunny se les rechazaron sus entradas como falsas, aunque la estrella del reggaetón actuaba en un lugar parcialmente vacío.

La Oficina de Protección al Consumidor de México afirma que podría presentar una demanda. Los fans de Swift en Los Ángeles (EE UU) ya lo han hecho, alegando que el “desastre de la venta de entradas” se debió a las prácticas “anticompetitivas” de Ticketmaster. Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, controlan más del 80% de las ventas de conciertos en EE UU, y la empresa ha sido objeto de análisis durante mucho tiempo por los reguladores antimonopolio.

No es solo que las entradas sean caras (comprar una entrada regular para la gira de Taylor Swift cuesta 1.000 dólares (942 euros)). Según el economista de Yale Florian Elderer, la falta de competencia podría explicar los errores de emisión de entradas. “Las acusaciones contra Ticketmaster son que abusó de su posición dominante en el mercado al invertir poco en la estabilidad del sitio y en el servicio al cliente”, indica Elderer. “Por lo tanto, en vez de causar daño a los consumidores al cobrar precios exorbitantes, se alega que Ticketmaster causó daño al brindar una calidad inferior, lo que no podría haber hecho si se hubiera enfrentado a competidores creíbles”.

El hundimiento del buque insignia Moskva

“Buque de guerra ruso, vete a la mierda”

Nada simboliza mejor la sorprendente resistencia de Ucrania a la invasión rusa que el hundimiento del Moskva, el buque insignia de Rusia en el Mar Negro, en abril. El barco de guerra, erizado con tubos de misiles, era un sistema flotante de defensa aérea. Pero el 13 de abril, el barco fue alcanzado y hundido por dos misiles lanzados desde la costa.

Los analistas han estudiado detenidamente lo ocurrido. El Moskva debería haber podido detectar y derribar los misiles. Pero hay señales de que el barco no estaba listo para una guerra. Es posible que haya tenido problemas con sus viejos radares y armas. La mitad de su tripulación eran reclutas recientes que oficialmente ni siquiera se suponía que estuvieran en guerra. Rusia ha negado que el barco haya sido atacado: asegura que el Moskva se hundió por el mal tiempo después de que explotaran algunas municiones.

Para conmemorar su resistencia, el Gobierno de Ucrania imprimió un sello conmemorativo, con un soldado que le enseña el dedo corazón al buque de guerra.

Galáctica de Meta

Una IA generativa es abucheada fuera del escenario

Este otoño, se lanzaron online dos modelos de lenguaje, sistemas de inteligencia artificial (IA) que pueden responder a las preguntas en un texto fluido similar al humano, para que la gente los experimentara. Aunque los dos sistemas eran parecidos, su recepción pública fue opuesta.

El modelo de Meta, denominado Galactica, sobrevivió solo tres días antes de que las críticas furiosas provocaran que la compañía lo retirara. Hemos decidido pedirle al modelo sobreviviente, ChatGPT de OpenAI (que está recibiendo excelentes críticas), que nos cuente algo sobre lo que sucedió. A continuación se muestra nuestra indicación y la respuesta del modelo. ChatGPT tardó unos 25 segundos en redactar su respuesta:

Fuente: MIT