Los mejores juegos de casino online de estilo de vida

Por staff

20/06/2022

Una manera excelente de deshacerse del estrés diario es a través de los juegos divertidos de los casinos en línea. A todos nos apetece pasarla bien y relajarnos según nuestra afición a cierto estilo de vida. En los casinos en línea, no solo podemos encontrar una gran variedad de juegos, sino que podemos experimentarlos como en la vida real. Entrando en el mundo de tragamonedas, ruleta, juegos de mesa, y otros tipos de juegos, podemos encontrar un abanico de temas de estilo de vida. Empezando de ir de compras, ir de viaje, o incluso preparar tu comida favorita, existen bastantes temas que puedes adaptar a tu gusto y estilo de vida. Todos estos juegos puedes jugarlos sin moverte de casa y embarcarte en una aventura virtual de tus sueños. Dicho eso, es importante tener en cuenta que también puedes jugar la mayoría de los juegos de casino en línea en dispositivos móviles, que también facilita mucho la disponibilidad de tu pasatiempo favorito.

Shopping Spree

Shopping Spree es un juego de volatilidad media, que es conveniente para casi todos los tipos de jugadores. La imagen que podemos ver de esta tragamoneda es el frente de una tienda de lujo en Nueva York. Los carretes se colocan dentro de la ventana iluminada, para mostrar mejor los productos que se ofrecen. Dentro de la ventana podemos ver bolsos de cuero pulido, tacones de diseñadores famosos, frascos de parfumes y un brillo que ilumina todo lo que ofrece la tienda.

Cuando giras los carretes de esta tragamonedas tienes la posibilidad de ganar unas compras reales en Nueva York o el equivalente en efectivo. El juego tiene cinco carretes que conllevan tres tipos de regalos de lujo. Te ofrece hasta nueve líneas de pago con un RTP magnífico de 95,44 %. Girando los carretes los dólares dorados te pueden traer muchos premios en efectivo. Otro tipo de premio es Bono de Bolsa Misteriosa como una sorpresa adicional. Si te interesa aprender más, juega a los juegos de casino online en Mega Casino.

Sushi

Si te gusta preparar comida y comerla con gusto sin engordarte e incluso amas a la cocina japonesa, esta tragamonedas satisfará tu deseo. Puedes enriquecer tu conocimiento de la comida japonesa (sushi) aquí. El RTP de Sushi tragamoneda es de 96 %, lo cual no es lo mejor del mundo, pero tampoco lo peor. Este juego de tragamonedas de casino en línea tiene tres carretes, tres filas y cinco líneas de pago, con giros gratis también. Al visitar un restaurante japonés, mientras disfrutas del sushi puedes obtener una tarjeta VIP dorada con un descuento. Hay que coincidir tres cartas VIP en los carretes del juego para poder activar el juego de bonificación. Puedes jugar veinte juegos gratis en total. El Wasabi Shoga se convierte en el símbolo Wild y funciona como todos los demás símbolos de esta tragamoneda, excluyendo la tarjeta VIP.

Si ganas una ronda, podrás ver dos botones, Take Win y Take RIsk. Si pinchas al Take Win recoges tu premio, y pinchando al Take Risk intentas a duplicar tus ganancias. Las ganancias se duplican de la siguiente manera: aparecen cinco cartas en frente de tí y una de ellas está abierta, tienes que encontrar la carta más alta para poder duplicar tu premio.

The Tipsy Tourist

Gracias a las bonificaciones interesantes y los premios en efectivo, The Tipsy Tourist es una tragamonedas en línea perfecta para los amantes de viajes. Tipsy Tourist es un personaje animado que hace diferentes movimientos cada vez que usas los carretes. La imagen es una parte colorida de la famosa Miami Beach llena de palmeras y el océano azul.

Cuando se trata de aprender a jugar a esta tragamoneda, no es nada complicado. Tiene cinco carretes y veinte líneas. Los jugadores pueden elegir monedas, número de líneas y tamaño de la apuesta por línea. Además de eso, hay una función de reproducción automática. Ganarás ocho giros gratis en caso de que obtengas al menos tres símbolos de Beachball en el tercer, cuarto y quinto carrete. Puedes volver a hacer giros mientras los símbolos Wild aumentarán enormemente tus posibilidades de ganar grandes premios. La noticia bastante buena es que el RTP de esta tragamonedas es de 97,10%.