Los nuevos créditos hipotecarios y el desafío tecnológico de la banca

Por staff

03/07/2024

Por Jorge Lucero, CEO de redbee

En Argentina existe un grupo de entidades financieras de primera línea (las más importantes del país) que cuentan con soporte de automatización de los procesos, lo que las pone un paso adelante del resto. Estos bancos tienen la posibilidad de hacer grandes inversiones en tecnología, que les permiten generar herramientas que apoyen a sus ejecutivos en la agilización de los trámites de onboarding de clientes financieros, que es el proceso por el cual las instituciones financieras incorporan nuevos clientes.

En aquellas entidades que, si bien tienen la potestad de colocar crédito en la calle, no están tan actualizadas en términos tecnológicos, los ejecutivos soportan una enorme carga de procesos manuales que, en un volumen creciente de créditos, se torna descomunal. Este grupo de entidades tienen el desafío de crecer, pero no con tecnología sino con “manos”.

Otro escenario que se plantea ante el resurgimiento de los créditos hipotecarios tiene que ver con la calidad de la información de las personas físicas y jurídicas a la que las entidades financieras tienen acceso, información que suele estar desactualizada, o no suele ser fidedigna. Esto representa un problema porque las entidades, que en algo se tienen que basar para realizar las evaluaciones internas, en ocasiones deben realizar rectificaciones o recibir documentación adicional.

Un tercer tema es la implementación de firma digital que, en Argentina, dista de tener una implementación homogénea. La firma digital (criptográfica) es inviolable, cosa que no sucede con las firmas holográficas (manuales). En lo personal, como tecnólogo, me gustaría que no haya ningún documento sin firma digital, ya que esto aceleraría enormemente los tiempos de procesamiento de la información.

El último punto a destacar tiene que ver con soluciones de autoservicio, esto es, herramientas que permitan algún tipo de autogestión en la presentación de documentación, en el manejo del proceso de onboarding que hoy implica mucha gente involucrada del lado de la entidad financiera, pero que podrían hacerse en forma autónoma del lado del cliente.

Qué soluciones tecnológicas pueden ayudar a acelerar la entrega de créditos

En el caso de la automatización, actualmente la RPA (automatización robótica de procesos) es muy valorada para brindar al ejecutivo herramientas que automaticen y agilicen su tarea. Es muy común llenar un sinfín de formularios, incluso repitiendo información, cuando se podrían autocompletar. Sin embargo, si la entidad cuenta con una solución digital para completar estos formularios, cada vez que se realiza una modificación estética, o cambio en la reglamentación y la información requerida, debe involucrarse a un desarrollador, que es un recurso costoso, para la actualización de este formulario. Entonces, salvo que la banca cuente con un poder de fuego de inversión tecnológica, este proceso se torna complejo y costoso. RPA, que es una forma de automatización de procesos que replica las acciones de un ser humano, se presenta como la alternativa a esa necesidad de contar con el conocimiento de un desarrollador.

En lo referido a la calidad de la información de las personas físicas y jurídicas, es clave el rol de un proveedor IT que brinde soluciones de integración y curado de distintas fuentes de información local, regional y global.

También se está trabajando fuerte en soluciones que mejoren la experiencia del cliente, brindando información de valor a los representantes de atención al cliente que los atienden. Esto sirve notablemente para mejorar la tasa de conversión de colocación de créditos, por ejemplo.

Como vimos, entonces, para cada desafío que se le presenta a las entidades financieras para respaldar tecnológicamente el proceso de otorgamiento de créditos a una mayor escala, hay una solución IT detrás que puede agilizar o mejorar el proceso.

