Los nuevos millonarios del mundo IT

Por staff

20/04/2022

Cosys, una de las comunidades más grandes de profesionales de IT del país, invita el próximo 4 de mayo a las 18 hs. a su evento “Como ganar US$ 160.000 dólares anuales”, el cual está dirigido a los programadores IT que quieran desarrollar sus capacidades y conocer los secretos y tips para poder ser uno de los nuevos millonarios de la Argentina.

Daniel Nuske, experto y mentor del mundo IT, será el speaker invitado y brindará una clase magistral contando su experiencia, secretos y tips para trabajar desde la Argentina para el mundo. Hace 8 años trabaja para empresas de Estados Unidos como Pfizer, Toptal, Streamlit, entre otras startups de Silicon Valley y además es mentor de programadores que quieren incursionar en el mundo del trabajo remoto.

“El mercado de programadores está recién empezando y hay mucho potencial. Hay que aprovechar que hoy hay mucha demanda a nivel mundial. Recomiendo Javasript como la tecnología con más potencial para desarrollarse”, explica Daniel Nuske.

No es novedad que la demanda de perfiles IT creció exponencialmente tras la aparición del COVID-19 y por ello, el sector tecnológico se convirtió en uno de los que más creció durante la pandemia. En el último año se estimó que el sector creció más de un 35% dada la veloz puesta en marcha de inversiones en las áreas de infraestructura, soporte y redes para el correcto funcionamiento del teletrabajo. Como consecuencia, organizaciones ajenas al ámbito tecnológico comenzaron a solicitar perfiles IT, incrementando aún más la conocida demanda.

Cosys, empresa organizadora del evento, forma parte del Grupo Kelsoft quien tiene más de 15 años en el mercado argentino y está conformado además por Netkel, empresa de consultoría IT. El grupo tiene por objetivo generar una comunidad de talentos que estén a disposición de las necesidades de grandes clientes, ofreciendo servicios de Talent Acquisition IT, Head Hunting & Human Resources, no solo para Argentina sino para el mundo entero. Hoy cuentan con profesionales y desarrolladores que trabajan en varios países cómo Perú, Chile, Uruguay, México, EEUU., Canadá, Francia y Singapur, para clientes como Fibercorp, Mercadolibre, Datco, Seidor, Novis, NTT Data Perú, Orbis Data Chile, entre otros.

Según la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI), suelen quedar 5000 puestos de tecnología vacíos al año. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proyecta que en Latinoamérica se necesitarán, para el 2025, alrededor de 1.2 millones de desarrolladores. El principal desafío vendrá de la mano de las tecnologías solicitadas por las organizaciones, las cuales tienden a ser cada vez más específicas, exigiendo una amplia experiencia.

Nicolás Stajnsznajder, CEO del Grupo Kelsoft, destaca que “Cosys busca impulsar el crecimiento personal y profesional de cada uno, en pos de alinear los intereses individuales con los intereses globales del cliente prestando un ambiente de trabajo favorable, ameno y entusiasta. Hoy tenemos cada vez más demanda apuntando a cerrar el año con más de 250 empleados IT”.

Por sobre todas las áreas, quien llevó la delantera de desarrollo fue el sector de Telecomunicaciones con un 70% de crecimiento y le siguieron los rubros: Medios y entretenimiento: 68%; Salud: 56%; Energía y recursos: 53%; Seguridad: 51%; Retail: 44%; Educación: 37% y Gobierno: 36%, entre otros. En lo que refiere a tecnologías, Inteligencia Artificial (AI), Cloud Solutions, Internet de las Cosas (IoT) y la inversión en Blockchain fueron las más demandadas en el último tiempo.

Además, se evidenció una alta demanda de personal argentino, gracias al huso horario , el cual resulta beneficioso al momento de la contratación para empresas provenientes desde Chile y Estados Unidos, por ejemplo.