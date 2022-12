¿Los planes con anuncios son una alternativa para reducir los costos de consumo?

Por staff

21/12/2022

Recientemente, Netflix anunció el lanzamiento de una subscripción con anuncios, reduciendo así el costo para los usuarios. Como una de las principales plataformas de streaming en el mercado, la compañía establece indicadores para otros servicios en México.

Con una amplia variedad de opciones disponibles, el cambio es una alternativa para disminuir los gastos del consumidor, luego del alza de precios en algunas suscripciones.

La Copa Mundial es uno de los eventos internacionales más grandes, reuniendo a miles de millones de espectadores. Por primera vez globalmente, el campeonato también se transmite por streaming. En México, Vix transmite los partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita a su audiencia.

Esta popularidad también se puede ver con la adopción de plataformas de streaming financiado por anuncios, reduciendo el costo para la audiencia.

“Con la Copa del Mundo siendo transmitida por streaming, podemos ver el peso que tiene este sector en la forma de consumo. Es posible observar el potencial que millones de espectadores aportan a las marcas que quieren hacer publicidad, teniendo así una opción comparable a la televisión abierta”, destaca Gustavo Marra, Chief Revenue Officer de TVCoins.

TVCoins, pionero en este modelo de negocio

El streaming con anuncios no es nada nuevo y no está restringido a Netflix. Existen otras empresas que han adoptado este modelo de contenido. En particular, TVCoins está fortaleciendo el mercado local con un modelo de negocio de distribución de ingresos publicitarios que permite a los creadores de contenido lanzar una aplicación de transmisión directa al consumidor (D2C) totalmente personalizable sin inversión inicial.

El diferencial de TVCoins está dado por la asociación única entre la compañía y el creador. No hay necesidad de inversión y el desarrollo de la plataforma se realiza a través de un portal intuitivo, que no requiere conocimiento de programación, lo que facilita tener la aplicación lista lo antes posible. El depender de los ingresos por publicidad permite al creador de contenido el ofrecer su material de forma gratuita, sin costo de suscripción para sus consumidores.

En México, compañías como El Financiero Bloomberg TV ya tienen aplicaciones de streaming creadas por TVCoins.

“En el mercado mexicano observamos el 2022 como un punto decisivo para la transmisión a medida que más y más personas están migrando de servicios lineales a Internet, en busca de contenido en línea. El papel de TVCoins es promover que los creadores de contenido también puedan tener sus propias plataformas, utilizando el modelo de los anuncios como facilitador para reducir costos”, destaca Gustavo Marra.