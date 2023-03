¿Los podcasts son para todos?

30/03/2023

En un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las brechas se acortan a cada instante, es fundamental que las marcas hablen y se expresen, que rompan las barreras marca/consumidor y se acerquen a sus clientes aprovechando la gran variedad de formatos disponibles para tal fin. Ya no hay excusas para que una empresa no baje al llano para dialogar con su público y generar un lazo de confianza mucho más fuerte de lo que antes estaba permitido. Esto, no solo le va a permitir mantener a sus clientes más fieles sino que, también, servirá para acceder a otros círculos que antes eran difíciles de captar.

Previo a considerar la idea de crear un podcast, es fundamental generar una estrategia y un plan de comunicación en el que estén previamente estipulados cuáles van a ser los objetivos a alcanzar, cuál es el público al que se quiere llegar, el contenido a elaborar, cuántos capítulos se planean grabar y cuál va a ser la duración estipulada de cada uno. Además, es importante tener en cuenta analizar a la competencia y los gustos del público objetivo para poder evaluar si realmente tiene sentido llevar a cabo esta producción.

“Los podcast no son para cualquiera; hay que brindar la información justa y necesaria, hablar claro y sencillo, no agobiar al oyente con discursos eternos o con palabras difíciles de comprender. Son una excelente herramienta de comunicación, pero pueden ser un arma de doble filo si no se sabe cómo abordarlos. No creo que todas las marcas puedan utilizarlos; en mi opinión, los podcast están reservados a aquellas marcas que tengan algo interesante para decir y cuyo público efectivamente esté acostumbrado a consumirlos. Sino, todo el trabajo será en vano”, sostiene Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau.

Los rubros recomendados para hacer un podcast suelen ser cultura, arte, entretenimiento, curiosidades, historia y salud entre otros, ya que se trata de una herramienta que nos permite viajar con la voz y para ello, la imaginación y la creatividad son fundamentales. “Se puede contar desde la historia de un automóvil hasta entrevistar a un experto en vacunas; con un podcast es posible hablar de posibles curas para el cáncer y analizar un disco de The Beatles, todo depende de la creatividad que usemos para ello”, agregó.

En conclusión, los podcast son un excelente canal para potenciar la voz de una marca, cautivar a otros públicos, producir un contenido atractivo y generar un canal de encuentro más humano y cercano con los seguidores de una marca. Solo hay que tener bien en claro qué decir y cómo decirlo.