Luis Scola se suma a Reental como socio y embajador

Por staff

22/11/2022

La fintech española Reental tiene la enorme alegría de anunciar la incorporación de Luis Scola como socio y embajador de la firma especializada en inversión tokenizada de inmuebles. Desde esta posición, el ex capitán de la Selección Argentina de básquet se encargará de apoyar y trabajar para conseguir el objetivo de la compañía de “ayudar a educar” en materia financiera, descubriendo las bondades del blockchain en el mundo inversor.

“Cuando me contactaron por primera vez, realmente sentí que era un proyecto excelente. Me gustó de entrada, la idea, lo que ofrecen, los objetivos. Y luego de un par de reuniones, nos pusimos de acuerdo para que pueda sumarme. La idea es intentar aportar mi granito de arena”, señaló Luis, radicado en Italia desde 2019 y accionista mayoritario de Pallacanestro Varese, club que compite en la Serie A.

“Tenemos un objetivo ambicioso: hacer partícipe de nuestras inversiones a cualquier persona, para que así mejore su salud financiera. En este sentido, estamos seguros de que alguien del prestigio y reconocimiento de Luis Scola acercará este mensaje a todos. Él representa los principales valores del deporte: sacrificio, búsqueda de la excelencia y trabajo en equipo”, explicó Eric Sánchez, CEO de Reental, quien también fuera jugador profesional en el pasado. “El hecho de que él se haya querido sumar es una validación de que vamos por buen camino y de que hay más gente pensando como nosotros”, amplió Sánchez.

¿Cómo se gestó la alianza comercial? Fue más simple de lo que se puede sospechar. Scola comenzó invirtiendo en tokens de Reental de manera particular y a los pocos meses decidió implicarse de lleno en la compañía. “Reental tiene una idea innovadora que une el mundo de las inversiones inmobiliarias con la tecnología blockchain, la criptomenda y un montón de opciones nuevas que tenemos en el mundo moderno con la web 3.0 y otros avances tecnológicos que podemos descubrir en la actualidad. Esto abre muchísimas puertas. Y democratiza el acceso a productos antes reservados para ciertos grupos minoritarios y particulares o privados. Acá no hace falta la experiencia, no hace falta la especialización. En lo más mínimo”, describió Luis. Y concluyó: “Todo esto, a mí, me motivó. El producto es novedoso e interesante. Y si a esto se le suma que la gente que lo está gestionando es capaz, apasionada y entusiasta, las chances de obtener un resultado bueno, son muy altas”.

Para quienes no lo saben, Scola jugó durante más de 20 años en la Selección Argentina logrando una medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También conquistó dos medallas de plata en los Mundiales de 2002 y de 2019. Es el jugador con más partidos disputados en la Selección. En 2016, fue designado por el Comité Olímpico Argentino como abanderado olímpico de la delegación albiceleste. Su palmarés deportivo es gigantesco. Estuvo durante una década en la NBA, tuvo paso por Europa y hasta por China.

Retirado profesionalmente, esta leyenda del deporte argentino compró el pasado mayo el 51% de las acciones del Pallacanestro Varese, convirtiéndose en socio mayoritario de este equipo italiano del que ya era director ejecutivo. Además, junto al también ex jugador Jon Fatelevich, lidera la plataforma StadioPlus, dedicada a la venta de NFTs (tokens no fungibles) relacionados con el mundo del deporte para coleccionistas e inversores. Este año, StadioPlus ha cerrado un acuerdo con Decetraland para administrar los NFTs deportivos presentes en Vegas City, la zona comercial, deportiva y de entretenimiento del metaverso más importante del mundo.