Lunes de caos en las Bolsas

Por staff

07/04/2025

(Global) Los mercados bursátiles mundiales se han desplomado desde que Trump desveló la semana pasada unos aranceles recíprocos más altos de lo esperado, que acabaron con billones en Wall Street.

Comienza una nueva semana que se prevé sangrienta para los mercados mundiales a juzgar por cómo han empezado este lunes Asia y Europa -Ibex 35, CAC 40, DAX…-, con algunos índices acercándose a los 2 dígitos de pérdidas.

“Las bolsas mundiales sufrieron la semana pasada fuertes descensos, con caídas que han llevado a la mayoría de los principales índices bursátiles europeos a entrar en corrección técnica, tras bajar más del 10% desde sus últimos máximos, al igual que ha ocurrido con el S&P 500, mientras que tanto el Nasdaq Composite como el Russell 2000 se encuentran ya en mercado bajista, al haber cedido más del 20% desde sus máximos más recientes”, señalan en Link Securities.

El índice de futuros S&P 500 cayó por debajo del umbral clave de los 5.000 puntos durante las operaciones de media mañana en Europa, marcando un descenso de más del 20% desde su máximo de febrero de 2025. Esto podría marcar la entrada oficial del S&P 500 en territorio de mercado bajista, alineándose con el Nasdaq 100, que ya había cruzado ese umbral el pasado viernes tras las fuertes pérdidas de las acciones tecnológicas.

Las acciones de Tesla Inc. bajan más de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que sitúa a la acción ante un descenso superior al 50% desde su máximo alcanzado a finales de 2024. Los denominados ‘Siete Magníficos’ -que, además de la empresa de Elon Musk incluye a los gigantes tecnológicos Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com, Alphabet, Meta Platforms y Nvidia- se han desprendido colectivamente de más de 2 billones de dólares de capitalización bursátil en los últimos días. El viernes, Apple, la empresa más valiosa del mundo, registró una pérdida del 15% en tres sesiones, su mayor caída desde octubre de 2008.

Si se consideran las tres últimas sesiones, se prevé que el S&P 500 caiga un 12,5%, lo que evoca comparaciones con algunas de las caídas más dramáticas de la historia moderna, como el desplome de octubre de 2008 y el Lunes Negro de 1987.

“La principal causa de este comportamiento ha sido la decisión de la nueva administración estadounidense de seguir adelante con la implantación de nuevos aranceles a las importaciones de forma generalizada, utilizando para ello un método de cálculo más que cuestionable, e iniciando con ello una guerra comercial en toda regla, algo que ya se pudo comprobar el viernes, cuando el gobierno de China anunció la implantación de aranceles del 34% a todas las importaciones procedentes de EE.UU. Se espera, además, que más países/regiones opten por responder, algo que podría iniciar ’un toma y daca’ con EE.UU., que podría volver a subir sus aranceles, que terminaría teniendo un impacto muy negativo en la economía global”, advierten estos analistas.

“El desplome de la renta variable estadounidense después de que el presidente Donald Trump anunciara sus nuevos aranceles será recordado en los libros de historia, ya que provocó la cuarta mayor caída en dos días del S&P 500 desde su creación en 1957″, dijo el estratega de mercados de BBVA, Alejandro Cuadrado, en una nota este lunes. “Los mercados han entrado claramente en una nueva fase de volatilidad exacerbada“, añadió.

Según J.P. Morgan, existe ahora un 60% de probabilidades de recesión en Estados Unidos y en todo el mundo, citando los riesgos de que los nuevos aranceles enciendan las presiones inflacionistas en el país y desencadenen al mismo tiempo un ciclo de represalias de políticas proteccionistas.

El economista jefe de Goldman Sachs, Jan Hatzius, también ha revisado sus perspectivas, elevando la probabilidad de recesión en Estados Unidos a 12 meses del 35% al 45%.

Las Bolsas asiáticas fueron las primeras en sentir el cimbronazo.

El índice Hang Seng de Hong Kong se desplomó casi un 10% en la apertura a la vuelta de un festivo el pasado viernes, borrando todas las ganancias desde febrero. La renta variable china se había revalorizado con fuerza a principios de año gracias al lanzamiento por parte de DeepSeek de un modelo de inteligencia artificial de bajo coste, junto con la promesa de Pekín de aplicar nuevos estímulos. El índice Hang Seng había subido un 24% desde principios de 2025 hasta alcanzar un máximo el 19 de marzo, antes del anuncio de aranceles recíprocos de Trump. Tras la fuerte liquidación, el índice sólo ha subido un 3,2% en lo que va de año.

El índice de referencia japonés Nikkei 225 cayó un 6% a un mínimo de 18 meses en las primeras operaciones, activando un interruptor automático. El índice ha caído más de un 20% desde sus máximos de enero, entrando en territorio de mercado bajista. El índice Kospi de Corea del Sur cedió más de un 4%, mientras que el ASX 200 de Australia también cayó casi un 4%. Aunque los tres índices recuperaron algo de terreno más tarde, se mantuvieron en terreno negativo intradía.

Europa enfrenta su lunes negro

Se espera que las fuertes ventas en EE.UU. se extiendan a los mercados europeos mientras los líderes de la UE preparan contramedidas contra los aranceles generalizados de Trump. “La nota de esta mañana va a ser deprimente. En este punto, me estoy quedando rápidamente sin adjetivos para describir lo sombrío que se está volviendo el sentimiento, y lo sombrío que parece ahora el panorama económico.

Además, es probable que ambos empeoren considerablemente antes de mejorar”, escribió en una nota Michale Brown, analista de Pepperstone London. Los índices europeos también se desplomaron la semana pasada: el Euro Stoxx 600 cayó un 7,4%, el DAX alemán un 6,9% y el CAC 40 francés un 7,1%.

El índice bursátil español se mantiene en torno a los 11.770 puntos, una caída del 5.22% que se suma a los anteriores desplomes tras el anuncio arancelario del Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de la primera vez que el Ibex desciende de los 12.000 puntos desde el 27 de enero, llegando a superar los 13.500 el pasado 15 de marzo. Esta caída bursátil es bastante homogénea con respecto a sus homólogos europeos, con cifras similares en el francés CAC 40 (-4,66%), Fráncfort (-4,30%) o Milán (-4,99%).

Mientras tanto Trump…

“No quiero que nada se hunda, pero a veces hay que tomar medicinas para arreglar algo”, dijo Trump a bordo del Air Force One el fin de semana. “Tenemos que resolver nuestro déficit comercial con China”, continuó. “Tenemos un déficit comercial de un billón de dólares con China: cientos de miles de millones de dólares al año que perdemos. A menos que resolvamos ese problema, no voy a hacer un trato”.

Trump también exigió reparaciones financieras a Europa: “Pusimos un gran arancel a Europa. Están viniendo a la mesa; quieren hablar, pero no hay conversación a menos que nos paguen mucho dinero anualmente, no solo por el presente, sino también por el pasado.” La semana pasada, el presidente dijo que estaba abierto a negociar si otros países ofrecían algo “fenomenal”.

