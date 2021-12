Luxury Portfolio International publica Informe de la Posición de Inmuebles de Lujo para 2022

02/12/2021

El número de vendedores de propiedades de lujo aumenta a nivel global; algunos compradores expresan FOMO (Fuerte miedo de perderse algo); la sustentabilidad tiene una ‘importancia crítica’ entre los compradores pudientes en todo el mundo’

El último informe incluye datos de los principales grupos del 1 al 5% encuestadas en 20 países, lo que representa una población pudiente de cerca de 32 millones de hogares

NEW YORK, Dec. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Luxury Portfolio International® (LPI), la principal red mundial de corredores de propiedades inmobiliarias residenciales de lujo, se complace en compartir los resultados de su 2022 State of Luxury Real Estate Report (SOLRE – Informe de la Posición de Inmuebles de Lujo para 2022). El estudio incluye datos de individuos en los principales grupos de ingresos del 1% al 5% en 20 países, y trata una amplia variedad de temas cruciales para el mercado inmobiliario residencial de lujo global.

En particular, el informe de LPI revela una continuación de las tendencias dominantes relacionadas con la compra de viviendas que iniciaron durante el tercer trimestre de 2020 y continuaron durante todo el 2021, lo que muestra que la demanda de propiedades de lujo continua alta; se anticipa que continúen los aumentos de precios; la oferta se mantiene más baja que la demanda; el tiempo en el mercado de viviendas unifamiliares de lujo muchas veces continúa “siendo apenas unas horas”; y la sostenibilidad es “críticamente importante” (66 por ciento) al considerar compras de viviendas futuras.

El estudio también muestra un aumento en el número de vendedores pudientes de propiedades residenciales en todo el mundo; entre los compradores de viviendas de lujo, la mayoría (74 por ciento) expresó su fuerte sentimiento de confianza económica personal y el 75 por ciento continúan significativamente preocupados de que su poder adquisitivo discrecional sea cuestionado pronto.

Y aunque se espera que 2022 continúe a un ritmo rápido, hay señales de que el mercado inmobiliario residencial de lujo se estabilizará cada vez más, un paso crucial para evitar complicaciones en un mercado sobrecalentado a largo plazo.

Con el 75 por ciento de los compradores de viviendas de lujo eligiendo su próxima vivienda con sostenibilidad ambiental encabezando una amplia gama de hallazgos de un estudio de los hogares adinerados del mundo conducido por Luxury Portfolio International ® (LPI), 2021 termina como uno de los mercados inmobiliarios residenciales de lujo más sólidos en la historia.

“Después de un año récord en el sector inmobiliario de lujo, anticipamos que se restablecerá algo de equilibrio en el mercado”, dijo Mickey Alam Khan, presidente de LPI. “Es importante observar el mercado de lujo a lo largo de una trayectoria de varios años, teniendo en cuenta que la mitad de 2020 estuvo paralizada debido a la pandemia. El mercado al rojo vivo que comenzó a finales de 2020 continuó en 2021 y continuará una trayectoria positiva en 2022. La diferencia es que habrá más vendedores de propiedades de lujo en 2022 que en 2021, y aunque habrá menos verdaderos compradores de propiedades de lujo, continua siendo un mercado favorable para el vendedor. La locura pandémica que nos llevó a un mercado sobrecalentado se está normalizando. La demanda se mantendrá fuerte, y una nueva normalidad saludable en el sector inmobiliario de lujo comenzará a afianzarse en 2022″.

La sostenibilidad, según el estudio, es ahora un importante diferenciador en las propiedades de lujo, y los compradores están dispuestos a pagar una prima para tener las funciones y comodidades que los preparen mejor para el futuro. El 75 por ciento de los encuestados indicaron que escogerán la próxima vivienda con la sostenibilidad en mente, y un increíble 90 por ciento marcó “sí” en la sostenibilidad como factor en la búsqueda de vivienda en el Próximo Capítulo de la Vida. Según el estudio, la búsqueda de una vivienda en el “Próximo Capítulo de la Vida” corresponde a las personas que se mudan para estar más cerca de la familia, debido a la educación de sus hijos, un cambio profesional y otros factores atenuantes.

Las personas interesadas en la sostenibilidad como un factor importante en la compra de su vivienda tienen un 71 por ciento de más probabilidades de ver la compra como una propiedad que será traspasada a sus herederos. Además, mientras aumenta el interés en la sostenibilidad, la calidad del comprador mejora para beneficio del vendedor, ya que este comprador desea realizar transacciones más pronto y con un presupuesto relativamente más alto.

FOMO, o fuerte miedo a perderse de algo, es la sensación de ansiedad de que un evento emocionante o interesante pueda estar sucediendo actualmente en otro lugar, generalmente provocado por publicaciones vistas en las redes sociales. Con un año en casa y titulares promocionando el mercado caliente, FOMO se convirtió en una inquietud significativa para el 26 por ciento de los compradores de lujo. FOMO se manifiesta de diferentes maneras, primero como un verdadero momento de “perdió el barco” donde los precios aumentan fuera del alcance. Una segunda preocupación, igualmente impactante, es organizar las finanzas para compras importantes.

Aunque COVID-19 continúa siendo una preocupación significativa, el estudio reveló que el mercado ya se responsabilizó por una gran parte de sus efectos. Esto en comparación con el año pasado, cuando la principal tendencia en el sector inmobiliario de lujo era encontrar una vivienda para acomodar a la familia que trabaja desde casa.

Dicho esto, según el estudio, el trabajo desde casa, se usa en un alto porcentaje sustancial de compradores de propiedades de lujo. El estudio reveló que el 27 por ciento de los compradores de lujo mencionaron trabajar desde casa como una “inquietud importante”. El trabajo remoto y la frustración y el estrés asociados de estar en casa continúan jugando un papel significativo en el proceso de decisión de compra.

Los compradores preocupados por desestresar su ambiente de trabajo desde el hogar señalaron diversiones como entretenimiento en el hogar, vida nocturna cercana y amenidades que inducen al relajamiento, como un spa/bañera de hidromasaje, una variedad de cócteles especiales y salas especialmente diseñadas para medios y juegos.

Los hallazgos importantes de la encuesta incluyen:

En todo el mundo, la clase acomodada continúa altamente interesada en comprar propiedades residenciales a cualquier precio, con un aumento del 33 por ciento con relación al año anterior. No hay duda de que 2021 terminará con más compradores, estableciendo 2022 como otro año fuerte para el sector inmobiliario de lujo.

Más de 14 millones de familias bien acomodadas continúan interesadas en comprar una residencia, de los cuales 6,4 millones están en la categoría de lujo. Otros 1.2 millones de propietarios de viviendas de lujo están interesados en vender en los próximos tres años, un aumento del 32 por ciento con relación al año anterior. Sin duda, las evaluaciones récord juegan un papel fundamental en esta decisión.

En conjunto, estos factores indican que la estabilización de precios y la normalización del mercado global se anticipan para 2022 y después. Lo que antes parecía un enorme abismo entre el número de compradores y vendedores potenciales (10,3 millones de compradores y 4,0 millones de vendedores) avanza apropiadamente hacia un equilibrio (6,4 millones de compradores y 5,2 millones de vendedores).

La tendencia mundial de la demanda inmobiliaria residencial continuará en aumento en 2022. El porcentaje de personas en el mercado de compra de inmuebles residenciales para finales de 2022 aumenta de 19 por ciento en 2021 a 39 por ciento en 2022 en Europa, y de 30 por ciento en 2021 a 37 por ciento en 2022 en Asia/Pacífico. El 46 por ciento de los encuestados del Medio Oriente, específicamente los consumidores de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, tienen el mayor interés en adquirir propiedades residenciales, pues continúan diversificando sus activos. América del Norte muestra un crecimiento modesto del 21 por ciento en 2021 al 25 por ciento en 2022.

Propietarios de inmuebles de lujo están comenzando a vender. Con las nuevas construcciones experimentando retrasos debido a los desafíos con productos y servicios, hay un interés consistente en las propiedades existentes. Sin embargo, los propietarios no estaban necesariamente interesados en el mercado de ventas el año pasado y, por consiguiente, la falta de inventario fue un importante impulsor de precios en la mayoría de los mercados de lujo. Ahora, parece que los propietarios de inmuebles de lujo están convencidos de golpear el hierro mientras está caliente y su interés en vender aumentó en más del doble (al 28 por ciento del 11 por ciento). De hecho, el 71 por ciento de los propietarios cree que su valor de la vivienda aumentará este año, lo que crea un fuerte incentivo para vender. El propietario promedio de viviendas de lujo espera un aumento de aproximadamente 4–5 por ciento en comparación con el 3–4 por ciento del año pasado.

Psicológicamente continúa siendo un mercado favorable para los vendedores. En la práctica, podemos esperar una proporción más equilibrada de compradores y vendedores en los próximos años. Mientras los consumidores pudientes participan en el mercado residencial, el número de compradores de residencias de lujo bajó un 58 por ciento en 2021 (del 34 por ciento al 20 por ciento del total), mientras que, al contrario, en este equilibrio delicado, el número de vendedores de inmuebles lujo aumentó el 26 por ciento (hasta un 16 por ciento del 13 por ciento del total en el sector de lujo).

Aunque la afluencia hacia los suburbios ocupó los principales titulares de COVID, la investigación revela que los inmuebles residenciales de lujo en el centro de la ciudad están activos y vigentes. Más de la mitad de los compradores de lujo en todo el mundo (55 por ciento) esperan comprar su próxima residencia en una ciudad y el 77 por ciento estará dentro del rango de desplazamiento al trabajo. En particular, los compradores de lujo de Asia-Pacífico tienen significativamente más probabilidades de comprar en el centro de la ciudad que sus contrapartes globales.

La popularidad de las viviendas unifamiliares aumenta más allá de América del Norte. La investigación reveló que la popularidad de las viviendas unifamiliares aumenta a escala global, con el 40 por ciento de los compradores de Europa/Medio Oriente y el 29 por ciento de los compradores de Asia-Pacífico que buscan el lujo de espacio adicional y privacidad. Año tras año, la demanda de este tipo de vivienda aumenta, ya que, colectivamente, los espacios compartidos son cada vez menos atractivos para el comprador de lujo. América del Norte sigue siendo el principal impulsor de la demanda de este tipo de residencia.

Una nueva clase de comprador de propiedades de lujo de nivel inicial entra en el mercado. En todo el espectro de los consumidores acomodados, hay un mayor interés en la compra de inmuebles con un precio de menos de $ 1 millón. Esto indica un resurgimiento de compradores de clase media-alta que retrasaron sus compras debido a la pandemia, o que ahora están dispuestos y tienen las posibilidades de adquirir. En consecuencia, esto está creando un aumento en el número de compradores de lujo de nivel inicial, hasta un 44 por ciento del 39 por ciento en el rango de USD 1-1.9 millones. Este efecto democrático de lujo para muchos es más pronunciado en Norteamérica y menos en Asia Pacífico y Europa/Medio Oriente, donde la clase acaudalada tiende a inclinarse hacia grupos relativamente pequeños de personas con concentraciones muy altas de riqueza.

Para obtener información adicional y acceso al informe, haga clic aquí: State of Luxury Real Estate 2022 Informe de la Posición de Inmuebles de Lujo para 2022).

ACERCA DE LUXURY PORTFOLIO INTERNATIONAL® (LPI)

Luxury Portfolio International ( luxuryportfolio.com ) es la red líder de principales corredores inmobiliarios de lujo y sus mejores agentes, ofreciendo servicios de inteligencia y marketing incomparables en todo el mundo. Es la rama de lujo de Leading Real Estate Companies of the World®, la red global de las principales firmas inmobiliarias independientes, con 550 empresas y 150.000 asociados de ventas en 70 países. El año pasado, los miembros de la red participaron en más de 1,3 millones de transacciones globales. LPI atrae a una audiencia global de visitantes de más de 200 países y territorios cada mes y comercializa más de 50,000 propiedades de lujo anualmente. Well Connected.™

