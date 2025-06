LyondellBasell llega a un acuerdo y negociaciones exclusivas con AEQUITA para la venta de los cuatro activos incluidos en la evaluación estratégica europea

Por staff

05/06/2025

ROTTERDAM, Países Bajos, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — LyondellBasell (LYB) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo y negociaciones exclusivas con AEQUITA para la venta de una selección de activos de olefinas y poliolefinas y el negocio asociado en Europa. Los activos objeto de la venta han formado parte de la evaluación estratégica europea anunciada anteriormente y están ubicados en Berre (Francia), Münchsmünster (Alemania), Carrington (Reino Unido) y Tarragona (España).

“Esta transacción contemplada es un paso importante en la transformación de LYB para hacer crecer y actualizar nuestro negocio estratégico. Nos comprometemos a operar nuestros activos de forma segura y fiable durante todo este proceso y seguiremos apoyando a nuestros clientes, plantilla y demás partes interesadas clave”, indicó Peter Vanacker, director ejecutivo de LyondellBasell. “Europa sigue siendo un mercado estratégico para LYB y en el que seguiremos participando tras esta transacción, centrándonos más en la creación de valor mediante el establecimiento de un liderazgo rentable en soluciones circulares y renovables.”

Los activos y el negocio que adquirirá AEQUITA incluyen centros integrados y no integrados dentro del negocio europeo de olefinas y poliolefinas de LyondellBasell, así como funciones centrales de apoyo radicadas en la sede central de la Empresa en Rotterdam y diversas ubicaciones. Los centros, en su conjunto, representan una plataforma de olefinas y poliolefinas a escala, estratégicamente ubicada cerca de una base de clientes consolidados y con acceso y conectividad a infraestructuras clave.

“La adquisición de estos activos de LYB marcan otro importante paso en la expansión de nuestra capacidad industrial” comentó Christoph Himmel, socio director de AEQUITA. “Cada activo aporta una base operacional fuerte y una muy alta experiencia y compromiso de su personal. Estamos seguros de nuestra habilidad para acelerar el desarrollo bajo el enfoque de la propiedad de AEQUITA. Esperamos dar la bienvenida a los equipos dentro de nuestro Grupo y trabajar colaborativamente con todas las partes interesadas, para asegurarnos de una transición tranquila y establecer una plataforma sólida de éxito a largo plazo.

El acuerdo alcanzado entre LyondellBasell y AEQUITA consiste en un acuerdo de opción de venta en virtud de la cual AEQUITA se ha comprometido a alcanzar un acuerdo de compra en la forma acordada si LyondellBasell ejerce su opción de venta, tras la conclusión de los procesos de información del personal y consulta con el comité de empresa.

El cierre de la transacción propuesta se espera actualmente para la primera mitad de 2026, sujeto a la finalización de los procesos de información y consulta con los organismos representativos de las personas trabajadoras pertinentes de acuerdo con las leyes aplicables, así como con las condiciones reglamentarias y otras condiciones de cierre habituales. Citi y J.P. Morgan actuaron como asesores financieros y Linklaters LLP actuó como asesor legal de LyondellBasell.

Conferencia telefónica para inversores

LYB celebrará una conferencia telefónica el 5 de junio a las 8 a.m. EDT. En ella participarán el Consejero Delegado Peter Vanacker, el Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero Agustín Izquierdo, el Vicepresidente Ejecutivo de Olefinas y Poliolefinas Globales Kim Foley y el Director de Relaciones con Inversores Dave Kinney.

Para acceder al evento, el número de llamada gratuita es 1-877-407-8029, el número de llamada internacional es 201-689-8029 o haga clic en el enlace CallMe.

Las diapositivas y el webcast que acompañan a la llamada estarán disponibles en https://investors.lyondellbasell.com/events-and-presentations/.

La repetición de la llamada estará disponible desde la 1 p.m. EDT del 5 de junio hasta el 5 de julio de 2025. Los números de llamada gratuita son 1-877-660-6853 y 201-612-7415. El número de acceso es 13754240.

Acerca de LyondellBasell

Somos LyondellBasell (NYSE: LYB), una empresa líder en la industria química mundial que crea soluciones para una vida cotidiana sostenible. A través de tecnología avanzada e inversiones orientadas, hacemos posible una economía circular y baja en carbono. En todo lo que hacemos, nuestro objetivo es liberar valor para nuestros clientes, inversores y la sociedad. Como uno de los mayores productores mundiales de polímeros y líder en tecnologías de poliolefinas, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos innovadores y de alta calidad para aplicaciones que van desde el transporte sostenible y la seguridad alimentaria hasta el agua limpia y la atención sanitaria de calidad. Para más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Acerca de AEQUITA

AEQUITA es un grupo industrial con sede en Múnich que invierte en situaciones especiales, como desinversiones corporativas, sucesiones y transformaciones en toda Europa. Su cartera actual genera más de 3500 millones de dólares en ingresos. Con una sólida base de capital, con experiencia empresarial y un enfoque asociativo, AEQUITA se centra en la adquisición y la valorización a largo plazo de empresas que puedan beneficiarse de su participación operativa. Para más información, visite www.aequita.es

Consultas de los medios LYB Global

Relaciones con los medios de LyondellBasell

Teléfono:+1-713-309-7575

Correo electrónico:mediarelations@lyondellbasell.com

O:

Consultas de los medios LYB Europe

Robert Kleissen, Asuntos Externos Europa

Teléfono: +31-6-273-573-98

Correo electrónico:robert.kleissen@lyondellbasell.com

Consultas de los medios AEQUITA

Simon Schulz, Partner

Teléfono: +49-89-2620-4840-0

Correo electrónico: contact@aequita.com

Declaraciones prospectivas LYB

Las declaraciones de este comunicado relativas a asuntos que no son hechos históricos son declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores que incluyen, entre otros, nuestra capacidad para alinear nuestra base de activos con nuestros objetivos estratégicos; nuestra capacidad para completar con éxito las transacciones contempladas por la opción de venta y los acuerdos relacionados; la finalización de los procesos de información y consulta de los órganos de representación de los trabajadores pertinentes; y la satisfacción de las condiciones de cierre reglamentarias y otras condiciones habituales. Los factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la sección “Factores de riesgo” de nuestro Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, que se puede encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con inversores y en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores en www.sec.gov. No hay garantía de que ninguna de las acciones, eventos o resultados de las declaraciones prospectivas ocurra, o si alguno de los anteriores se materializa, de qué impacto tendrán en nuestros resultados de operaciones o en la situación financiera. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y se basan en las estimaciones y opiniones de la dirección de LyondellBasell en el momento de realizarlas. LyondellBasell no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas en caso de que cambien las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección, salvo que así lo exija la ley.

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.