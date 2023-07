Madrid, el epicentro de la lucha contra el blanqueo de capitales

Por staff

22/07/2023

Pero la lista de aspectos positivos para que esta sede se establezca en Madrid no se queda ahí. Bajo la campaña #Madrid4AMLA en redes sociales, nada menos que tres administraciones públicas —gobierno, comunidad y ayuntamiento— se han unido para convencer a Europa de que la capital española está preparada para acoger una de las grandes agencias europeas.

La batalla no va a ser fácil, la candidatura española se enfrenta a nombres de peso como Viena, París, Luxemburgo o Fráncfort. Como oponentes también tendrá a Riga o a Dublín, que también quieren atraer la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales.

“España es un país muy europeísta. Es lógico que una gran agencia europea esté en Madrid”, dice Ana Rubio, responsable de regulación financiera de BBVA. “Cuenta con excelentes infraestructuras de telecomunicaciones, comerciales y de transporte, gran dinamismo económico y un coste de vida inferior al de otras ciudades europeas”, dice Rubio.

Y es que la llegada de AMLA crearía unos 250 puestos de trabajo directo y algunos más de forma indirecta, sobre todo de compañías que tendrán que interactuar mucho con la agencia. Sus empleados estarían bien conectados con el resto de Europa por avión y con el resto de España con el AVE.

“Madrid es una ciudad que está preparada para acoger no solo a los trabajadores de AMLA, sino también a sus familias, tenemos una enorme oferta de colegios internacionales y bilingües, universidades, una red sanitaria gratuita, con hospitales de prestigio a nivel internacional. Somos de nuevo la región europea con mayor esperanza de vida, reflejo de la elevada calidad de vida que tenemos”, dice Matilde García Duarte, coordinadora general del Ayuntamiento de Madrid.

“España tiene mucha tradición de lucha contra el blanqueo de dinero. Hace años se creó el Sepblac, que es una institución dedicada a esto y que tiene mucho sentido por ser España la puerta de entrada de Latinoamérica. Así que siempre hemos sido muy activos en ese tipo de actividades y podemos decir que contamos con una sólida experiencia previa”, dice Rubio.

Coincide con ella Carlos Cuerpo Caballero, secretario General del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. “España tiene uno de los sistemas de prevención contra el blanqueo de capitales mejores del mundo, de acuerdo con las calificaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional encargado de la evaluación de los marcos nacionales en esta materia”, explica Cuerpo Caballero.

De acuerdo con esta evaluación, España sería el país que obtiene la calificación más alta conjuntamente en supervisión e inteligencia financiera, dos competencias que son clave para esta nueva agencia.

“La elección de nuestra ciudad permitiría atraer talento e incrementar la actividad económica, reforzando la posición de Madrid como sede institucional, polo económico y atractivo destino de inversión en Europa”, dice José Antonio Sánchez Serrano, viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Sánchez Serrano recuerda además que la capital española ya cuenta con un “posicionamiento consolidado como destino de referencia de reuniones”.

No en vano Madrid es por cuarto año consecutivo, el primer destino de reuniones del mundo. “Y, por supuesto, reforzaría la imagen de España como referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales. En este sentido, no podemos además obviar el hecho de que, a pesar del peso de nuestra región en la economía europea, la ciudad de Madrid no alberga la sede de ninguna agencia comunitaria”, añade el viceconsejero de presidencia.

AMLA funcionará como la autoridad central que coordinará a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado aplique las normas de la UE de manera correcta y coherente.

“El intercambio de información va a ser más fácil y ayudará a que haya menos solapamientos de requisitos de información a las entidades. Lo importante es tener una política única europea y cuanto más homogéneo sea el marco legal e institucional, mejor”, dice la responsable de regulación financiera de BBVA. Hasta la fecha, Europa ha regulado a base de directivas que requieren transposición nacional, lo que ha dado pie a que cada país haya transpuesto a su manera y de que haya diferencias.

“La buena noticia es que ahora se está negociando en Europa un paquete de medidas que tira mucho más de reglamentos. Los reglamentos son de aplicación directa y los países no los pueden modificar”, añade.

La de España es una candidatura de consenso y cuenta además con el apoyo del mundo académico, en particular, universidades y escuelas de negocios y con el respaldo unánime de todos los grupos políticos. “No tenemos ninguna duda que reunimos todos los requisitos para ser elegidos y que estaremos entre las favoritas”, dice Cuerpo Caballero.

Los próximos meses se conocerá el ganador. Se espera que la decisión se tome en la segunda mitad de 2023.

