Madrid supera a Barcelona por primera vez en número de startups

28/05/2025

(España) El ecosistema tecnológico en España consolida su expansión y relevancia económica, con un total de 8.580 empresas tecnológicas activas en 2025, lo que representa un aumento del 22% respecto al año anterior, según recoge el Informe Nacional de Empresas Tech 2025, elaborado por la plataforma de datos Ecosistema Startup. Este tejido empresarial genera 108.000 empleos directos y un impacto económico de 14.816 millones de euros anuales, reforzando su papel como motor de innovación y crecimiento.

El auge del emprendimiento queda reflejado en el incremento del número de startups, que ha pasado de 3.640 en 2024 a 5.010 en 2025, un crecimiento del 38%, acompañado de una generación de 28.900 empleos y un impacto económico que supera los 1.329 millones de euros.

En cuanto a las scaleups, el informe identifica 484 empresas que mantienen crecimientos superiores al 20% anual durante al menos dos años consecutivos, consolidando el papel de este segmento como clave en la madurez del ecosistema.

Madrid lidera por ciudades; Cataluña, por regiones

A nivel autonómico, Cataluña sigue siendo la comunidad con mayor número de empresas tech (2.351), seguida de Madrid que, sin embargo, crece con fuerza al sumar 512 nuevas compañías en un solo año hasta alcanzar las 2.189. El top 10 se completa con la Comunitat Valenciana (966), País Vasco (831), Andalucía (714), Galicia (388), Región de Murcia(207), Castilla y León (139), Navarra (135) y Asturias (124), reflejando una creciente distribución regional del talento innovador y del tejido empresarial digital en todo el país.

Por ciudades, Madrid adelanta por primera vez a Barcelona en los principales indicadores: número de empresas tecnológicas (1.560 vs. 1.553), startups (937 vs 911) y scaleups (112 vs 93). Este sorpasso refleja el dinamismo creciente de la capital como hub de innovación y emprendimiento.

Según expone el informe, el sector de la salud se mantiene como el más representado con 718 empresas, seguido del biotech (447) y edtech (436). Estos sectores reflejan la creciente intersección entre ciencia, tecnología y servicios a la sociedad, posicionando a España como un referente europeo en innovación aplicada.

El informe también contabiliza 588 spin-offs activas en España (336 son startups, 24 scaleups y 228 pymes), con Cataluña (255), Madrid (137) y País Vasco (84) como líderes en generación de proyectos empresariales nacidos en el entorno académico y científico.

Las mujeres tienden a emprender menos en solitario

El análisis del informe incluye a 13.300 fundadores de empresas tecnológicas, de los que 83% son hombres (11.003) y 17% mujeres (2.297). Una proporción que se mantiene sin grandes variaciones frente al año anterior y que evidencia la falta de avances en paridad.

Las mujeres tienden a emprender menos en solitario: solo 852 lo hacen sin cofundadores, frente a 3.676 hombres. La diferencia es aún más marcada en scaleups, donde apenas un 10% de los fundadores son mujeres, y en startups el porcentaje se eleva ligeramente al 18%. Por comunidades, Cataluña (645), Madrid (581), Comunitat Valenciana (261) y Andalucía (195) concentran el mayor número de fundadoras, aunque su peso porcentual sigue oscilando entre el 17% y el 20% del total.

2024: el año del venture debt y las megarrondas

El informe recoge un fuerte repunte de la inversión, que crece en 2024 y alcanza los 2.920 millones de euros, frente a los 1.824 millones del año anterior. Sin embargo, este crecimiento se debe en gran parte al auge del venture debt, que supera los 572 millones, representando el 19,59% del total invertido.

El número de operaciones baja ligeramente de 337 a 300 respecto a 2023, lo que sugiere una mayor concentración del capital en compañías más consolidadas. De hecho, 2024 ha registrado seis rondas superiores a los 100 millones de euros, frente a solo una en 2023.

En términos de capital, es el fintech quien reina con más de 767 millones de euros invertidos. Movilidad (507M€), Traveltech (456M€), y Biotech, Energía o IA.

Pese al avance, el ecosistema aún presenta retos estructurales: falta de fondos nacionales de growth, escasez de inversores institucionales como aseguradoras y grandes corporaciones, y una limitada generación de exits que permitan reciclar capital y alimentar nuevas rondas.

Más de 8.000 compañías tecnológicas españolas analizadas

La metodología del informe se basa en datos obtenidos de la plataforma Ecosistema Startup, la mayor base de datos de startups, inversores y business angels de España. Para realizar este informe, se han analizado más de 15.000 empresas, seleccionando más de 8.000 compañías tecnológicas españolas y ofreciendo información detallada sobre fundadores, sectores, tipos de empresas y otros datos relevantes. Trimestralmente, los datos son validados con el Registro Mercantil gracias a un acuerdo con INFORMA, asegurando así la precisión de la facturación anual, el número de empleados y la situación de las empresas.

El informe incluye únicamente empresas constituidas en territorio nacional con código de identificación fiscal (CIF). Las empresas han sido validadas por el Registro Mercantil, descartando las extinguidas o liquidadas, e incluye empresas con el año de constitución igual o posterior al año 2010, salvo excepciones puntuales. Se establecen tres tipologías de empresa (startup, scaleups y pymes) tomando como criterios de clasificación la facturación anual y los años de vida. La ubicación de las empresas se realiza en base a la dirección fiscal, dato obtenido del Registro Mercantil vía INFORMA. Los datos han sido obtenidos y actualizados de la plataforma hasta el 10 de mayo de 2025.

Cabe destacar que el informe ha contado con el apoyo de muchas instituciones y empresas como ENISA, el ICEX, Santalucía, Xunta de Galicia, INFO Murcia, CEIN Navarra, Grupo SPRI, CEEI Valencia y La Fundación para el conocimiento Madrimasd, quienes han participado activamente para realizar el scouting exhaustivo de las diferentes regiones junto con Ecosistema Startup.

