Maple Bear lança campanha com alunos reais trazendo o DNA canadense e a experiência multicultural

Por staff

04/10/2021

A Maple Bear, rede de escolas bilíngues com metodologia canadense, lançou em setembro a campanha “O aprendizado na Maple Bear é para a vida”, que conta com alunos reais da própria rede como protagonistas. O destaque é para o filme, desenvolvido pela agência Fess’kobbi, também responsável pela campanha. O conceito mostra como a metodologia educacional canadense, reconhecida por seu multiculturalismo, caráter prático e bilinguismo por imersão, prepara o aluno para ser bem-sucedido em todas as etapas e esferas de sua vida, no Brasil, no Canadá ou em qualquer outro País. Presente em todos os estados brasileiros, a Maple Bear possui atualmente 159 escolas em operação e cerca de 30 mil alunos. Em 2022, a rede deve se aproximar de 200 escolas em atividade e superar a marca dos 36 mil estudantes matriculados.

O filme será veiculado em canais de televisão aberta e paga, e o áudio em emissoras de rádio. As peças produzidas seguindo o mesmo conceito serão estampadas em revistas, outdoors localizados nas principais rodovias de São Paulo e Rio de Janeiro, além das aparições em jogos de futebol que fazem parte do campeonato europeu.

Ver más: Topaz debate Open Banking e as fronteiras dos serviços financeiros para novas experiências no Finance View

Como as gravações foram feitas durante a pandemia, houve uma parceria entre escolas, pais, alunos e educadores para que todos os protocolos de segurança fossem seguidos, prezando pela saúde e bem-estar dos envolvidos. Com uma equipe reduzida, todos passaram por testagem antes do início do projeto.

“A essência da campanha traz a aprendizagem por meio do bilinguismo, explorando o DNA canadense, a experiência multicultural e exaltando que o aluno é protagonista do seu aprendizado. Vivenciar, experimentar, aprender, rir, brincar e ensinar. É gratificante contar com a participação dos próprios estudantes nas gravações, pois, além de proporcionar a eles uma experiência de aprendizado, o resultado traz todo o dinamismo e encanto de uma sala de Maple Bear. Adicionalmente, pela primeira vez, a campanha apresenta todos os ciclos da Educação Básica, da pré-escola ao ensino médio, mostrando que muitas escolas Maple Bear já estão presentes na vida escolar inteira dos alunos. Dessa forma, buscamos evidenciar o propósito pela Maple Bear, que tanto nos orgulha: o de fazer a diferença nas vidas de dezenas de milhares de crianças e adolescentes ao redor do planeta”, destaca o diretor de Marketing da Maple Bear para a América Latina, Rafael Mangini.