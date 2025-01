Marc Murtra, nuevo presidente ejecutivo de Telefónica

Por staff

18/01/2025

A la vista de la nueva estructura accionarial de Telefónica y de que algunos de sus accionistas relevantes han expresado la conveniencia de emprender una nueva etapa en la Presidencia ejecutiva, el Consejo de Administración de Telefónica, reunido en el día de hoy para valorar la situación, bajo la Presidencia de José María Álvarez-Pallete ha adoptado, con el Informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, los siguientes acuerdos:

1.- Acordar la renovación ordenada de la Presidencia de la Sociedad, para adecuarla a su nueva estructura accionarial.

2.- Aprobar la resolución del contrato suscrito con José María Álvarez-Pallete como presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Telefónica, y solicitarle, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.2.a) del Reglamento del Consejo de Administración, la dimisión de su cargo de consejero.

Álvarez-Pallete, atendiendo dicha solicitud, ha presentado su dimisión como consejero, que ha sido aceptada por el Consejo de Administración en ese mismo acto. El Consejo de Administración ha manifestado de forma unánime su máximo agradecimiento a José María Álvarez-Pallete por los años de trabajo y colaboración con el Grupo Telefónica y, en especial, por los muchos servicios prestados y por su extraordinario esfuerzo, dedicación y aportación durante su larga trayectoria profesional en el Grupo.

3.- A efectos de garantizar un adecuado relevo en la Presidencia ejecutiva de la Sociedad, aprobar el nombramiento por cooptación de Marc Thomas Murtra Millar como consejero ejecutivo de la Sociedad, nombrándole igualmente presidente ejecutivo del Consejo de Administración y delegándole todas las facultades delegables de este, para su ejercicio con carácter solidario.

Murtra ha aceptado su nombramiento como presidente ejecutivo de Telefónica en esta misma fecha.

Marc Murtra es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB) de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene un Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York.

El hasta ahora presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Indra es consejero independiente en Ebro Foods, S.A., miembro de su Comisión Ejecutiva y presidente de la de Auditoría y Control, así como consejero en Industria de Turbo Propulsores, S.A.

Marc Murtra es patrono de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”.

Empezó su carrera profesional en la industria nuclear en British Nuclear Fuels Ltd en el Reino Unido, y continuó su carrera profesional en la consultora de estrategia DiamondCluster, donde trabajó para grandes empresas tecnológicas. Ha dedicado varios años a la función pública, donde fue especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y Public-Private Partnerships. En este cometido desarrolló la labor de director general de Red.es, así como la de jefe de Gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España.

Ha sido Socio director de Closa Investment Bankers, así como director de CREA Inversión, y cuenta con amplio conocimiento del sector tecnológico.

Es profesor asociado de Dirección Financiera, Economía Financiera y de Master of Science in Finance and Banking en la Universidad Pompeu Fabra, donde imparte clases a estudiantes de grado de Administración y Dirección de Empresas, de grado de Económicas y Máster.

Ver más: SEPI quiere destituir a José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica

Ver más: «Refugiados de TikTok» se exilian en otra aplicación china

Ver más: Telefónica refinancia su crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros