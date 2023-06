Marca blanca para pagos digitales

19/06/2023

Hoy el alcance de las empresas es global y se enfrentan a desafíos en diferentes mercados, que buscan resolverlos con adecuaciones, desarrollos Ad up o paliativos que en muchos casos terminan siendo costosos, lentos y complicados, ya sea por un tema de recursos humanos, tecnológicos o económicos. Es allí donde contratar una plataforma de marca blanca, puede representar una oportunidad para aumentar el crecimiento de la empresa, el valor de marca y la fidelización de los clientes.

Es conocido que entre las ventajas competitivas que se despliegan al contratar un software, gateway y/o solución tecnológica de marca blanca se encuentran el ahorro de dinero y recursos, ya que conceptualizar e implementar una solución desde cero requiere grandes esfuerzo en estos aspectos, algo que una empresa solo tiene en cantidades limitadas. Delegar la disponibilidad y crecimiento de la infraestructura adecuada, el mantenimiento y evolución de los estándares de seguridad, la experiencia de integración para el onboarding de comercios, se traduce en ahorro de tiempo y optimización del Time to Market. “Desde Lyra ofrecemos nuestro Gateway en esta modalidad “white label” a nuestros clientes alrededor del mundo, no solo a los que pertenecen al segmento “nuevos negocios digitales”, sino a la “Banca”, que ha debido evolucionar a gran velocidad por la demanda del nuevo consumidor digital, tanto directo como indirecto, es decir los clientes de sus cliente (Business to Business)”, afirma Valeria Rodriguez, Directora de Lyra para Argentina.

> 10 beneficios de contratar una “white label” para la gestión de pagos digitales

Las ventajas de la contratación de la tecnología que ofrecen en este formato son muchas, algunas a mencionar:

Velocidad de implementación: una vez elegido el proveedor y contratado, todo empieza a correr por este tercero, que como es un servicio que ofrece de forma recurrente, cuenta con los recursos y tecnología para ponerlo en marcha en cualquier momento. Knowhouse: el aporte del conocimiento de experiencias regionales y globales respecto de la necesidad. Es clave contar con un proveedor, que sea un partner tecnológico con amplia experiencia, de esta manera podrá proveer conocimiento de diferentes mercados y aportar una visión más amplia que la de la compañía que requiere el gateway Más recursos: que no son propios, abocados a una tarea específica. Esto se traduce en la delegación de recursos dedicados en el mantenimiento y monitoreo de la plataforma en términos de uptime. Más recursos, mejor servicio, mientras la empresa se dedica a su “core business”. Personalización: permiten adaptación a los diferentes tipos de negocios Herramientas de prevención de fraude y seguridad: actualizadas con las últimas normativas vigentes a cargo del proveedor. Lyra ofrece certificaciones PCI, 3Ds, entre otras. Implementación de mandatos de las marcas (Visa, Master, Amex) en los procesos transaccionales ecommerce. Soporte: soporte dedicado a la plataforma, con recursos para resolver y atender incidencias. Mantenimiento adecuado: El mantenimiento anual de las certificaciones de seguridad y el escalamiento de la infraestructura tecnológica necesaria. Experiencia de usuario: las ventajas impactan no sólo en el cliente interno, es decir aquellos recursos que tienen la necesidad de resolver a nivel tecnológico, sino también en el cliente externo, resolviendo las necesidades de sus clientes con mejores experiencias e impactando positivamente en el negocio. Innovación: con una empresa robusta detrás abocada a la tecnología para la industria financiera, la innovación es constante y eso se traduce en sus productos y servicios, por lo que aquel que contrate un gateway en marca blanca, recibirá las nuevas funcionalidades y actualizaciones como un beneficio de trabajar con una empresa dedicada a ello.

“Nosotros ofrecemos una solución adaptada al comercio electrónico global y personalizada para cada adquirente. Con más de 20 años de experiencia y una infraestructura fuerte, confiable, escalable y efectiva. Nuestra plataforma es totalmente personalizable. Los bancos y adquirentes pueden centrarse en sus ofertas comerciales, ventas, distribución y marketing; mientras que nosotros gestionamos todos los aspectos técnicos y normativos”, cierra la vocera.

