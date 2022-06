Marketing digital x metaverso: Qual o caminho para as empresas?

Por staff

13/06/2022

Um levantamento recente da Comscore aponta que cerca de 112 milhões de brasileiros acessam a Internet por meio de algum dispositivo móvel. Com tantas pessoas conectadas e mais ofertas de serviços, o marketing digital e suas aplicações no metaverso se tornam uma alternativa para empresas que desejam se destacar no mercado.

Nos últimos dois anos, o mundo passou por uma aceleração forçada da digitalização, que trouxe diversas oportunidades de negócios. “Pela necessidade de integrar experiências do mundo físico e digital, no futuro, todas as empresas serão de tecnologia que vendem algum produto”, explica a escritora e pensadora digital, Martha Gabriel, uma das especialistas do Digitalks. Para Martha, o mundo virtual 3D traz, liderado pela automação e pela inteligência artificial, uma gama gigante de possibilidades para diversas áreas como financeira, educação e até beleza.

Metaverso não é uma revolução, é uma evolução

De acordo com a pesquisa State of Mobile 2022, do App Annie, a média de tempo no celular do brasileiro passou de 3,8 horas diárias, em 2019, para 4,8, em 2020, até alcançar 5,4 horas no ano passado. Segundo o relatório, o uso de smartphones aumentou 30% em todo o mundo desde 2019, o que mostra a adaptação da sociedade ao ambiente digital.

“As pessoas acreditam erroneamente que Metaverso é apenas o mundo virtual 3D, mas, para chegarmos nesse cenário, fomos construindo diversas camadas de experiências digitais, desde e-mail, site e e-commerce. O metaverso não é uma revolução, é uma evolução, e várias tecnologias pavimentaram esse caminho, como Nanotecnologia, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, 5G e 6G, Big Data, entre outras”, reforça a futurista.

Como se destacar no novo mundo?

Marketing, metaverso e outras pautas sobre inovação digital farão parte do Digitalks Executive | Digital World & New Economy, que acontece no dia 24 de junho em modelo híbrido. O encontro presencial será no Unibes Cultura, em São Paulo, e reunirá líderes da área de Marketing e Tecnologia.

As vagas para o evento presencial são limitadas, mas a versão online será livre e gratuita para o público. O Digitalks Executiveé uma série temática queconta com os principais players do mercado digital, discutindo e compartilhando conhecimento sobre o universo digital e a nova economia em um ambiente repleto de interação e networking.