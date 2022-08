Maru lanza la primera plataforma de recopilación de datos de respuesta implícita del mundo para mejorar la toma de decisiones

10/08/2022

ORONTO y LONDRES, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoy, Maru Group (‘Maru‘) anunció el lanzamiento de la primera plataforma de recopilación de datos de respuesta implícita del mundo para la generación de perspectivas. Esta plataforma optimiza dramáticamente la capacidad de los expertos de marketing e investigadores para prever y explicar el comportamiento, lo que conduce a decisiones de negocios mejor informadas.

El director de innovación y soluciones de Maru, y autor de Feel, Behave, Think – The Pathway to Human Decision Making, (Sentimiento, Comportamiento, Pensamiento — El camino hacia la toma de decisiones humanas), Todd Trautz, explica: “Nuestro proceso de toma de decisiones actúa en dos modos: uno subconsciente, rápido, involuntario, asociativo y basado en emociones (sistema 1) y otro consciente, lento, controlado y que sigue las reglas (sistema 2). La vasta mayoría de nuestras decisiones, 95%, ocurre dentro del modo subconsciente del sistema 1. Al agregar el contexto descubierto por la recopilación de datos de respuesta implícita, podemos tener más confianza en la interpretación de puntos de vista explícitos”.

La plataforma de experiencia y perspectivas de Maru ahora puede capturar metadatos de tiempo dentro y entre preguntas. La tecnología de “reloj inteligente” de Maru captura cuando los encuestados comienzan, se detienen y vuelven a interactuar con una pregunta. La captura precisa del tiempo nos permite aplicar los principios de la ciencia del comportamiento a través de análisis. Para lograr esto, Maru incorporó directamente en su plataforma, un cálculo dinámico patenteado que permite la separación precisa de los datos de tiempo de respuesta en respuestas implícitas y explícitas.

El director ejecutivo de Maru Group, Ged Parton, comentó: “La capacidad de ver y analizar los datos de respuesta implícitos y explícitos, hoy es una función estándar en la solución de análisis e informes de Maru. Maru es la primera y única empresa de perspectivas con capacidad de medición de respuesta implícita de forma pasiva y precisa en todos los tipos de preguntas. Esta capacidad mejorará impresionantemente los hallazgos de la investigación de nuestros clientes con la revelación de nuevas perspectivas”.

La plataforma de Maru es una verdadera herramienta de medición pasiva del sistema 1. Esto significa que no hay cambios en la experiencia del encuestado, y que no se crea una encuesta especial. Al usar preguntas escalares tradicionales, la tecnología recopila de forma pasiva los metadatos de tiempo y calcula de manera dinámica los datos de respuesta implícitos y explícitos. Esto aumenta exponencialmente el conjunto de datos del cliente agregando nuevos datos a las medidas tradicionales. Maru hoy captura y hace accesibles estos datos para los clientes en todos los proyectos actuales.

Acerca de Maru Group

La plataforma de experiencia y perspectivas

Maru es una empresa líder mundial de software y servicios de asesoramiento de experiencia del cliente (CX) y perspectivas. Maru fue fundada para transformar el sector de distribución de datos y perspectivas con una combinación de software y servicios de asesoramiento que entregan datos en tiempo real a través de un modelo de servicio único. Maru ayuda a sus clientes a tomar decisiones informadas en tiempo cuasi real al combinar software patentado, profunda experiencia en el sector y acceso a los mejores talentos en investigación. Un modelo de servicio flexible hace posible que los clientes opten por autoservicio utilizando la plataforma de software directamente para crear, lanzar y analizar proyectos; o elijan utilizar nuestro software junto con el soporte especializado de expertos de perspectivas.

