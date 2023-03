Más allá de las criptomonedas, el valor tecnológico de blockchain

Por staff

01/03/2023

Por: Facundo Clarat, Director de Tecnología de Flux IT

Además de la especulación económica, donde a través de un mercado libre de regulaciones las criptomonedas adquieren valor, existe un aporte esencial de blockchain: y es la tecnología.

Los mitos que hoy envuelven a la blockchain, o mejor dicho a las criptomonedas, permiten que muchas personas las asocien directamente a malas palabras. Esto se debe a que gran parte de la atención de la innovación en blockchain está situada en el valor económico y especulativo de las cryptos, y no en su capacidad tecnológica. Es por esto que hace falta trabajar sobre estas nociones, para poder discernir las contribuciones de cada uno, no sólo uno al mundo IT sino a la sociedad en su conjunto. Blockchain y criptomoneda son conceptos diferentes, uno remite a la parte económica, que se le entrega como premio a los mineros, y el otro aborda un aspecto tecnológico: una base de datos distribuida y segura, que se utiliza para registrar y validar transacciones sin la necesidad de una autoridad centralizada.

Considero necesario hacer énfasis en el mundo de posibilidades que nos ofrece la tecnología blockchain, por sobre su valor monetario. Para ello, paso a identificar algunas de las herramientas o aplicaciones, y su descripción de uso en el negocio, que actualmente se encuentran en vigencia.

– Exchange de Criptomonedas: De las más conocidas, donde principalmente se realizan cambios de criptomonedas (assets) entre pares: Binance, CoinBase, Kraken, son algunos de los ejemplos.

– Juegos: Utilizan la blockchain para garantizar el ownership de cada asset del juego y la transparencia en el momento del intercambio entre jugadores, algunos son: The Sandbox, Decentraland, Axie Infinity.

Ver más: MWC 2023: Qualcomm anuncia diversas alianzas para potenciar la comunicación satelital y la realidad aumentada

– Notarizaciones: Proporcionan una forma segura y confiable de registrar y verificar documentos, algunas plataformas que la aplican son: Stampery y Tierion.

– Sistemas de votación: existen sistemas de votación basados en blockchain para proporcionar una forma segura y transparente de llevar a cabo procesos electorales. Destacan: Votem y Follow My Vote.

Como podemos visualizar las posibles aplicaciones para la tecnología de blockchain son muy variadas, y recién estamos rasgando la superficie para revelar algunos aspectos de la versatilidad de aplicación disponible.

Sin dudas, esto es sólo el principio del recorrido. Aún quedan muchas más aplicaciones en desarrollo para la blockchain que, por su característica de transparencia y trazabilidad, es una herramienta muy poderosa. Esto ya sea para entornos organizacionales públicos, permitiendo auditar de modo muy simple los procesos administrativos y gastos, garantizando el movimiento de dinero de un punto a otro, o bien para entornos privados con la necesidad de hacer un seguimiento o traza rigurosa del intercambio de cualquier tipo de activos, desde acciones o bonos a bienes materiales.

Más allá de las posibles predicciones que puedan surgir, hoy lo más importante es el reto de lograr la masividad y la utilización de la blockchain. Por lo que creo que hay 2 factores muy importantes para lograr este hito. El primero, consiste en crear aplicaciones con buen UX/UI, y que no sea muy complejo para que una persona no-tecnológica pueda iniciarse, entender cómo funciona y de esa manera lograr perder los miedos. El otro, vinculado al imaginario, consiste en nuestra capacidad de comunicar de manera más acertada, contando los beneficios concretos sin utilizar el “Hype” de hacerse millonario en 24 horas por el lanzamiento de una nueva crypto.

Podemos decir que la blockchain es aún un universo completo por descubrir y develar, los límites quedan en los prejuicios de la aplicación.