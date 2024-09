Más de 100 jóvenes de América Latina y el Caribe participan en cumbre tecnológica

Por staff

01/09/2024

(El Salvador) Más de 130 estudiantes de América Latina y el Caribe participan en la Cumbre Seeds for the Future (SFTF) 2024, organizada por el gobierno de El Salvador, Unesco y la empresa tecnológica Huawei, en San Salvador, capital de El Salvador. Entre los asistentes se cuentan seis alumnos chilenos de educación superior, quienes fueron seleccionados para sumarse a esta iniciativa regional.

Durante una semana las delegaciones de México, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, Honduras y Panamá -por citar algunos de los 16 países representados- están recibiendo formación intensiva sobre las últimas tendencias en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC); competirán por equipos en el reto Tech4Good, centrado en la propuesta de soluciones digitales sostenibles; asistirán a sesiones de liderazgo sobre el futuro digital; tendrán actividades de intercambio intercultural y podrán establecer valiosos contactos profesionales.

El equipo chileno está formado por:

– Débora Leal, estudiante de Ingeniería Informática en Inacap, región de los Ríos.

– Luna Le Feuvre, alumna de Ingeniería Informática de Inacap, Talcahuano.

– Paula Jorquera, estudiante de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Chile.

– Gabriel Venegas, de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María

– Rodrigo Ortega, Ingeniería Civil Informática de la Universidad del BioBio

– Joaquín Sandoval, estudiante de Ingeniería en Automatización y Robótica de Inacap, sede Los Ángeles.

“La tecnología transforma nuestras vidas, sin duda. Es fundamental que las futuras generaciones adquieran las competencias digitales necesarias para este nuevo mundo. El sector privado, en ese sentido, es factor clave para que los jóvenes desarrollen su talento digital. Desde la Asamblea Legislativa trabajaremos mano a mano para impulsar estas habilidades que permitirán el desarrollo de una economía nacional más sólida”, afirmó el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, durante la ceremonia inaugural.

El director de la Oficina Regional de la Unesco para Colombia, Centroamérica y México, Alexander Leicht, resaltó que “la Unesco ve esta cumbre como una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del talento TIC en las Américas y lograr que este tema adquiera aún más relevancia en las agendas gubernamentales. Creemos firmemente que el acceso equitativo e inclusivo a una educación de calidad, que integre las tecnologías para el desarrollo de talentos, con una visión de paz y humanismo, es un motor clave del crecimiento sostenible y el desarrollo humano”.



Mientras que el vicepresidente de Huawei Centroamérica y el Caribe, Daniel Ding, explicó que “llevamos más de 25 años practicando nuestra misión educativa en la Región de América Latina y el Caribe, de la mano de nuestros socios de la industria, universidades, organizaciones y gobiernos locales, a través de diversos programas que promueven la transferencia de conocimientos TIC, el desarrollo de habilidades blandas y el pensamiento crítico de jóvenes talentosos. Seguiremos invirtiendo en innovación conjunta e impulsando el éxito de la industria. En particular para el programa Seeds For The Future, continuaremos nuestro compromiso de crear oportunidades para más estudiantes en esta región”.

Cabe recordar que Seeds For The Future es el programa global insignia de responsabilidad social corporativa de Huawei, disponible en varios continentes. Desde su lanzamiento en Latinoamérica en 2014, ha beneficiado a más de 2.100 estudiantes en 20 países de la región, brindando capacitación en tecnologías de vanguardia y fomentando el intercambio cultural y el emprendimiento. A través de esta iniciativa, Huawei compromete 150 millones de dólares en financiamiento hasta 2026 para ayudar a mejorar las habilidades digitales de estudiantes universitarios y jóvenes, y se espera que ayude a más de 3 millones de beneficiarios adicionales.

