Más de 1200 startups inscritas en la segunda edición del Impact Social Cup

Por staff

12/03/2025

(España) La segunda edición de Impact Social Cup, la mayor competición española para emprendedores de impacto positivo, ha dado el pistoletazo de salida con una espectacular acogida: más de 1200 startups registradas en la fase de inscripción, cuyos proyectos serán estudiados por los fondos de inversión participantes en el torneo –Lanzadera, Open Value Foundation, La Bolsa Social, First Drop, Growth Capital, Ship2B Foundation, Akka–, responsables de elegir los 48 semifinalistas.

Tras una exitosa primera edición que impactó a más de 12 millones de emprendedores y empresas, la edición de este año propone una implicación mucho mayor de aceleradoras, fondos de inversión y organizaciones. Serán los encargados de dar visibilidad a los proyectos españoles cuya misión esté alineada con una de las 8 grandes causas justas representadas en ocho Escuderías, cada una de la cual contará con un patrocinador principal, un fondo de inversión y una organización de referencia para entrenar y seleccionar a las startups, pymes y emprendedores que dirimirán el torneo.

Open Value Fundation y The Social MBA se ocuparán de la Escudería Educación y empleabilidad, que medirá proyectos que impulsan el acceso a la educación, formación continua y acceso a oportunidades laborales. La casa Inclusión Social y Diversidad tendrá como partner a Ilunion, y al fondo Bolsa Social y la ONG Ashoka como representantes de proyectos que promuevan la igualdad, accesibilidad e integración de colectivos vulnerables en todos los ámbitos sociales y laborales. Ciudades & Comunidades Sostenibles será la Escudería a cargo de Ávita que, con la ayuda de Akka e Impact Hub, descubrirán el potencial de proyectos que desarrollan ciudades resilientes, sostenibles y que mejoran la calidad de vida en entornos urbanos y rurales. Iberdrola patrocinará la Escudería Energía Sostenible, en la que First Drop y la organización líder en España para el fomento de la inversión de impacto SpainNAB trabajarán con proyectos que impulsan la protección ambiental, las energías renovables y soluciones sostenibles, asegurando una transición justa e inclusiva para todos.

En la causa de Salud y Bienestar se agruparán aquellos proyectos que mejoran la salud física y mental, promueven hábitos saludables y garantizan el acceso a servicios de salud básicos, en la que Áticco Ventures será la organización que acompañará a un partner y fondo aún pendientes de confirmar. Atresmedia y su evento Metafuturo contarán con Lanzadera y Talent Garden en la Escudería Comunicación e Impacto Digital, diseñada para proyectos que conectan con comunidades, amplifican mensajes sociales y generan impacto positivo a través de plataformas digitales. El Desarrollo Económico y la Reducción de Desigualdades será la causa que abandere Santander Digital Services junto a Growth Capital y el foro Nesi de nueva economía e innovación social, que darán visibilidad a proyectos que promuevan la inclusión económica, la equidad y el crecimiento sostenible, especialmente en colectivos vulnerables. Por último, Mahou San Miguel dará su patrocinio a la Escudería Transformación Social, Arte y Cultura, en la que formará proyectos que enriquecen a la sociedad, fortalecen lazos comunitarios y promueven la creatividad y la cultura como motores de transformación, junto a la Fundación Daniel y Nina Carasso y la fundación líder en impacto positivo Ship2b. Además, Impact Social Cup vuelve a contar con el respaldo de KIA como coche oficial, referente en movilidad sostenible y líder en la promoción del coche eléctrico.

Semifinales particulares y un reality de formación

La dinámica de la competición también da un giro espectacular en esta segunda temporada. Tras una etapa de entrenamiento online abierta a todos los participantes de la mano del cofundador de The Power MBA Borja Adanero, Arancha Martínez y Araceli Rodríguez de COMGO, los fondos de las Escuderías seleccionarán los 48 proyectos que dirimirán esta apasionante Impact Social Cup, y que serán presentados en abril en un evento inédito alojado en la Sede Central de LG España, patrocinador de esta fase y líder en la concienciación de la sostenibilidad 2.0, con una visión innovadora enfocada en la regeneración del planeta. Tras recibir un valioso entrenamiento personalizado de la mano del líder en inversión y aceleración en Italia Growth Capital, los 6 semifinalistas de cada causa competirán físicamente en junio en la sede de su Escudería, donde un jurado de renombre elegirá a su finalista.

Así saldrán los ocho contrincantes de la final, que en el mes de septiembre disfrutarán de un retiro de tres días en Impact House, un precioso coliving rural en Cantabria en el que recibirán un programa de formación dirigido por The Social Circle y su fundador Oscar Pérez Marcos, además de las mentorías de otros expertos, que incluye hasta un taller impartido por Live Nation para preparar la performance de la Gran Final. Una gran experiencia que Atresmedia plasmará en un documental a modo de reality televisivo, y que tiene como objetivo preparar a los candidatos para la Gran Final, una auténtica Súper Bowl de emprendedores que se celebrará el 16 de octubre en el estadio Madrid Arena.

Una gran final al estilo Got Talent

Al más puro estilo de un talent show, la gran final de la segunda Impact Social Cup será el mayor evento presencial de emprendedores de impacto social celebrado hasta la fecha en España, y uno de los más grandes del mundo. En ella los finalistas dispondrán de dos minutos de pitch y 6 de mentoring para defender su proyecto ante miles de personas, medios y figuras clave, en una velada que estará repleta de actividades, premios, sorpresas y espectáculos para todos los asistentes.

Los cuatro ganadores, que se repartirán los 100.000 euros del premio final, estarán designados por un jurado icónico compuesto por referentes del mundo del impacto, la inversión y el emprendimiento de éxito, que también brindará mentoring en directo a los finalistas. Serán la directora general de B Corp España Belén Viloria, el carismático emprendedor con visión global Josep Coll, fundador de Red Points y Repscan, el director de Inversiones de Impacto de Cofides, Raúl Sánchez, gestor del mayor fondo de inversión de impacto de la historia de España, la fundadora de GOITECH Yaiza Canosa, innovadora, disruptiva y en el top 10 de emprendedores más influyentes de España según Forbes, además de Manu Marín, experto en startups unicornio y grandes corporaciones, presidente de Impact Social Cup, fundador Hallotech y ex Apple, Telefónica, Wallbox.

“Esta Copa es un símbolo de quienes lideran con valores, construyen con propósito y rehúyen el ruido superficial del humo y el materialismo. Es para quienes saben que lo auténtico es lo que perdura, y que el cambio verdadero comienza con acciones reales”, aseguran Tomás Garnelo y Carmen Pino, cofundadores de Impact Social Cup, poniendo voz a un sector del emprendimiento español que trabaja “con el sueño de que algún día no exista diferencia entre emprendimiento y emprendimiento de impacto, y que España pueda alojar la Copa de impacto positivo más relevante del mundo”

