Mastercard estrenó “Un Árbol Hace La Diferencia”

Por staff

14/06/2022

En el Día Mundial del Medio Ambiente, Mastercard lanzó el primero de una serie de documentales cortos que buscan crear conciencia sobre la importancia de la reforestación y la expansión de los bosques de América Latina. Producida por National Geographic CreativeWorks, estará disponible en las diferentes plataformas de National Geographic.

“Un Árbol hace la Diferencia” se desarrolla a través de cinco documentales cortos basados en la iniciativa de la Coalición Priceless Planet de Mastercard y su expansión en América Latina para la reforestación en Brasil, Colombia, Guatemala y México, en los que se tocarán temas como:

· Plantar el árbol correcto en el lugar correcto.

· La importancia del aire que respiramos.

· La actualidad de la Amazonia.

· La Tierra como el hogar de todos.

“Es necesario tomar acciones colectivas de manera urgente para afrontar la crisis climática que vive el Planeta y qué mejor que hacerlo con el apoyo de producción y experiencia en storytelling de National Geographic CreativeWorks. Con esta serie de contenidos en formatos cortos, queremos amplificar nuestros esfuerzos de reforestación sustentable a través de la Coalición Priceless Planet, que ahora se expande a cuatro nuevos países en América Latina como Brasil, Colombia, Guatemala y México, claves para alcanzar nuestra meta con proyectos que perduren y traigan beneficios para todos”, comentó Roberto Ramírez Laverde, SVP de Marketing y Comunicación de Mastercard América Latina y el Caribe.

“Es muy inspirador continuar creando, a través de narrativas originales y recursos que brinden información relevante, contenido poderoso que ayudará a generar conciencia sobre cómo la reforestación puede mejorar el Planeta y lo fundamental que es especialmente para las futuras generaciones la adopción de hábitos que mejorarán su relación con la Tierra”, dijo Kattia Quintanilla, Vice President of Disney Advertising Sales and Partnerships, The Walt Disney Company Latin America.

Las acciones en favor del Planeta deben encararse de manera colectiva. Es por eso que la Coalición Priceless Planet reúne a empresas, comunidades y consumidores en acción climática. Con más de 100 socios a nivel mundial, cada comercio, Fintech y banco comprometido está ayudando a financiar la restauración de los bosques a través de campañas de donación que animan a la gente a tomar acciones concretas por el medio ambiente.

Estos nuevos emprendimientos seguirán los mismos criterios globales de plantación y monitoreo de la Coalición Priceless Planet, que este año suma un total de 15 nuevas locaciones a las tres originales, lo que escala notablemente su espectro de acción para acelerar la meta de 100 millones de árboles plantados para 2025.