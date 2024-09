Mastercard: Importante aumento de pagos digitales en Puerto Rico

Por staff

03/09/2024

(Puerto Rico) Mastercard presentó su investigación sobre el comportamiento de pago de los consumidores en Puerto Rico, la cual reveló un aumento en el uso de métodos de pago digitales.

Según los datos presentados, el 40% de los puertorriqueños encuestados prefieren las tarjetas de débito o crédito para las compras presenciales. Mientras, un 67% indicó que son la opción preferida para las compras en línea.

“En estos estudios y en la información a la que tenemos acceso, vemos que poco más del 60% de los puertorriqueños prefieren la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito para comprar en línea y eso quiere decir que estamos viendo una tendencia a la adopción digital como la estamos viendo en muchos otros espacios de nuestra vida. Pero, hay una oportunidad gigantesca y tenemos la responsabilidad como MasterCard y como participantes del sistema de garantizar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para participar en ese espacio”, comentó el country manager de Mastercard para Puerto Rico, Pablo Cuarón.

Dato relevante

Del informe se desprende que el 98% de los puertorriqueños encuestados consideran que la seguridad es un factor importante o muy importante al momento de decidir cómo pagar, ya sea en persona o en línea. Mientras, que el 55% siempre escoge el método de pago más seguro disponible para las compras en línea.

Cuarón mencionó que saben que los consumidores demandan seguridad y están revisando la seguridad como un aspecto crítico al momento de seleccionar un producto financiero, pero que cada vez buscan y demandan también ideas de pagos que sean ágiles, seguras y que estén cada vez más diseñadas para ellos, es decir personalizadas.

“Eso es algo en lo que nosotros también estamos poniendo mucha atención. Estamos buscando traer al mercado todas nuestras herramientas para acelerar el proceso de desarrollo de la transformación digital generando en el consumidor una preferencia y logrando que se sienta cómodo para transaccionar en línea, que se sienta seguro, que se sienta protegido y que sienta que está recibiendo lo que necesita”, expresó el ejecutivo.

Por otro lado, mencionó que han observado que en las empresas grandes e internacionales es importante el poder tener opciones de pagos digitales porque tradicionalmente han sido un segmento que ha estado sub atendido.

Ante interrogantes de El Vocero sobre los retos que han encontrado para realizar la transformación digital en la Isla, Cuarón reconoció que todo proceso de cambio implica cierto reto y uno de los principales es el de la educación.

“En Mastercard lo que buscamos es que las personas tengan acceso al conocimiento y a las herramientas en todos los niveles. Desde el nivel de nuestros clientes (comercios), en el cual uno de nuestros objetivos es traer información de tendencias, de productos, de qué está pasando, para un poco asegurar que nos acompañan en el viaje de la transformación digital. De la misma forma, hay que trabajar con los consumidores, yo te diría que ahí está la oportunidad más grande, asegurar que todos los consumidores quieren tener la información y sientan que quieren transicionar a lo digital”señáló Cuarón.

“De nada nos sirve hacer toda la implementación y desarrollos con los bancos si los consumidores no se sienten cómodos, tranquilos, si los comercios no están listos para recibir este tipo de transacciones y no están cómodos también, entonces, es un trabajo de ecosistema. Es trabajar con todos los participantes para que la información que necesitan los consumidores para sentirse cómodos la tengan, que las herramientas que tienen que tener los comercios para sentirse tranquilos y seguros las tengan y que las plataformas que tienen que tener los bancos para poder ofrecer los productos las tengan”, puntualizó.

Fuente: El Vocero

