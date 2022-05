Mateo Salvatto refuerza su apuesta por el futuro de las nuevas tecnologías

Por staff

Representante de la generación de jóvenes emprendedores argentinos, y con un perfil que impulsa las nuevas tecnologías que pueden ubicar a la Argentina como una potencia en la materia, Mateo Salvatto se convirtió en un nuevo inversor de Nawaiam. Se trata de la plataforma argentina de videojuegos que utiliza machine learning y ciencia de datos para optimizar el proceso de selección y contratación, renovando los procesos de Recursos Humanos hasta ahora conocidos.

“La primera vez que probé Nawaiam pensé: “acá está el futuro de los RRHH”. Hacía un tiempo, los fundadores me habían contado la idea, pero cuando vi mi análisis conductual resultante, luego de jugar a un videojuego de quince minutos, entendí el verdadero potencial de impacto de esta solución, y me enamoré”, recuerda Salvatto, uno de los primeros en hacer la experiencia. “A dos años de su lanzamiento al mercado, el recorrido de Nawaiam ha sido gigante, pero a la vez, muy rápido y exponencial. La solución no tardó en hacerse una tendencia en el mercado y su evolución es clarísima. Confío en que esto es solo el comienzo”, detalla, y agrega: “Así como SpaceX puede ser el futuro de la industria espacial, u Oculus, el futuro de la Realidad Virtual, estoy convencido de que Nawaiam es el futuro de la industria de los Recursos Humanos, que justamente es una de las que necesita de una renovación de forma urgente. Me interesa invertir todo lo que pueda para que Nawaiam crezca y se convierta en un estándar que revolucione la forma en la que accedemos a nuestro empleo”.

Como parte del plan que Nawaiam tiene para el 2022, con la apertura de nuevos mercados tanto en América como en Europa, además del lanzamiento oficial de la segunda temporada del videojuego, con tecnología de metaverso, Salvatto continuará con su rol como asesor en innovación de la startup. En este sentido, participa activamente en la revisión de procesos tanto de desarrollo tecnológico como de comunicación, iterando actualizaciones de producto que resulten en la mejor experiencia para los usuarios físicos y las organizaciones con las que trabaja.

Existe en el mundo, una tendencia en cuanto a la inversión en tecnologías que apuntan a mejorar y potenciar muchos de los procesos que las industrias deben adaptar en un mundo que indiscutiblemente ha cambiado su paradigma. Es así como en los últimos años, cada vez son más las figuras del mundo del deporte y los espectáculos, reconocidas a nivel mundial, que apuestan por esto. Un ejemplo es el de Emanuel “Manu” Ginóbili, ex jugador de básquet en la selección argentina y San Antonio Spurs (de la NBA), devenido en un empresario que apuesta por lo nuevo y el mundo tecnológico. Si bien Mateo Salvatto tiene un perfil asociado desde el comienzo con el mundo tecnológico, por haber resultado campeón internacional de robótica y desarrollador de la aplicación Háblalo, que asiste a personas con problemas auditivos alrededor del mundo, hoy redobla los esfuerzos con esta inversión en Nawaiam, como parte de su reconocida apuesta por una Argentina disruptiva y tecnológica que conecta e inspira a los jóvenes.

El futuro de los Recursos Humanos

La gamificación que propone Nawaiam plantea un entorno de videojuego, en el que se evalúan las tendencias en las conductas naturales de las personas, para poder predecir cómo se comportaría en un ambiente laboral. A partir de la experiencia, se generará un informe para el usuario, en base a las conductas y acciones tomadas en las diferentes situaciones y obstáculos propuestos por el juego, que le permitirá conocer mejor su perfil y aplicar a un trabajo que se ajuste al mismo.

“Nawaiam es una innovación que logra incorporar la gamificación y la cultura de los videojuegos a una industria profundamente tradicional, como es la gestión de los recursos humanos. Fuera de la tecnología y el negocio, el mayor impacto de Nawaiam es sociocultural, porque apunta a una industria más eficiente, eficaz y humana”, explica Salvatto. En cuanto a la actualidad del mercado laboral, indica que “el mayor punto de crecimiento es la capacidad de instalación de debate. Nawaiam trajo una ruptura de paradigma al mercado, y movió estructuras muy fuertemente establecidas hace décadas. Hizo despertar una conversación dormida sobre la importancia de humanizar los RRHH y quitar los sesgos a la toma de personal”.

Convertida en una herramienta eficaz a la hora de aumentar la motivación y productividad de los colaboradores, la gamificación tomó protagonismo y cada vez más empresas en el mundo la adoptan, para sus procesos de reclutamiento. Esta nueva inversión persigue el camino de crecimiento que Nawaiam viene experimentando, a dos años de su lanzamiento, en el que empresas como Grupo Bimbo Latin Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay), Epson (región Latinoamérica), Coca-Cola, McDonald’s, NotCo, Edenor, Pan American Silver, Banco Industrial, Banco Galicia, Tea Connection, Green Eat, Atrápalo, Sancor Salud, Oxford, Natura, Bridgestone, Prisma Medios de Pago, Telefónica, Digital House, Bayer, Protección – Colombia y grandes compañías en España como la empresa de energía Iberdrola, Alain Afflelou, Insud Pharma, Universidad de Girona, entre otras, ya adoptaron la transformación digital a través de esta herramienta poderosa, disruptiva y gamificada, con el fin de conocer en mayor profundidad el estilo y talento que cada persona posee.