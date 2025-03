Mauricio Claver-Carone: EEUU investigará a Milei por el escándalo cripto

04/03/2025

(Argentina) El Criptogate $LIBRA se convirtió en un problema internacional para Javier Milei, luego de que Mauricio Claver-Carone, encargado del presidente Donald Trump para América Latina y uno de sus hombres más influyentes en política exterior, anticipara que los Estados Unidos investigará el escándalo debido a la gran cantidad de ciudadanos norteamericanos que habrían sido estafados.

El funcionario del Departamento de Estado es uno de los republicanos más críticos de Milei y esta enfrentado con el jefe de gabinete de ministros de la nación, Guillermo Francos.

“Es complicado porque hubo víctimas, hubo americanos defraudados. Hubo cientos, sino miles, que perdieron millones de dólares. Y algunos de los asesores del presidente (Milei) son también norteamericanos” dijo Claver Carone en una entrevista con la CNN en español.

A dos semanas de la criptoestafa, el Gobierno aún no logró esbozar una defensa consistente e intenta –en vano– esquivar el tema.

Más allá de la afinidad ideológica entre la Casa Blanca y la Casa Rosada, el exasesor del Consejo de Seguridad Nacional de Trump aclaró que el escándalo no se diluirá en los tribunales estadounidenses. “Va a haber una investigación judicial, por lo cual es un tema complejo”, indicó. Para diluir el mal trago, Claver-Carone, buscó –con tono diplomático– minimizar la responsabilidad del mandatario argentino y apuntó contra su entorno. Según el funcionario, la estafa resulta “una buena lección” para que Milei sea “mejor aconsejado”, tenga un “mejor equipo” y no caiga “en errores innecesarios y autogolpes”. Los múltiples contactos de Milei y su hermana con los estafadores, no obstante, derriban el argumento de que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Ya hay presentaciones en los tribunales de Manhattan, Washington, La Florida y Los Ángeles. A la vez, hay una investigación del FBI y del Departamento de Justicia estadounidense que presentarán una acusación final frente a un fiscal.

