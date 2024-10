Mavenir recibe Informe de ALIANZA O-RAN de agregación de espectro en implementaciones de multi-proveedores

29/10/2024

El nuevo informe técnico, iniciado y liderado por Mavenir, evalúa un soporte de especificación de interfaz abierta entre DU para la agregación de portadora en implementaciones de multi-proveedores

RICHARDSON, Texas, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, recibe hoy la publicación de un nuevo Informe Técnico de la ALIANZA O-RAN (Red de acceso de radio abierto), ‘Agregación de espectro para implementaciones de multi-proveedores’, que evalúa múltiples técnicas de agregación de espectro y propone un soporte de especificación de interfaz abierta entre DU para la agregación de portadora en implementaciones de multi-proveedores.

El informe de ALIANZA O-RAN, que fue iniciado y liderado por Mavenir, establece los escenarios prácticos para la agregación de espectro en equipos de múltiples proveedores de equipos de red que comparan diferentes enfoques e incluye una recomendación para el desarrollo de especificaciones para la agregación de portadora en la implementación de RAN de multi-proveedores. La solución de agregación de portadora que utiliza una interfaz abierta entre DUs ha reunido un soporte significativo de operadores y proveedores para buscar el desarrollo de especificaciones dentro de la ALIANZA O-RAN.

En un comentario sobre el informe, el Dr. Sridhar Rajagopal, vicepresidente sénior de tecnologías de acceso de Mavenir y ponente del informe técnico, dijo: “Este informe de la ALIANZA O-RAN, con su oportuno conjunto de recomendaciones sobre la agregación de operadores de multi-proveedores, no podría llegar en un momento más crucial para Open RAN mientras continúan los debates sobre el espectro para la expansión de implementaciones 5G y 6G en el horizonte. Estandarizar la interfaz entre las DU para la agregación de operadores de multi-proveedores eliminará la adhesividad a solo proveedor y cambiará las reglas del juego para Open RAN”.

La agregación de operadores en todo el espectro disponible es una de las consideraciones clave de los operadores para maximizar el ancho de banda, aumentar el rendimiento y mejorar el rendimiento de la red. Un operador obtiene nuevo espectro durante la venta regulatoria del espectro a lo largo del tiempo. En tal situación, existe un fuerte deseo por parte del operador de combinar el nuevo espectro con su espectro existente utilizando la agregación de operadores.

Sin embargo, hoy no existe una interfaz abierta y estandarizada para la agregación de operadores entre dos proveedores, lo que crea adherencia de proveedores a los operadores para todas las futuras expansiones de espectro. Por lo tanto, los operadores se ven obligados a confiar en sus incumbentes para la expansión del espectro, perdiendo poder de negociación y control sobre la evolución de la red mientras se vuelven dependientes de las funciones, rendimiento y plazos según lo dictan sus incumbentes. Las interfaces propietarias para la agregación de portadora existen desde los días de LTE para la agregación de portadora en implementaciones y son bien conocidas para las implementaciones. Mientras una interfaz abierta para agregación de portadora ha sido propuesta en varias ocasiones en organismos estándar como 3GPP, no ha tenido éxito debido a la resistencia de los proveedores tradicionales. Una especificación abierta para el soporte de agregación de portadora de multi-proveedores abrirá aún más el ecosistema 5G y proporcionará un camino para nuevas funciones y servicios de baja latencia para 6G permitiendo comunicación en tiempo real entre DUs que no existe hoy.

Informe técnico de la ALIANCE O-RAN, ‘Agregación de espectro para implementaciones de multi-proveedores’, ahora está disponible para descarga: https://specifications.o-ran.org/download?id=715

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

