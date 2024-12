Mavenir y Terrestar logran un hito en redes no terrestres NB-IoT con primeras sesiones de datos en vivo

11/12/2024

Terrestar, con la asistencia de Mavenir, además estableció un laboratorio de última generación dedicado a pruebas de comunicación satelital basadas en estándar e integración en Montreal.

Diagrama de red TSI Mavenir NB-IoT NTN

Mavenir y Terrestar logran un hito en redes no terrestres NB-IoT con primeras sesiones de datos en vivo

RICHARDSON, Texas, Dec. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, y Terrestar Solutions Inc. (TSI), el principal operador de satélites móviles de Canadá, logran un hito importante conduciendo con éxito las primeras sesiones de datos en vivo de NB-IoT a través del satélite TSI Echostar T1, una red no terrestre (NTN) de órbita terrestre geoestacionaria (GEO). A diferencia de las simulaciones, estas sesiones fueron conducidas bajo condiciones del mundo real, lo que comprueba la solidez de esta tecnología de vanguardia.

Las dos empresas completaron pruebas por aire de NB-IoT para NTN en Allan Park, Ontario, demostrando funciones clave que abarcan Network Attach, Paging, Ping, sesiones de datos y Non-IP Data Delivery (NIDD). Los ensayos también incluyeron conectividad continua las 24 horas, lo que valida aún más la madurez y estabilidad de la solución de Mavenir bajo condiciones del mundo real. Las sesiones de datos exitosas se lograron utilizando módulos comerciales de IoT, demostrando la preparación de la tecnología para la implementación comercial utilizando productos estandarizados 3GPP de varios proveedores.

Mavenir desarrolló una interfaz personalizada de Red de Acceso por Radio (RAN) para integrarse de manera transparente con el equipo de la estación terrestre satelital de TSI, alineándose con la infraestructura de TSI para ofrecer servicios NB-IoT basados en satélites. Este hito sienta las bases para futuros avances, ya que Mavenir y TSI activamente desarrollan capacidades mejoradas, incluidos servicios de voz y 5G NR, con planes de expansión de pruebas a sitios adicionales en todo Canadá, finalmente proporcionando cobertura satelital ubicua, incluso en las regiones más remotas.

Mavenir y Terrestar también anunciaron el lanzamiento de un laboratorio de vanguardia en Montreal, diseñado para avanzar en las pruebas de NB-IoT y facilitar la integración perfecta con los socios de TSI. Equipado con las soluciones RAN y Core de vanguardia de Mavenir que se ejecutan en la nube pública de Amazon Web Services (AWS), el laboratorio admite NTN en NB-IoT. Esta iniciativa marca un paso fundamental para acelerar el desarrollo y la implementación de servicios conectados basados en satélites, reforzando el compromiso con la innovación y la colaboración en el espacio.

“Desde los inicios de GSM, el mayor desafío que enfrenta el sector móvil continúa siendo ofrecer cobertura universal, en particular en regiones donde no hay un caso económico actual”, dijo Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir. “Las redes no terrestres ofrecen una solución ideal a este desafío, brindando de manera eficaz una cobertura rentable en amplias áreas, abriendo nuevos mercados y aumentando los servicios celulares terrestres existentes. El anuncio de hoy con nuestros socios en Terrestar subraya nuestro compromiso compartido con el avance de la conectividad a través de tecnologías basadas en satélites”.

“Este logro representa un hito importante en nuestra colaboración con Mavenir para llevar NB-IoT comercial al mercado como la primera fase de la evolución del servicio para servicios de mercado masivo”, dijo Jacques Leduc, presidente y director ejecutivo de Terrestar Solutions. “También se alinea con nuestra misión de conectar a todos los canadienses en todas partes, a todo utilizando nuestro espectro MSS y tecnología estandarizada para complementar la arquitectura MNO. Al probar con éxito nuestra solución conjunta NTN en condiciones reales, hemos demostrado la madurez y confiabilidad de esta tecnología. El establecimiento del Laboratorio de Montreal acelerará aún más las pruebas de los socios, preparando el terreno para implementaciones de IoT a gran escala en toda Canadá”.

El presidente y director ejecutivo de Terrestar Solutions, Jacques Leduc, dará una conferencia en el Global Analyst Event [#MavenirAnalystEvent] el jueves, 12 de diciembre.

Notas para el editor:

Acerca de Terrestar Solutions:

Terrestar Solutions Inc. es el único operador satelital móvil canadiense que participa en la carrera para llevar servicios satelitales directos al dispositivo a teléfonos inteligentes y dispositivos IoT y hacer realidad la comunicación en cualquier lugar de Canadá. Terrestar se compromete a fomentar el ecosistema de red abierta, basado en estándares y en constante evolución, permitiendo a los operadores de redes móviles ofrecer servicios de comunicación ubicuos. Gracias al satélite Echostar T1, su infraestructura de red terrestre y 40 MHz de espectro móvil por satélite en banda S, Terrestar conecta a los canadienses desde casi cualquier lugar del país, incluso en las regiones más remotas de Canadá, a través de su Servicio Móvil por Satélite (MSS) Strigo. El servicio Strigo también apoya a organizaciones sin fines de lucro y de las Primeras Naciones, un testimonio del poderoso sentido de responsabilidad de la Compañía hacia el bienestar y el progreso de las comunidades a las que sirve. Para más información visite www.terrestarsolutions.ca, o síganos en LinkedIn.

Para más información, comuníquese con:

Victoria Ollers

media@terrestarsolutions.ca

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/935f64fc-6d3c-4482-ac5d-e190c3147cc5/es

