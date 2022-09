McEwen Copper completa un sobre-suscripción de su oferta de acciones por US$ 81,85 millones, incluyendo una inversión de US$ 25 millones de Nuton, una empresa de Rio Tinto

31/08/2022

TORONTO, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX), se complace en anunciar el cierre del tercer y último tramo de la oferta de colocación privada anunciada previamente (la “Oferta”) de hasta 8.000.000 de acciones ordinarias de McEwen Copper Inc. al precio de US$ 10,00 por acción ordinaria. El tercer tramo está compuesto por una inversión de US$ 25 millones por parte de la empresa de tecnología de lixiviación de cobre Nuton, de Rio Tinto, (“Nuton” o el “Inversor”), y US$1,85 millones por parte de otros inversores. La Oferta total se ha visto incrementada alcanzando las 8.185.000 acciones ordinarias y totalizando un monto de US$ 81,85 millones en los tres tramos de la colocación privada.

McEwen Copper se encuentra bien financiada para avanzar en su Proyecto Los Azules, ubicado en la Provincia de San Juan, una provincia amigable para la minería. Los siguientes hitos son la próxima temporada de perforación desde octubre de 2022 hasta junio de 2023, la finalización de la evaluación económica preliminar (PEA en inglés) a principios a principios del primer trimestre de 2023, y la Oferta Pública Inicial (IPO en inglés) de McEwen Copper en la primera mitad de 2023.

En relación con la Oferta, McEwen Copper celebró un acuerdo de colaboración con Nuton (el “Acuerdo de Colaboración Nuton”) para profundizar el conocimiento de la posible aplicación de tecnología de lixiviación en pilas en Los Azules, incluyendo pruebas de Nuton® Technologies para determinar su compatibilidad con la mineralización de Los Azules. La lixiviación presenta muchas ventajas económicas y medioambientales en comparación con el proceso de molienda convencional, entre ellas un menor consumo de agua y energía, la no utilización de grandes instalaciones de depósito de colas o presas, y costos de capital y de explotación generalmente son menores.

El Director Ejecutivo de McEwen Copper, (CEO) Sr. Rob McEwen expresó: “Los Azules se encuentra entre los mayores activos de cobre sin desarrollar del mundo. Somos conscientes de la oportunidad potencial de utilizar Nuton Technologies para producir cobre en mayores cantidades, de forma más rápida y con menos impacto sobre el medio ambiente y los recursos hídricos. Creo que la relación entre Nuton y Rio Tinto acelerará el proceso de hacer realidad el enorme potencial de Los Azules.”

El Director Ejecutivo de Rio Tinto Copper, (CEO) Sr. Bold Baatar a su vez expresó: “Este acuerdo nos permitirá evaluar el potencial de despliegue comercial de las innovadoras Tecnologías Nuton (Nuton Technologies) para la lixiviación de cobre en el desarrollo que McEwen Copper prevé para Los Azules. Nuestras Tecnologías Nuton tienen la capacidad de generar una mayor producción de cobre para Río Tinto y nuestros socios, con una baja huella de carbono y un desempeño ambiental de primer nivel.”

Los principales términos del Acuerdo de Colaboración Nuton incluyen:

Nuton invertirá US$25 millones en McEwen Copper , mediante la adquisición de 2,5 millones de acciones ordinarias a un valor de US$10,00 por cada acción, con una participación propietaria posterior al cierre de 9,73%.

, mediante la adquisición de 2,5 millones de acciones ordinarias a un valor de US$10,00 por cada acción, con una participación propietaria posterior al cierre de 9,73%. McEwen Copper y Nuton en forma conjunta realizarán pruebas de lixiviación de cobre utilizando Nuton Technologies con muestras de Los Azules. McEwen Copper ha acordado otorgar a Nuton exclusividad durante un año en lo concerniente a tecnología de lixiviación innovadora, patentada o protegida por secreto comercial, a la vez que continuará con sus trabajos de prueba y estudios independientes utilizando tecnologías convencionales de lixiviación.

con muestras de Los Azules. McEwen Copper ha acordado otorgar a Nuton exclusividad durante un año en lo concerniente a tecnología de lixiviación innovadora, patentada o protegida por secreto comercial, a la vez que continuará con sus trabajos de prueba y estudios independientes utilizando tecnologías convencionales de lixiviación. Nuton tendrá derecho a elegir un representante que será nombrado director u observador en el Directorio de McEwen Copper . Este derecho se mantendrá mientras Nuton posea más del 7,5% de las acciones emitidas y en circulación de McEwen Copper.

. Este derecho se mantendrá mientras Nuton posea más del 7,5% de las acciones emitidas y en circulación de McEwen Copper. McEwen Copper y sus accionistas mayoritarios no completarán un evento de liquidez (tal como la Oferta Pública Inicial prevista) hasta después del 31 de marzo de, 2023.

McEwen Copper ha acordado limitar las transacciones de partes relacionadas en ciertas situaciones hasta lo que suceda en primer término: la Oferta Pública Inicial (o evento de liquidez alternativo) o que Nuton dejase de tener una participación del 7,5%.

hasta lo que suceda en primer término: la Oferta Pública Inicial (o evento de liquidez alternativo) o que Nuton dejase de tener una participación del 7,5%. Acuerdo habitual de espera e inmovilización entre el Inversor y sus empresas afiliadas y McEwen Copper y sus empresas afiliadas.

entre el Inversor y sus empresas afiliadas y McEwen Copper y sus empresas afiliadas. Otras declaraciones y garantías habituales.

Sobre McEwen Copper

McEwen Copper Inc. tiene una participación del 100% en el Proyecto de cobre Los Azules en San Juan, Argentina y el Proyecto Elder Creek en Nevada, EE.UU. McEwen Mining Inc. (NYSE/TSX:MUX) tiene una participación accionaria del 68% de McEwen Copper.

Sobre Los Azules

Los Azules fue ubicado como dentro de los top 10 depósitos de cobre sin desarrollar del mundo por Mining Intelligence (2022). Sus recursos actuales de cobre se estiman en 10.200 millones de libras con una ley de 0,48% Cu (categoría Indicada) y 19.300 millones de libras adicionales con una ley de 0,33% Cu (categoría Inferida)

Sobre Nuton

Nuton es una empresa nueva e innovadora que pretende ayudar al crecimiento del negocio cuprífero de Rio Tinto.

El eje central de Nuton es una serie de tecnologías y capacidades propias relacionadas con la lixiviación del cobre, producto de casi 30 años de investigación y desarrollo. Las tecnologías ‘Nuton® Technologies’ ofrecen el potencial de aprovechar económicamente los recursos de sulfuro de cobre, colas y otros materiales residuales que contienen cobre, y de lograr una mayor recuperación de cobre en el material de óxido y de transición, permitiendo un aumento significativo de la producción de cobre. Uno de los principales factores de diferenciación de Nuton es el potencial de ofrecer un desempeño ambiental de primer orden, incluyendo un uso más eficiente del agua, menores emisiones de carbono y la capacidad de recuperar los sitios de mina mediante el re-procesamiento de los residuos mineros.

Sobre Rio Tinto

Rio Tinto es la segunda empresa mundial de minería y metales, que opera en 35 países y produce las materias primas esenciales para el progreso humano. Su objetivo es contribuir a la creación de un futuro más sostenible, desde la formación de alianzas para el desarrollo de tecnologías que puedan hacer que el proceso de fundición de aluminio pueda estar totalmente libre de emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI), hasta la provisión a todo el mundo de los materiales que necesita -como el cobre- para construir una nueva economía con bajas emisiones de carbono y productos como vehículos eléctricos, infraestructuras de carga y teléfonos inteligentes.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni tampoco se realizará ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuese ilegal.

ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene determinadas declaraciones e información de carácter prospectivo, incluidas las “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones e información prospectivas expresadas, a la fecha de este comunicado de prensa, constituyen las estimaciones, previsiones, proyecciones, expectativas o creencias de McEwen Mining Inc. (la “Compañía”) en cuanto a acontecimientos y resultados futuros. La información y las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones e hipótesis que, si bien los directivos consideran razonables, están sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias de carácter empresarial, económico y competitivo, y no puede garantizarse que dichas declaraciones e información resulten exactas. Por lo tanto, los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir significativamente de los previstos en tales declaraciones e información. Los riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados o los acontecimientos futuros difieran significativamente de las expectativas actuales expresadas o implícitas en las declaraciones e información prospectivas incluyen, entre otros, los siguientes: los efectos de la pandemia de COVID-19, las fluctuaciones del precio de mercado de los metales preciosos, los riesgos de la industria minera, los riesgos políticos, económicos, sociales y de seguridad asociados a las operaciones en el extranjero, la capacidad de la empresa para recibir o recibir a tiempo los permisos u otras aprobaciones necesarias en relación con las operaciones, los riesgos asociados a la construcción de operaciones mineras y al inicio de la producción y los costos proyectados de las mismas, los riesgos relacionados con litigios, el estado de los mercados de capitales, los riesgos y peligros medioambientales, la incertidumbre en cuanto al cálculo de los recursos y reservas minerales, y otros riesgos. Los lectores no deben basarse indebidamente en las declaraciones o información de carácter prospectivo incluidas en el presente documento, que son válidas únicamente en la fecha del mismo. La Compañía no asume ninguna obligación de reemitir o actualizar las declaraciones o información de carácter prospectivo como consecuencia de nuevas informaciones o acontecimientos posteriores a la fecha del presente comunicado, salvo en la medida en que lo exija la ley. Ver Informe Anual de McEwen Mining en el Formulario 10-K/A para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2021, y otros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa, bajo el título “Factores de riesgo”, para obtener información adicional sobre los riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con las declaraciones e información prospectivas de la Compañía. Todas las afirmaciones e informaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa están sujetas a esta nota de advertencia.

Los mercados de valores NYSE y TSX no han revisado y no asumen ninguna responsabilidad por la adecuación o exactitud del contenido de este comunicado de prensa, que ha sido preparado por la Administración de McEwen Mining Inc.

