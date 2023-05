MediaTek ya está listo para WiFi 7

Por staff

26/05/2023

MediaTek, empresa de diseño y distribución de sus chipsets para dispositivos electrónicos, y número uno en volumen para soluciones de cómputo móvil, broadband, telefonía móvil, AIoT, automotriz entre otros. Nos brindó una amplia perspectiva sobre la evolución de la tecnología WiFi y como los usuarios conectados se han beneficiado y progresivamente ésta continuará ofreciendo mejor velocidad y menor latencia, ante un mundo creciente de dispositivos conectados en nuestra vida diaria, tanto en casa, escuela, lugar de trabajo y sitios públicos.

En los años recientes hemos observado la creciente oferta de dispositivos inalámbricos conectados a precios más accesibles y que nos ayudan hacer nuestra vida más sencilla y eficiente. Desde la facilidad de encender las luces de casa a través de una orden de voz, que se aprecia bastante cuando tenemos ambas manos ocupadas con las bolsas del supermercado, encender la barredora desde cualquier sitio para asear la casa cuando estamos fuera de casa, accionar la lavadora de trastes o ropa para que esté lista al llegar del trabajo, vigilar a los niños y mascotas cuando no estamos en casa, así como las actividades más comunes como trabajar y estudiar desde casa con aplicaciones colaborativas, hasta en las actividades recreativas como disfrutar de series y películas de canales en Internet, jugar juegos en la nube compitiendo con rivales distantes, etc. Podemos mencionar un sin número de casos de usos en donde el acceso inalámbrico a la Internet ya es parte de nuestra vida y que necesitamos tener en casa esa caja que nos proporciona el acceso a internet llamado CPE o comúnmente llamado modem y que es pieza angular para brindarnos la conectividad que necesitamos y que dada día es creciente; no solo en el número de dispositivos, sino también en el ancho de banda que demandan aplicaciones cada vez más complejas que nos brindar experiencias más ricas en multimedia e interacción con el usuario.

Nos hace falta conocimiento para saber qué es lo que necesitamos tener en casa para lograr una buena experiencia y ver cumplidas nuestras expectativas, pero en este artículo intentaremos hacerlo de forma sencilla de entender. La tecnología WiFi nos ofrece la conectividad inalámbrica y existe un organismo muy importante en la industria llamado “WiFi Alliance” quien, sin afán de lucro, trabaja en la definición de estándares para que los diferentes tipos de dispositivos WiFi puedan conectarse e interoperar de manera óptima y que de manera evolutiva a través del tiempo ha nombrado a las diferentes normas en un estándar. Por ejemplo, WiFi4, WiFi5, WiFi6 y la siguiente generación WiFi7. Cada nueva generación ofrece al usuario una mayor velocidad de conexión, menor latencia (tiempo de envío y recepción de información), mejor estabilidad y mayor capacidad para mantener más dispositivos conectados a la misma red.

Como ya mencionamos, el equipo CPE o modem es el dispositivo mediante el cual el proveedor de internet lleva el acceso al Internet, ya sea mediante un cable (ya sea de fibra óptica o de cobre) o inalámbrica (con tecnología 4G o 5G). El tipo de acceso es también uno de los factores que determinan la máxima velocidad a la que es posible recibir y transferir datos. Por el otro lado, el usuario tendrá una cobertura inalámbrica WiFi cuya área depende de los obstáculos que existan en medio del CPE y del dispositivo conectado, como paredes, vidrio, etc. De tal forma que entre mayor número de obstáculos y tipos de materiales pueden reducir el alcance de comunicación. Consideremos que el mejor caso es cuando no existe ningún objeto de por medio. Para dar respuesta a este tipo de situaciones donde la casa es muy grande, o la construcción tiene paredes muy sólidas como el concreto. Se han desarrollado equipos repetidores, que son como una mini celda que amplía la cobertura del CPE, siendo los de tecnología denominada “Mesh” los más eficientes y que la WFA ha creado un programa de certificación para asegurar que los repetidores Mesh o también llamados satélites, tengan interoperabilidad con los CPEs que integran esta tecnología. De tal suerte que el programa de certificación busca que productos de diferentes marcas y con diferentes chipsets puedan interoperar y funcionar de manera óptima. Un producto que cuenta con la certificación de la WiFi Alliance ofrece la confianza de que el producto que adquiere funcionará correctamente. Por eso te aconsejamos asegurarse de que tenga el logo oficial de la WiFi Alliance antes de comprar.

Actualmente, los CPEs o módems mandatoriamente deben soportar desde WiFi4 en adelante, para garantizar que los dispositivos existentes desde tiempo atrás continúen funcionando y hacia adelante el usuario seleccionar la tecnología más avanzada o el operador puede ofrecer a su cliente un equipo CPE con la tecnología capaz de soportar la velocidad que el cliente contrata, así como también entregar al cliente un producto que diferencie la calidad de experiencia ofrecida por el operador. Actualmente existen una gran variedad de equipos en el mercado y la industria ha adoptado una nomenclatura para identificar los equipos. En el estándar WiFi se identifica como IEEE.802.11n para WiFi4, IEEE.802.11ac para WiFi5, IEEE.802.11ax para WiFi6 y IEEE.802.11be para WiFi7.

Por convención global se han asignado frecuencias de uso libre las frecuencias de 2.4 GHz, 5 GHz y más recientemente 6 GHz. En cada país el regulador de gobierno asigna un espacio en cada banda, en los cuales se pueden conectar libremente dispositivos inalámbricos como es WiFi. De tal forma que WiFi4 se ubica únicamente en 2.4GHz y WiFi5 en 2.4 GHz y 5GHz y WiFi6 en 2.4GHz, 5GHz y WiFi6e en 6 GHz.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de las diferentes generaciones de WiFi

WiFi6 además de ofrecer mayor velocidad de máxima hasta 9.6 Gbs, ofrece ventajas como ahorro de energía para los dispositivos conectados. Esto es muy importante cuando estos son alimentados por una batería como smartphones, tabletas, laptops y dispositivos IoT. Mejor seguridad ya que usa el protocolo de seguridad WPA3 más avanzado que WPA2 usado en WiFi5, mayor número de dispositivos conectados simultáneamente en forma bidireccional. Así como 75% menor latencia que en WiFi5. La solución WiFi6 de MediaTek permite conectar hasta 512 dispositivos conectados a un CPE o modem.

WiFi7 hace un mejor uso del espectro de frecuencias e integra nuevas permiten ofrecer tasas de transferencia mayores a 30Gbs, mejorar la latencia en comparación con WiFi6 en 25% en redes con múltiples usuarios conectados y 80% mejor latencia con un usuario único conectado. Lo que permite tener mucho más usuarios y dispositivos conectados simultáneamente a servicios altamente demandantes de ancho de banda como son Cloud-Gaming, Metaverso, Realidad Virtual/Aumentada, video en streaming 4K/8K, aplicaciones colaborativas, etc. Sin embargo, no será hasta el año 2024 cuando veremos los primeros dispositivos comerciales en el planeta, ya que se espera que la WiFi Allienace libere el estándar a finales de este año o principios del 2024.

Por facilidad se usan los prefijos AC, AX y BE para referirse a la generación y se agrega un número que determina la velocidad máxima teórica que el equipo logra alcanzar sumando las frecuencias y canales utilizados. El estándar define el ancho de canal de transmisión y recepción, que es como si fuera el ancho de un carril de carretera, así como el número de carriles máximos disponibles para circular. Por ejemplo, bajo esta lógica, si tenemos un canal para transmitir y uno para recibir, es como una carretera con un carril en un sentido y uno en el otro. Entre más carriles existe, mayor tráfico puede circular o sea mayor cantidad de datos por segundo. Para cada canal se tiene una antena para recepción y otra para transmisión. Entre mayor número de antenas mayor flujo de datos. Así que encontraremos productos de diferentes fabricantes con etiquetas como AC1200 (WiFi5 con dos antenas de recepción y dos de transmisión), AX1800 (WiFi6, con dos antenas de transmisión y dos de recepción). Así como otros más complejos como AC2100, AC2600, AX3000, AX600, etc.

La mayoría de las redes domésticas en México tienen CPE o modem WiFi5 y nos encontramos en plena transición hacia WiFi6 tanto en conexión fija (cable) o inalámbrica (5G). Por lo que es buen momento para hacer la mejor selección de producto, ya que como hemos comentado, el tipo de vivienda en México es muy variada, así como la competencia entre operadores ayuda a que haya una vocación a captar nuevos clientes que buscan un mejor servicio de internet y gozar de un hogar inteligente conectado que les permita continuar haciendo sus actividades escolares, profesionales, entretenimiento, monitoreo de seguridad, etc. adoptando nuevas plataformas y servicios ofrecidos a través de la internet. Por lo que MediaTek nos dio cuenta de su familia de chipsets de la familia Filogic para productos WiFi y mostró las diferencias tecnológicas de los productos en el mercado para WiFi6

La configuración AX3000 es la mejor solución costo beneficio que hay hoy en día, ya que ofrece 70% mejor desempeño que la AX1800

La configuración AX3000 es la mejor solución para garantizar un servicio de 1 Gbs al subscripto

La solución en chipset de MediaTek para AX3000 integra tecnología de quinta generación que, aunado a una configuración única de tres antenas, ofrece 30% mayor cobertura que su competencia para AX3000.

El AX3000 de MediaTek para integra el último reléase R4 de la WiFi Alliance que garantiza al operador y a los subscritores, interoperabilidad para redes Mesh

Los mayores operadores alrededor del mundo están adoptando AX3000 para WiFi6, lo que promete que la masificación en el mediano plazo el de costo producto llegue a ser más accesible que incluso una solución inferior AX1800

