Mendel levanta $60 millones de dólares para consolidar su oferta en el mercado mexicano

14/11/2022

Mendel anunció hoy una nueva ronda de capital y deuda por $60 mdd. Dicho financiamiento proviene de Industry Ventures, Infinity Ventures y Victory Park Capital.



Mendel inició operaciones en México en 2021 y a finales de dicho año levantó su Serie A por $35 mdd por parte de Infinity Ventures y ALLVP. En esta ocasión, se suman como nuevos inversionistas Industry Ventures y Victory Park Capital para fortalecer la apuesta de Mendel a largo plazo. Además, la tecnológica continuará con el respaldo de sus inversionistas actuales: Infinity Ventures, ALLVP y BTV, quienes también participaron en esta ronda.

En los últimos años, el rol de los Chief Financial Officers (CFO) se ha vuelto cada vez más estratégico. No obstante, el manejo de data y herramientas digitales no ha evolucionado a la par. Hoy, los CFO deben hacer uso de varias soluciones desintegradas; por lo que unificarlas es clave para el futuro de una gestión financiera eficiente. Con base en una encuesta realizada por KPMG se observó que, 60% de los CFO encuestados tienen la intención de estrechar la relación con los Chief Information Officers (CIO) para impulsar la digitalización financiera en sus organizaciones.

“La tendencia muestra una evidente demanda por la modernización de las operaciones financieras. En Mendel seguimos invirtiendo en innovación para lograr algo tan simple como recuperar una factura con una foto desde tu smartphone”, mencionó Alan Karpovsky, co-CEO y cofundador de Mendel. “Estamos muy agradecidos por este voto de confianza de nuestros inversionistas, el cual permite a nuestra compañía liderar la evolución de los gastos corporativos en México”, subrayó.

La nueva ronda de Mendel representa un mensaje importante para el mercado fintech mexicano porque reitera el inmenso potencial que aún existe en el sector. “Es evidente que existe una necesidad puntual para empresas del tamaño de Mercado Libre, FEMSA o AB InBev (Grupo Modelo) de encontrar un socio estratégico que les apoye en su digitalización financiera. La buena noticia es que Mendel es el socio correcto para este proceso”, destacó Karposvky.

Helena Polyblank, CPO y la mente detrás del producto de Mendel, afirmó que “esta ronda de financiación no solo representa un hito importante para Mendel, sino también una inspiración para las mujeres en el sector de la tecnología. Espero que al compartir esta historia de éxito pueda empoderar a las y los emprendedores a través de mi mentalidad de ‘es posible si realmente lo quieres’”.

Brian Langer, Principal en Industry Ventures mencionó que “nuestra misión es apostar por empresas tecnológicas con la visión y los valores necesarios para cambiar el estatus quo y Mendel es un buen ejemplo de ello. Nos emociona acompañar a Mendel como socios en sus planes a largo plazo”.

Mario Ruiz, cofundador y socio de Infinity Ventures, puntualizó “creemos que Mendel está construyendo la mejor propuesta financiera y de software para las grandes empresas en Latinoamérica. En un mercado que ya está maduro para esta adopción, Mendel lidera el camino en la creación de tecnología de punta para los equipos de los CFO. Estamos orgullosos de continuar apoyándolos en su viaje para revolucionar los gastos corporativos”.

Por su parte, Gordon Watson, socio de Victory Park Capital señaló que “creemos que Mendel se dirige a un mercado con mucho potencial, ya que los grandes corporativos necesitan más herramientas que aumenten su agilidad y eficiencia al innovar en la gestión de sus recursos. Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de Mendel para aprovechar esta oportunidad frente a nosotros”.

De cara al futuro, Mendel planea utilizar esta ronda de financiamiento para duplicar su crecimiento y acelerar el desarrollo de su plataforma de gestión de gastos corporativos en el mercado mexicano.