Mercado fintech chileno se consolida con más de 485 empresas entre locales y extranjeras

25/07/2024

(Chile) Finnovista, empresa de innovación y capital de riesgo comprometida con el desarrollo del ecosistema Fintech y la colaboración con la industria financiera, reveló hoy la sexta edición del Fintech Radar Chile en alianza con Mastercard, empresa líder de tecnología en la industria global de pagos; y Galileo Financial Technologies, una empresa líder en tecnología financiera propiedad de SoFi Technologies. Este informe de investigación se ha convertido en el reporte más relevante en la región sobre el crecimiento y análisis del ecosistema emprendedor Fintech y las últimas tendencias en la industria Fintech.

El ecosistema Fintech chileno ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando 348 startups activas en 2024, lo que supone un aumento del 16% anual. Aunque el crecimiento anual se haya ralentizado en los últimos años —en 2022 fue del 34.1%, y en 2023 fue del 25%—, también lo está haciendo la tasa de salida de proyectos (10.7%). Es por ello que Chile arroja cada vez indicadores menos volátiles que indican una consolidación del ecosistema.

Además, en el periodo de 2023 a 2024 se sumaron 48 nuevas empresas, reflejando esta fase de consolidación en la que ha entrado el ecosistema, mostrando una madurez en el sector que apunta hacia una estabilización saludable.

Según Andrés Fontao, cofundador de Finnovista y CEO de FINNOSUMMIT, “el sector Fintech en Chile está entrando en una fase de madurez caracterizada por una menor incorporación de nuevos jugadores, pero con una mayor presencia y tamaño en el mercado. Ese 21% de nuevas startups Fintech que han nacido este último año subraya el papel crucial de Chile en la innovación financiera y la inclusión financiera en la región”.

“Nos alegra saber que el número de Fintechs sigue al alza en Chile. Las Fintechs están alineadas con nuestros objetivos de simplificar el acceso a servicios financieros ofreciendo herramientas sencillas, que fomenten la innovación, amplíen el acceso y garanticen la confianza del usuario. Nuestra posición única, nos permite utilizar nuestra red, experiencia y tecnología para ayudar a las Fintechs en sus objetivos de bancarización y distribución de servicios financieros. Nos basamos en nuestras décadas de conocimiento de la industria para proveer a cada socio Fintech con las herramientas y recursos necesarios para ayudarlos a lograr un crecimiento rentable y de largo plazo”, afirma Diego Szteinhendler, vicepresidente senior de Fintechs en Mastercard para Latinoamérica.

De acuerdo con Tory Jackson, Head of Business Development & Strategy para América Latina de Galileo, “con un ecosistema tan diversificado, el apetito por la colaboración entre todas las fuerzas del mercado y un apoyo regulatorio sólido, estamos seguros de que vamos a seguir viendo una trayectoria de crecimiento ascendente en el sector Fintech en Chile. La consolidación del mercado y la entrada de nuevas Fintech prometen mantener al país a la vanguardia de la innovación financiera en la región”.

Diversificación y segmentación del ecosistema

De las 348 startups locales identificadas en el Radar resalta la gran diversificación del ecosistema Fintech chileno, con una fuerte presencia en segmentos como Enterprise Financial Management (EFM) con un 17.8% y Payments and Remittances (P&R) con un 15.8%. Otros segmentos destacados incluyen Lending y Technological Infrastructure for Banks and Fintechs (TIB&F), ambos con un 12.6%. Esta diversificación subraya la necesidad de soluciones financieras avanzadas y el sólido tejido corporativo del país.

El segmento Proptech se posiciona en Chile como el conjunto con mayor crecimiento en el periodo de 2023 a 2024, al sumar 16 nuevos proyectos. Esto se debe a la incorporación de plataformas de gestión de la propiedad y sobre todo a soluciones que buscan solucionar el déficit de vivienda en el país mediante soluciones innovadoras.

Auge del segmento de Pagos y Remesas

Según los analistas de Finnovista, hay indicadores que apuntan a un auge del mercado de Pagos y Remesas en Chile. Por un lado, la irrupción de jugadores extranjeros es muy relevante, con 1 de cada 3 Fintech extranjeras que opera en el país es de este segmento. Al mismo tiempo existe una mayor diversificación y especialización de los diferentes servicios en nichos y una mayor emisión de tarjetas. De hecho, el volumen de transacciones de las Fintech también ha crecido notablemente. En 2022, apenas el 25% de éstas superaba los 100 millones de USD en sus operaciones, mientras que en 2025 esta cifra se estima que sea del 60.7%.

Panorama alentador en el pronóstico de los ingresos en las Fintech chilenas

La sexta edición del Fintech Radar Chile revela un panorama alentador para el crecimiento de los ingresos brutos de las Fintech del país. Durante el periodo de 2023 a 2025 se observa una tendencia positiva en varios segmentos clave, destacando especialmente el Lending, Enterprise Financial Management (EFM) y Open Finance, que muestran las mayores proporciones de empresas logrando transiciones a franjas superiores de ingresos.

Para este 2024, según las respuestas obtenidas de las startups para desarrollar este informe, se pronostica que el 42% de las Fintech estaría en la franja de 500 mil a 5 millones de dólares, reflejando un crecimiento en ingresos con respecto a sus respuestas en 2023, que era del 38%. También las proyecciones son positivas para el rango de 5 a 15 millones de dólares, con un 17%; mientras que en 2023 fueron un 11%. Es positivo que solo el 27% de las Fintech prevén estar en la franja de 1 a 500 mil dólares, habiendo sido en 2023 del 34%.

Esta proyección sugiere un movimiento claro hacia franjas de ingresos superiores, confirmando esa consolidación y madurez del ecosistema Fintech en Chile. La tendencia muestra una disminución en el porcentaje de empresas con ingresos más bajos y un aumento en aquellas con ingresos más altos, lo cual es un signo positivo de crecimiento económico y escalabilidad dentro del sector.

Desafíos y oportunidades de las Fintech chilenas

El principal desafío que enfrentan las startups chilenas es la expansión a otros mercados y la internacionalización. Debido al tamaño del mercado chileno, muchas Fintech nacen desde un primer momento con el ojo puesto en otros mercados, teniendo una tasa de internacionalización que roza el 70%. Otro de los desafíos analizados en este Fintech Radar ha sido la representación de la mujer en el ecosistema Fintech chileno, en el que aún queda camino por recorrer, ya que las cifras aún se alejan de una paridad entre hombres y mujeres en el sector. Los datos son mejores que en el resto de la región, con un 31.5% de mujeres trabajando en empresas Fintech y un 20.7% de ellas en puestos directivos. Sin embargo, el 60% de las Fintech que operan en Chile está fundado con un equipo exclusivamente formado por hombres.

A pesar de los desafíos, el ecosistema chileno muestra una gran capacidad de adaptación y colaboración, pues el 67.1% de las startups chilenas colaboran con instituciones financieras tradicionales, y un 65% con otras Fintech, demostrando un entorno colaborativo y de sinergias.

