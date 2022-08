Mercado Libre bate su propio récord

Por staff

04/08/2022

El miércoles 3 Mercado Libre anunció sus resultados del segundo trimestre del año, en el que volvió a marcar récords históricos en, prácticamente, todos sus indicadores, con un beneficio neto acumulado en lo que va del año, u$s 188 millones, que fue 452% superior a los u$s 34 millones que había ganado entre enero y junio de 2021.

Los ingresos netos fueron de u$s2,6 mil millones en el segundo trimestre de 2022, lo que representó un aumento del 52,5%.

En el after market, los precios de sus acciones se disparaban un 14% a u$s1.013.

De esta forma, la empresa más valiosa de la Argentina –supera los US$44.820 millones, según su cotización en Wall Street-, concluyó el trimestre con un resultado operativo de US$250 millones, que implica un margen del 9%. Así lo informó en el último balance, difundido hoy.

En el primer trimestre de 2021, la firma había informado una ganancia de US$65 millones.

En los primeros seis meses del año, la empresa facturó en la Argentina u$s 1112 millones, 67% más que entre enero y junio de 2021. Supera el nivel de incremento general que tuvo en su facturación: 57%, a u$s 4845 millones. En Brasil, su mayor mercado, creció en esa proporción: 57%, a u$s 2703 millones. En México, avanzó 61%, a u$s 792 millones. En el resto de los países de la región -Mercado Libre está en un total de 18-, mejoró de u$s 209 millones a u$s 238 millones.

“Observamos un trimestre fuerte en todos los negocios, lo que refleja la mejora continua de la rentabilidad con unos resultados récord en ingresos netos y ganancia bruta. Como consecuencia de este desempeño consistente, seguimos firmes en nuestro propósito de ampliar el acceso al comercio y a los servicios financieros”, dijo Pedro Arnt, CFO de la empresa, en un comunicado.

Su división de Fintech ya pasó a ser la principal fuente de facturación: u$s 602 millones, 110% más que un año antes. En esa línea, se destaca el incremento de sus ingresos por otorgamiento de créditos: u$s 208 millones, contra u$s 59 millones acumulados al 30 de junio del año pasado.

Los números describen un cuadro similar a lo que Mercado Libre experimentó a escala regional. Su unidad de comercio creció 30,6% en el semestre, a u$s 2682 millones. La de Fintech lo hizo en 110%, a u$s 2163 millones. Los ingresos por créditos escalaron 215%, a u$s 931 millones.

En este rubro, la compañía informó que en el trimestre tuvo 38 millones de usuarios de su servicios, entre pagos con código QR, transferencias de dinero dentro del ecosistema y la gestión de créditos.

Mercado Pago procesó en la región pagos por US$30.200 millones, con un incremento del 72,1% medido en dólares. Fueron 1200 millones de transacciones, con un alza interanual del 72,9%.

Mercado Libre anunció sus resultados después del cierre del mercado de Nueva York. En el Nasdaq, donde sus títulos cotizan desde 2007, la acción de la compañía había subido 6,36%, a u$s 890,87, lo que le dio una capitalización de u$s 44.87 millones, la más alta en el mundo para una empresa nacida en la Argentina.