Mercado Libre quiere operar como banco en Argentina

Por staff

20/11/2024

(Argentina) Mercado Libre, uno de los pocos “unicornios” argentinos, analiza insertarse en el negocio de los bancos a nivel local.

Para hacerlo, planea conseguir la autorización del Banco Central (BCRA) obligatoria para llevar adelante el negocio de intermediación financiera en la Argentina.

“La decisión de operar como banco en Argentina no está descartada, pero hoy no hay ninguna definición. Está en evaluación, es algo que evaluamos en todos los mercados pero actualmente no iniciamos, ni solicitamos una autorización para adquirir una licencia bancaria”, dijeron en diálogo con Ámbito.

“Argentina está empezando a pegar la vuelta”, aseguran en la empresa que ya tiene 85.000 empleados en toda la región y donde, a un mes de terminar el 2024, esperan que cerrarán otro año récord. Con operaciones en 18 países de América Latina, Mercado Libre es líder en la industria del comercio electrónico y finanzas digitales en la región.

Mercado Libre es líder en la industria del comercio electrónico y finanzas digitales, con operaciones en 18 países y una capitalización de mercado de u$s96.000 millones, la más elevada para una firma argentina. Al ser una fintech, tiene la ventaja de tener menos normas legales a seguir en relación a un banco, aunque también tiene límites como la imposibilidad de tomar depósitos de la gente para otorgar préstamos.

Con respecto al banco local, la empresa cree que es un paso natural luego de experiencias similares que ya está poniendo en marcha en México y Brasil. En el primero de esos países, el de mayor crecimiento para la empresa –luego de más de una década en las que les costó hacer pie y crecer– acaba de presentar el filing ante el regulador para operar como banco, trámite que estiman que demorará entre 18 y 24 meses.

Como sea, el “banco Mercado Libre” no será nunca uno tradicional, de sucursales y ventanillas, sino uno de servicios y aplicaciones móviles. “Nos permitiría hacer un negocio como el que hacen los bancos, tomar tu plata y pagarte cero mientras la colocan a tasa”, dicen irónicamente en Meli, tal la sigla con la que cotiza en Wall Street, donde ya tienen 16 millones de cuentas remuneradas en Mercado Pago que les pagan intereses diarios a sus usuarios sin inmovilizarles el dinero. “Es una idea, queremos ser banco, pero no hay tiempos. Comprarlo o hacerlo lleva el mismo tiempo”, aseguraron.

Ver más: Cambio estratégico del grupo Finnovista (nueva era Finnosummit)

Ver más: N5 elige a un argentino para liderar sus operaciones globales de IA

Ver más: Unlimit se une a una plataforma de pagos para simplificar la gestión de las Pymes