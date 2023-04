Mercado potencial y posicionamiento de principales fabricantes de smartphones en México

02/04/2023

Por: Rolando Alamilla

En México, en tan solo un año, se comercializan alrededor de 30 millones de nuevos smartphones, cifra que representa un valor de 125 mil millones de pesos. Este volumen y dinamismo resulta atractivo para fabricantes consolidados, con presencia desde hace varios años atrás en territorio nacional, pero también incentiva la llegada incesante de nuevos competidores de.

En nuestro país, ha tenido lugar, desde hace casi 4 años, el mercado de fabricantes de teléfonos inteligentes ha registra una reconfiguración como consecuencia de la prohibición de Huawei por diferentes países y empresas tecnológicas, fabricante que contabilizaba 15% del parque total de equipos en operación y fue incapacitada para poder utilizar los servicios de Google en sus equipos.

Un año más tarde llegó la pandemia de COVID-19 y se transformaron los hábitos de uso y preferencias de los usuarios. Así, los smartphones se convirtieron en habilitadores de la conectividad y aprovechamiento de aplicaciones y herramientas disponibles en internet, habilitando la continuidad de la educación, entretenimiento, trabajo, acceso a información, entre otras actividades trabajar desde casa durante el confinamiento. Otro año transcurrió y LG, fabricante que también llegó a contabilizar 15% del parque total de dispositivos en operación, cesó su división de dispositivos móviles.

Ingresos del Mercado de Smartphones e Hitos Relevantes

(Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2023

Todo ello, resultó en que fabricantes como VIVO, OPPO, Xiaomi, Honor, Realme, Infinix, entre otros; decidieran llegar a territorio mexicano y de esta forma competir con jugadores establecidos como Samsung, Motorola, Apple, Alcatel y ZTE. La mayoría de ellos, respaldados por el éxito que han tenido en Asia y Europa en el desplazamiento de equipos.

La oferta en el mercado de Smartphones ha crecido exponencialmente en los últimos trimestres, con estrategias y enfoque de mercado diferenciado entre los principales competidores. Al respecto, amerita realizar una segmentación basada en estas distinciones, con la finalidad de dilucidar la huella de mercado asequible para estos.

Mercado Potencial de Principales Fabricantes de Smartphones

En México, se contabilizan un total de 138 millones de líneas móviles en operación al cierre de 2022, 96.4% de esas líneas son utilizadas desde un smartphone, de acuerdo con el estudio “Análisis y Dimensionamiento de los Smartphones en México”, realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Al analizar las variables de referido estudio, es posible segmentar la disponibilidad total de los Smartphones en operación en grupos de edad y Niveles Socioeconómicos (NSE). Ello habilita la generación cuadrantes para tener un mapeo certero de la oferta en México.

Posicionamiento de la Oferta Comercial de los Fabricantes en México

(Proporción del Total de Smartphones en Operación por Edad y NSE. %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2023

A partir de ello, se identifica una elevada concentración de la población mexicana en NSE medios/bajos y población menor a 50 años, que se ve reflejada en la tenencia de Smartphones en México. De tal manera que 66% del total de los equipos se encuentran en manos de estos usuarios.

Posicionamiento de la Oferta Comercial de Principales Fabricantes

Por su estrategia y enfoque de oferta, se analiza a los principales fabricantes en el mercado mexicano, para determinar su mercado asequible, a partir de la segmentación realizada anteriormente.

Motorola: Enfocado en gamas media y media alta, se ha consolidado como el fabricante con mayores ventas en los últimos dos años en territorio nacional. El lanzamiento de su flagship en México y un exitoso fortalecimiento en la dimensión de Life & Style, le permiten contar con un mercado asequible de 81.5% del total de los smartphones.

Apple: Fabricante de nicho enfocado en el mercado de alto poder adquisitivo. Ha logrado expandir su preferencias en las gamas alta y media alta, a partir de la colocación de equipos de generaciones pasadas. Mercado asequible: 21.1%.

Xiaomi: Fabricante chino enfocado en la gama media. Ha aumentado su preferencia en este segmento por la oferta de dispositivos que cuentan con una buena relación características/ precio. Mercado asequible: 47.9%.

Oppo: Fabricante de reciente llegada al país. En México ha logrado crecer de la mano de dispositivos de gama media. Mercado asequible: 64.1%

VIVO: Fabricante que logró alcanzar un millón de unidades vendidas en el menor tiempo, récord en el mercado mexicano. Busca posicionamiento en gamas media y alta. Competidor entrante con alto potencial. Mercado asequible: 71.2%

Honor: Este jugador comienza a tener mayor presencia en México. Busca adquirir los puntos porcentuales que Huawei ha dejado vacantes. Mercado asequible: 59.1%

Alcatel: Fabricante que ha logrado mantenerse en México por su oferta de dispositivos de gamas baja y media baja. Mercado asequible: 62.9%.

ZTE: Fue de los primeros fabricantes chinos en llegar al país. Ha mantenido una participación de mercado estable. Sin embargo, no ha podido aprovechar el efecto de salida de Huawei. Mercado asequible: 62.9%.

Realme: Fabricante de origen chino enfocado en dispositivos de gamas media y media alta en el país. Busca diferenciarse del resto de los fabricantes con dispositivos para gamers. Mercado asequible: 36%.

Infinix: “The new kid on the block”. Ante el escenario de reconfiguración en México, ha llegado Infinix de China para competir por usuarios de gamas media y alta. Mercado asequible: 36%.



El mercado de smartphones en México se encuentra en una etapa de reconfiguración de 360°, no sólo por la entrada y salida de fabricantes o por la transformación de hábitos y preferencias como consecuencia de la pandemia. os usuarios han modificado su gasto promedio, frecuencia de reemplazo, lugar de compra, esquemas de financiamiento, lugares de adquisición en línea, entre otros.

Se identifican casos en los que los fabricantes sólo cuentan con 1.4% del mercado que tienen disponible, lo que deriva en un desaprovechamiento de los recursos dedicados para fortalecer su preferencia entre los usuarios. A partir de ello, es esencial para los fabricantes conocer y considerar esta segmentación del mercado, con la finalidad de aproximar su huella de mercado actual a su mercado asequible.





Samsung: De la mano de una oferta vertical, se consolidó como el fabricante con mayor participación de mercado. Compite en prácticamente en todos los grupos de edad y NSE. No obstante, su actual estrategia se enfoca en el mercado de gama alta/premium, circunstancia por la que los usuarios de esta marca han volteado a los nuevos entrantes en busca de dispositivos de buenas capacidades a menores precios menores. Mercado asequible: 47.8%.