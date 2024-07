Meta evalúa la compra de participación en fabricante de Ray-Ban

Por staff

19/07/2024

(EEUU) Meta Platforms está en conversaciones para adquirir una participación de alrededor del 5% en EssilorLuxottica, su socio de producción para los lentes inteligentes Ray-Ban, informó el jueves The Wall Street Journal, citando a personas conocedoras del asunto.

Meta, que ha colaborado con EssilorLuxottica S.A. en las gafas inteligentes Ray Ban-Meta, evalúa adquirir una participación de hasta el 5% en el grupo de lentes de lujo, que estaría valorada en unos €4.500 millones (US$4.900 millones) a precios actuales, según fuentes al tanto de las conversaciones, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. No hay garantías de que se realice alguna inversión, advirtieron.

La participación en la mayor empresa de gafas del mundo podría tener un valor de 4.330 millones de euros (4.730 millones de dólares) sobre la base de su último valor de mercado de 86.500 millones de euros, según cálculos de Reuters basados en datos de LSEG.

Al adquirir una participación en EssilorLuxottica, el gigante de las redes sociales buscaría fortalecer su asociación con el fabricante de gafas más grande del mundo. Meta, junto con otras importantes empresas tecnológicas, está explorando el uso de la realidad virtual y aumentada para mantener la lealtad y el compromiso de los usuarios. Snap Inc. lleva años experimentando con gafas de realidad mixta, mientras que Apple Inc. lanzó este año sus Vision Pro. Hasta el momento, los usuarios no han adoptado estas tecnologías de forma masiva.

El presidente ejecutivo de EssilorLuxottica, Francesco Milleri, dijo a principios de esta semana que la nueva generación de gafas inteligentes Ray-Ban Meta, lanzadas en octubre, han vendido más en unos meses que las antiguas en dos años.

Las acciones de EssilorLuxottica, que cotizan en París, se dispararon un 6% tras conocerse la noticia, mientras que las de Meta subían un 2,3% justo después de la apertura del mercado.

Ver más: Meta, ¿de qué lado está?

Ver más: FT: UE denuncia a Meta por su política de “pagar o consentir”

Ver más: Meta AI de WhatsApp, ¿vale la pena?