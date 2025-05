Meta quiere usar las publicaciones de los europeos para entrenar su IA: Cómo evitarlo

Por staff

17/05/2025

(Europa – Euronews) Los usuarios de Instagram y Facebook en Europa pronto verán sus datos y publicaciones utilizados por la empresa matriz Meta para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). Los europeos tienen hasta el 27 de mayo para impedir que Meta utilice sus datos, fecha en la que la empresa empezará a hacerlo. Los organismos reguladores de la privacidad de Bélgica, Francia y Países Bajos ya han detectado problemas con la IA de Meta, que llegó a Europa este año.

La extracción de datos de internet es uno de los mayores debates en el ámbito de la IA, con empresas tecnológicas como OpenAI que afirman que todo el contenido online debería utilizarse para entrenar modelos de IA, lo que ha dado lugar a demandas sobre derechos de autor y prácticas de datos.

Si no estás de acuerdo con que Meta utilice tus datos, puedes optar por quedar excluido. Pero Meta no garantiza que vaya a permitirlo y dice que “revisará las solicitudes de objeción de acuerdo con las leyes de protección de datos pertinentes”. Sin embargo, dado que los europeos están protegidos por las normas de datos del bloque, conocidas como GDPR, los ciudadanos están mejor protegidos que en muchos otros países, según la denunciante de Cambridge Analytica y activista de los derechos de datos, Brittany Kaiser.

“Realmente tienes derechos que puedes ejercer. No es superfácil ejercerlos, pero puedes hacerlo. Y eso es tener más suerte que la mayoría de la gente del planeta”, dijo a ‘Euronews Next’. Los usuarios de Europa pueden oponerse a que sus datos sean extraídos y, como en otros países, optar por que Meta no utilice sus datos. Pero Meta no garantiza que vaya a permitirlo y dice que “revisará las solicitudes de objeción de acuerdo con las leyes de protección de datos pertinentes”. Así es como puedes optar por quedar excluido:

Exclusión voluntaria en Facebook:

Después de acceder a tu cuenta, puedes hacer clic en este enlace aquí.

O haz clic en el icono de tu cuenta en la esquina superior derecha, selecciona “configuración y privacidad” y, a continuación, “centro de privacidad”.

En la parte izquierda hay un menú desplegable titulado “Cómo utiliza Meta la información para los modelos y funciones de IA generativa”. Haz clic en él y desplázate hacia abajo antes de hacer clic en “Derecho de oposición”.

Introduce tu dirección de correo electrónico al final del formulario y haz clic en “Enviar”.

3. Deberías recibir un correo electrónico y una notificación en tu cuenta de Facebook confirmando que tu solicitud ha sido aceptada.

Exclusión voluntaria en Instagram:

Inicia sesión en tu cuenta, accede a tu página de perfil y haz clic en las tres líneas de la esquina superior derecha. A continuación, haz clic en “Configuración y privacidad”. Desplázate hasta “Más información y soporte” y haz clic en “Acerca de”. A continuación, haz clic en “Política de privacidad”. En la parte superior de la página, haz clic en “más información sobre tu derecho de oposición”. Introduce tu dirección de correo electrónico al final del formulario y haz clic en “Enviar”. Deberías recibir un correo electrónico y una notificación en tu cuenta de Facebook confirmando que tu solicitud ha sido aceptada.

Cómo ir aún más lejos:

Si quieres llevar tus derechos digitales aún más lejos, puedes hacerlo. Pero el proceso es largo. “Ejerce tus derechos bajo el GDPR y pide copias de todos los datos que se tienen sobre ti a las empresas que utilizas”, dijo Kaiser.

“Si no quieres que compartan tus datos con Meta, hazlo saber y sé activo al respecto, porque si eres activo al respecto, puedes evitar que tus datos se utilicen en algunos de estos sistemas”, añadió.

Una vez que tengas los datos de las empresas, puedes hacerles saber que no quieres que los utilicen. Kaiser explica que puedes escribir un correo electrónico a estas empresas y utilizar cartas ya formateadas que puedes encontrar en Internet.

“Las empresas por fin han puesto en marcha un proceso, y te enviarán archivos con todos los datos que tienen sobre ti. Puedes retirar tu consentimiento para que los comercialicen o compartan. También puedes solicitar el derecho de supresión“, explicó. “Si no quieres que tus datos sean tan fácilmente accesibles para los modelos Meta, puedes hacerlo, y probablemente sea tu mejor opción”, añadió.

Ver más: Solo 29% de las empresas se sienten preparadas para riesgos de IA

Ver más: La paradoja de IBM y la IA

Ver más: Musk volvió a encender las alarmas: “En 15 años podríamos ser minoría frente a una nueva especie”