Meta y Freshworks se asocian para mejorar la experiencia conversacional del cliente

Por staff

07/02/2023

Freshworks Inc. anunció que las empresas en todo el mundo aumentaron la tasa de retención del cliente utilizando bots de IA conversacional de Freshworks para automatizar la comunicación con los compradores a través de WhatsApp, Instagram Messaging y Facebook Messenger. Empresas internacionales como MTN Cameroon en África, Body & Fit en Europa y The Giving Movement en Dubái mejoraron su eficacia de atención al cliente en las plataformas de mensajes de Meta utilizando productos Freshchat, Freshdesk y Freshsales de Freshworks.

Con más de dos mil millones de usuarios activos diarios de WhatsApp, casi dos mil millones de usuarios activos diarios de Facebook y más de dos mil millones de usuarios activos mensuales de Instagram, Meta ofrece las plataformas de mensajes más populares del mundo. Las integraciones de Meta Business Messaging con los productos CX y CRM de Freshworks facilitan la participación de clientes y prospectos para soporte, ventas y equipos de marketing. Con los bots activados por IA de Freshworks, las empresas pueden personalizar y automatizar la navegación de mensajes para cada canal, configurar flujos de trabajo a través de múltiples canales o idiomas y capacitar de forma eficaz los bots con capacidades de aprendizaje de PNL.

“Los mensajes son la forma en que las personas y empresas quieren comunicarse y hacer negocios. Las empresas de todo tamaño adoptan este cambio y encuentran nuevas oportunidades para conectarse mejor con los clientes, ofrecer soporte e impulsar las ventas”, dijo Kyle Jenke, director de asociaciones de Meta. “Estamos muy contentos de trabajar con Freshworks para habilitar WhatsApp para que más empresas manejen mejor la navegación del cliente de extremo a extremo en nuestra plataforma de mensajes”.

Según Forrester, el 68 por ciento de los consumidores dicen que si pueden elegir dónde hacer una compra, es muy probable que opten por un negocio que ofrezca una comunicación conveniente. Por esta razón empresas como The Giving Movement ofrecen un compromiso superior con el cliente a través de las integraciones de Freshworks con WhatsApp e Instagram. La marca de moda sostenible con sede en los Emiratos Árabes Unidos se centra en conversaciones proactivas en lugar de mensajes transaccionales, lo que encuentra resonancia con su comunidad global de clientes. Nick Fisher, director de operaciones de The Giving Movement, dijo: “Somos una marca con un propósito y creemos en un enfoque centrado en el cliente. Freshworks nos permite comunicarnos con nuestros clientes a través del canal de su elección. Con la función omnicanal, pudimos abordar las consultas de los clientes desde múltiples canales en una sola vista, lo que nos ayudó a ampliar nuestra visión a través de nuestra comunidad de clientes “.

Ver más: Smartphones sustentables, el próximo estándar de la industria

Otro cliente en conjunto, MTN Cameroon, operación local del mayor operador de telecomunicaciones en África, utiliza la integración de Freshworks con los canales de mensajes de Meta para alcanzar su objetivo de aumentar la comunicación digital con los clientes y multiplicar los medios de contacto. “Hace unos dos años, solo teníamos un 20 por ciento de penetración digital para atención al cliente, la mayoría de nuestros clientes visitaban nuestras tiendas físicas y se ponían en contacto con nuestro centro de llamadas. Hoy, la integración de Freshchat con WhatsApp y otros canales de mensajes permite que un impresionante porcentaje de más del 40% de nuestros clientes se comuniquen con nosotros a través de canales digitales. Tenemos la certeza de que este número seguirá aumentando en un futuro cercano según nuestra estrategia de digitalización de canales”, dijo Imani Masuke, especialista en digital e innovación.

El servicio al cliente omnicanal también se facilita con los productos de Freshworks. Body & Fit, un minorista global de fitness y nutrición, necesitaba incluir Instagram Direct Messaging en su mezcla de canales de servicio al cliente. Gerben Tegenbosch, director global de servicio al cliente, explicó: “En Body & Fit trabajamos mucho con influencers. Por lo tanto, nuestros clientes y nosotros somos muy activos en Instagram. Gracias a la integración de Freshworks-Instagram, también podemos ofrecerles el mejor servicio y soporte a través de Instagram Messaging, todo a través de la plataforma integrada de Freshworks “.

“Nuestra asociación con Meta es un testimonio del verdadero valor de los productos de Freshworks. Freshchat y Freshmarketer se integran a la perfección con las principales plataformas de mensajería de Meta, WhatsApp, Instagram Messaging y Facebook Messenger, lo que permite a las empresas comunicarse con sus clientes de manera rápida y fácil, lo que resulta en una mejor experiencia del cliente”, dijo Prakash Ramamurthy, director de productos de Freshworks.

La plataforma Freshworks neo y sus integraciones nativas con canales de comunicación populares permiten a las empresas configurar estos canales y más mientras se expanden y crecen sin necesidad de un costoso desarrollo personalizado, implementaciones complejas o soporte de TI. This helps reduce the friction of scaling communication across messaging apps and can make it easier to adapt to evolving customer needs.