Metaanálisis de SNP: las empresas confían cada vez más en SAP S/4HANA

Por staff

21/11/2022

La empresa de software y consultoría SNP Schneider-Neureither & Partner SE, proveedor de software para la transformación digital y migraciones de datos automatizadas en el entorno SAP, ha recopilado y evaluado los estudios actuales sobre la migración a SAP S/4HANA. En este metaanálisis, la empresa con sede en Heidelberg se centró en los motivos, los plazos y el enfoque de las empresas usuarias de SAP.

“Para una transformación exitosa a SAP S/4HANA, las empresas deben determinar sus necesidades exactas para la nueva solución SAP. En nuestro metaanálisis, hemos resumido todos los estudios importantes sobre este tema y los hemos comparado con nuestra experiencia en más de 400 proyectos realizados. Esto nos permite mostrar claramente los distintos enfoques, ayudar a los usuarios SAP a tomar mejores decisiones e identificar las oportunidades y tendencias actuales”, señala Gregor Stöckler, COO de SNP.

Los motivos para migrar a SAP S/4HANA varían enormemente

Según el último estudio de Research Services by Foundry (anteriormente conocido como IDG Research), el 48 % de las empresas encuestadas se trasladan a SAP S/4HANA tanto por razones tecnológicas como empresariales. El 43 % presenta un mayor porcentaje de razones tecnológicas o razones tecnológicas muy claras para el traslado, y el 9 % indica un mayor porcentaje de razones empresariales o razones empresariales muy claras. SAP S/4HANA se percibe como una base estratégica para mayores innovaciones y saltos tecnológicos.

La empresa de consultoría de TI Valantic también analizó los motivos de traslado a la solución SAP de la próxima generación en su estudio sobre SAP S/4HANA 2022. Para el 81 % de las empresas, la modernización de los entornos SAP y de la infraestructura de TI existentes es esencial a raíz de la continua digitalización y la creciente complejidad de los sistemas. Para el 74 %, el anunciado fin del mantenimiento y soporte para los sistemas SAP ERP para 2027 es otro de los principales motivos para implementar SAP S/4HANA. Además, los usuarios SAP reconocen el potencial de innovación y optimización asociado a la introducción de S/4HANA en cuanto a la orientación digital de la empresa y desean representar los nuevos requisitos empresariales en la solución SAP. Este desarrollo también se refleja en los resultados de la encuesta de la empresa de estudios de mercado Lünendonk y la revista estadounidense SAPinsider. El valor añadido se percibe en la aceleración de los procesos y flujos de trabajo empresariales existentes mediante la mejora del rendimiento, la eficiencia y la facilidad de uso, entre otros. Otra razón es que las empresas buscan la automatización.

Uno de cada tres clientes SAP ya utiliza SAP S/4HANA

Según el Investment Report 2022 del DSAG (Grupo germanoparlante de usuarios de SAP, por sus siglas en alemán), más de una de cada tres empresas encuestadas utiliza SAP S/4HANA. Los resultados del estudio de Research Services by Foundry publicado recientemente, también confirman esta conclusión: Según este estudio, el 35 % de las empresas encuestadas ya están utilizando SAP S/4HANA o SAP S/4HANA Cloud como parte del programa de transformación empresarial como servicio “RISE with SAP”, y otro 37 % tiene previsto hacerlo.

Estrategias de migración individuales

Al trasladarse a S/4HANA, la mayoría de los gerentes de proyecto saben que pueden elegir entre los enfoques de migración Greenfield, Brownfield y Bluefield, es decir, un enfoque híbrido (selectivo). “En cuanto al enfoque elegido, los estudios actuales no ofrecen un panorama claro. La estrategia de migración está determinada por las necesidades y circunstancias individuales”, explica Gregor Stöckler.

Para un tercio de las empresas encuestadas en el estudio de Research Services by Foundry, el enfoque híbrido (selectivo) es el favorito. Combina las ventajas de Greenfield y Brownfield, lo que permite a las empresas retener sus datos y procesos relevantes al tiempo que racionalizan sus sistemas. En cuanto a las empresas con ingresos superiores a mil millones de euros, más del 45 % confía en el enfoque selectivo. Sin embargo, el enfoque Brownfield también sigue siendo atractivo. Según Research Services by Foundry 2022, el 31 % de las empresas encuestadas opta por una conversión técnica del sistema. Este enfoque de migración es especialmente adecuado para las empresas que no tienen una gran necesidad de optimización. El enfoque Greenfield, que implica la reimplementación del entorno SAP y el rediseño de los procesos en general, solo le interesa al 22 %. Este enfoque es especialmente adecuado si el software SAP aún no se utiliza en una empresa o si las empresas quieren transformar sus entornos multi-ERP.

Sobre el estudio

El metaanálisis se basa en la evaluación de estudios primarios y encuestas a clientes realizadas por el Grupo germanoparlante de usuarios de SAP (DSAG), el Grupo de Usuarios SAP de las Américas (ASUG), las empresas de estudios de mercado Lünendonk y Research Services by Foundry, la revista estadounidense SAPinsider y la empresa de consultoría de TI Valantic. SNP revisó los estudios, resumió los resultados y también los evaluó y clasificó.