Metaverse: La fortuna de Mark Zuckerberg cae US$100.000 millones

Por staff

29/10/2022

Los inversores han perdido la fe en Meta en apenas 16 meses, ha pasado de ser una de las cinco empresas estadounidenses más valiosas, tras superar el billón de dólares, a no estar ni entre las 20 primeras.

El desplome de sus acciones de casi un 25% este jueves, tras presentar el miércoles unos resultados decepcionantes, mermaron su valor hasta los 263.220 millones de dólares.

Desde que cambiara su nombre a Meta, tras la apuesta de Mark Zuckerberg por adentrarse en el mundo de los metaversos, las acciones de la compañía han caído hasta 71%.

El valor neto del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, cayó US$11.000 millones el jueves a US$36.000 millones, ya que las acciones de la compañía se desplomaron un día después de que reportó pésimos resultados trimestrales.

Unas pérdidas que se disparan hasta los 100.000 millones si se contabilizan los últimos 13 meses.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, el creador de Facebook, que posee más de 350 millones de acciones de Meta, tiene ahora un patrimonio neto de 38.100 millones de dólares, muy lejos de los 142.000 millones que acumulaba en septiembre de 2021.

En sus ganancias del tercer trimestre publicadas el miércoles por la noche, el gigante de las redes sociales informó una disminución del 50% en las ganancias y una caída de los ingresos del 4%, muy por debajo expectativas de analistas. Para empeorar las cosas, la división de realidad virtual y aumentada de Meta ha perdido US$9.400 millones este año hasta el 30 de septiembre tratando de crear el metaverso.

“Mira, entiendo que mucha gente podría estar en desacuerdo con esta inversión. Pero por lo que puedo decir, creo que esto va a ser algo muy importante, y creo que sería un error de nuestra parte no centrarnos en ninguna de estas áreas, que creo que van a ser fundamentalmente importantes para el futuro”, dijo Zuckerberg en la llamada de ganancias de la compañía el miércoles después del cierre del mercado de valores de EE. UU.

Al ser comparada con los rendimientos de las acciones de otras grandes compañías de tecnología, como Google o Apple, la debacle de Meta tiene incluso una dimensión mayor. Aunque en este mercado bajista todos los mercados han sufrido, ninguna de esas dos compañías se acerca a la depreciación de Meta.

Las acciones de Google han caído menos de 40% en el mismo período en que las de Meta cayeron 71%, según muestra una gráfica de Kaiko. La acción de Apple, a su vez, se ha depreciado alrededor de 20% en ese tiempo.

El éxito fulgurante de TikTok, y de otros rivales como Twitch y Youtube, que están enganchando mejor con las generaciones más jóvenes han formado parte de esta estrepitosa caída. Zuckerberg no debe poder creer oír aquello de que si ahora no estás en TikTok, parece que no existes. Algo que antes se decía de sus plataformas.

Morgan Stanley ha bajado su recomendación por primera vez en su historia al considerar que la cotización de Meta seguirá penalizada hasta que las “enormes inversiones” que tiene planteadas en el metaverso comiencen a dar sus frutos.