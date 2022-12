Metaverse: L’Oréal Professionnel estrena peinados virtuales

Por staff

26/12/2022

En asociación con Ready Player Me, diseñadores de avatares para uso en múltiples aplicaciones, y trabajando con el artista 3D Evan Rochette, L´Oréal Professionnel lanza lanza el primero de una serie de peinados para que los usuarios elaboren su avatar personal y superen los límites de la autoexpresión. Cinco looks van a estar disponibles próximamente para que los jugadores puedan expresarse a sí mismos. Haciendo realidad los mundos virtuales interconectados, los avatares creados en Ready Player Me son compatibles con más de 4000 juegos, plataformas y aplicaciones en todo el mundo.

“Durante más de 110 años, L’Oréal Professionnel ha puesto su espíritu pionero al servicio de los peluqueros, para desarrollar la industria del cabello profesional y elevar la expresión de la belleza del cabello en el mundo “, dice Anne Machet, Gerente General Global de L’Oréal Professionnel. “Vemos esta emocionante asociación con Ready Player Me como una forma significativa de continuar nuestro camino en el mundo virtual. No podemos esperar para empujar los límites técnicos y creativos para brindarle a la comunidad posibilidades ilimitadas de expresión del cabello”.

“Los peinados de L’Oréal Professionnel son una adición increíble a la plataforma Ready Player Me”, dijo Timmu Tõke, CEO y cofundador de Ready Player Me. “No podríamos estar más emocionados de asociarnos con el Grupo L’Oréal y llevar sus opciones de personalización de avatares a nuestro creador de avatares y todas las aplicaciones y juegos compatibles con Ready Player Me, incluidos Spatial, HiberWorld y VRChat.”

Después de los primeros cinco looks en Ready Player Me, L’Oréal Professionnel continuará construyendo un puente entre los profesionales del cabello y los artistas de CG para desarrollar la belleza del cabello y la autoexpresión en el mundo virtual.