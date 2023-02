Metaverse: ¿Mascotas virtuales en el Metaverso?

Virtual pets?



Mars Inc. has filed trademark applications for:

▶️ PEDIGREE

▶️ FOSTERVERSE



The applications indicate plans for:

✅Virtual pets

✅NFT marketplaces

✅Virtual animal treats

✅Stores for virtual goods

✅Virtual pet adoption

…and more#NFTs #Metaverse #Web3 #Dog pic.twitter.com/CBI6UWCEAG