Metaverse: Meta: ¿Será el gran fracaso de Zuckerberg?

Por staff

20/10/2022

Según lo informado por el The Wall Street Journal, Horizon Worlds no está cumpliendo con las expectativas de rendimiento interno.

Los cálculos de Meta, según documentos internos obtenidos por el medio, pasaban por conseguir medio millón de usuarios activos mensuales en Horizon Worlds antes de que finalizara el año. El problema es que no han conseguido aglutinar ni 200.000 avatares, según el Journal. Es decir, menos de la mitad de la previsión y, encima, desde la primera está bajando el número de usuarios base.

A Zuck le va la vida en esto. Está convencido de que el metaverso será la forma en la que accederemos a internet en un futuro próximo y lo está apostando todo a esa carta.

Ha invertido 1.400 millones de dólares en el mundo virtual, ha cambiado el nombre de la compañía a Meta y ha reorientado una parte relevante del talento de la red social al nuevo proyecto.

Tanto que sus empleados sostienen que ha abandonado por completo Facebook e Instagram, base de un negocio que factura 86.000 millones al año.

Ha tenido un año para justificar su maniobra, pero el mercado sigue sin comprenderla: la acción de Meta cae un 61% a 12 meses, con pérdidas de 207 dólares por participación y parte de la prensa pidiendo su dimisión.

Hay un dato que preocupa especialmente a los analistas: Zuckerberg solo ha conseguido convencer al 0,006% de los usuarios de Facebook a probar Horizon Worlds.

Ver más: Metaverse: Meta es sinónimo de escepticismo, confusión y frustración

El WSJ informa que, de todos los mundos creados por los usuarios en el juego, solo alrededor del nueve por ciento son visitados por más de 50 jugadores. El resto nunca son visitados por nadie más que su creador inicial.

El resultado final es un montón de tierras digitales vacías y estériles. Ni siquiera Questy, un mundo creado por Meta como parte de una campaña de marketing hecha pública durante la Super Bowl, está teniendo éxito. Muy pocos usuarios lo visitan. “Un mundo vacío es un mundo triste”, decía un documento al que ha tenido acceso el WSJ.

Estos pobres números han hecho que Meta este por detrás de la competencia. Otros mundos virtuales como VR Chat e incluso el legendario Second Life, pese a que ambos no han tenido ni la publicidad ni la repercusión del metaverso, estén teniendo más actividad. En este sentido, Second Life está teniendo alrededor de 350.000 cuentas nuevas cada mes.

“La verdad es que si no lo amamos, ¿cómo podemos esperar que nuestros usuarios lo amen?, escribió Vishal Shah, vicepresidente del metaverso de Meta, en un comunicado interno mandado el mes pasado. Por lo tanto, y a la vista de los resultados con los usuarios, se desprende que el mundo virtual de Meta está dejando insatisfechos a todas las partes: empresa y clientes.

En cuanto a por qué las personas no acuden en masa al costoso metaverso que ha creado Facebook… Una encuesta realizada por investigadores de Meta descubrió que los usuarios en su mayoría se quejan de no poder encontrar los mundos que les gustan, y que rara vez encuentran otros jugadores con los que interactuar.

Otras quejas incluyen que las personas en el juego que no se ven lo suficientemente “reales”.

El WSJ señala que los investigadores de Meta solo hablaron con 514 personas debido a la poca gente que juega.