Metaverse: Metaverso, ETH 2,0, NFT, regulación, GameFi, Multi-Chain, perspectivas 2023

Por staff

30/12/2022

El año 2022 fue uno de los más turbulentos para todos los mercados financieros. Además de las continuas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los bancos centrales de todo el mundo comenzaron a seguir el ejemplo de lo que pasaba en EEUU, subiendo sus propias tasas para intentar ralentizar la inflación y reducir la volatilidad económica. El endurecimiento de la política monetaria y fiscal ha reducido en gran medida el apetito de los inversores por tomar estrategias de inversión arriesgadas y especulativas.



Esta presión macroeconómica a la baja ha afectado a las finanzas tradicionales y a los activos digitales, sin excepción. Con la explosión de proyectos Web, exchanges de criptomonedas y plataformas de préstamos de activos digitales, la industria cripto ha entrado en un periodo llamado mercado bajista. Más específicamente, la capitalización total de mercado de los activos criptográficos se redujo en más de $2,2 billones, y el tamaño del negocio institucional de CeFi se ha reducido en aproximadamente un 71,4%.

Sin embargo, aunque el mercado ha tenido un giro repentino este año, el desarrollo de la tecnología blockchain también ha traído algunos aspectos positivos en 2022. Por ejemplo, Ethereum se “fusionó” con éxito y cambió de un mecanismo proof-of-work a uno proof-of-stake, algo que beneficiará el futuro del ecosistema de Ethereum. Además, muchos gobiernos de todo el mundo están reconociendo el valor de las criptomonedas debido a los conflictos internos, las guerras y la inflación. De hecho, la tecnología blockchain continúa evolucionando algunas de sus características principales a lo largo de este año. En el siguiente artículo, TruBit lleva a los lectores a un recorrido por el horizonte cripto, resumiendo los cambios en el mercado más importantes que estamos teniendo, desde ETH 2,0, NFT, Gobierno, Minería, Blowups, Regulación, Capa 2, GameFi, Multi-Chain, Metaverso y algunos temas relevantes.



La rápida expansión del mercado de las criptomonedas también trajo nuevos horizontes a TruBit: el cambio de nombre de Mexo a TruBit, el lanzamiento de la aplicación TruBit, soporte para comprar y venta con tarjeta de crédito/débito, la introducción de nuestro Reward Center, etc. A medida que avanzamos hacia 2023, el equipo de TruBit revisó algunos de los eventos en el mercado más notables del año pasado y proporcionó una perspectiva de lo que se puede esperar en el próximo año.

ETH 2,0



La actualización de ‘The Merge’ es la tan esperada migración de Ethereum de su actual mecanismo de “Proof-of-work” a un sistema de “Proof-of-stake”. La fusión en realidad ocurre mediante un proceso de dos pasos, que se ha denominado ‘las actualizaciones de Bellatrix & Paris’. La fusión es una combinación de dos cadenas de bloques independientes existentes en el ecosistema Ethereum: Ethererum Mainnet y Beacon Chain, lo que permite el intercambio de mecanismos de consenso mientras se conserva la función original de ejecutar contratos inteligentes con datos históricos completos. Después de la fusión, el número de verificadores en la cadena aumentó un 13,3%, con más de 484k verificadores. Esto eleva el volumen total de activos Ethereum a 15,618 millones ETH, equivalente al 12,89% de la circulación total.

NFT



Los NFT se ha convertido en una parte integral del mundo criptográfico, y ahora NFT ha evolucionado de un proyecto PFP puro a uno mucho más avanzado, combinando juegos y meta-universo, todo para formar un nuevo modelo de financiamiento descentralizado NFT+. Finalmente, hay tres soluciones de liquidez NFT que actualmente están ganando un sitio en la nueva era. Primero, el NFT fraccional que mejora la experiencia comercial y la utilización del capital al convertir NFT en tokens fungibles con la mayor precisión comercial. En segundo lugar, el protocolo de crowdfunding, que aborda hábilmente su umbral máximo para que los usuarios mantengan sus NFTs de lado de la demanda del mercado, lo que permite a los participantes agrupar fondos y gestionar en un entorno multi-Sig. En tercer lugar, los protocolos de agrupación de liquidez recogen los NFT cerca del precio mínimo, proporcionando a los usuarios una plataforma estable para la creación de su propio mercado.

Regulaciones



Ante la caída en picada de los precios de los activos digitales que está provocando la quiebra de FTX, el propio sector está intentando buscar soluciones, reconociendo incluso la necesidad de fórmulas de regulación.



Las regulaciones van a ser el nombre del juego en el 2023. Con este contexto, considero que ya ni siquiera va a ser opcional si el regulador debería o no tomar medidas de intervención en la industria.



El mundo está yendo hacia ese marco regulatorio para que evite crisis como la de FTX, pero aún está en proceso. Muestra de ello es que en Estados Unidos las leyes sobre el tema ya están en discusión y hay una orden presidencial diciendo tienen que emitir regulaciones sobre las criptomonedas.



El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, donde se incluyen las criptomonedas, popularmente conocida como Ley Fintech, en México. Esta norma busca incidir en las brechas regulatorias y brindar mayor claridad a las empresas, que operan en áreas grises de la ley existente.



Lo que la autoridad busca es brindar a los usuarios de estas plataformas certeza jurídica sobre el tipo de operaciones que se realizan a través de ellas, a las que identifica y clasifica principalmente en tres rubros: crowdfunding o financiamiento colectivo, pagos electrónicos y operaciones con activos virtuales, también llamados cripto activos.



Asímismo, la nueva ley de la Unión Europea sobre criptoactivos que tiene que definir tecnicismos, está para votación en febrero. Por otro lado, en la región que nos incluye, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la semana pasada, en segundo debate, el proyecto de ley que busca regular a los exchanges de bitcoin y criptomonedas que operan en el país. Mientras tanto, en Brasil el marco regulatorio que legaliza el uso de bitcoin y otras criptomonedas como medio de pago, puede entrar en vigor dentro de 15 días, y de igual forma en Argentina hay 2 proyectos de ley para regular el ecosistema cripto, pero ninguno con avances significativos, todavía.



Entonces considero que va a ser obligatorio tener estándares que aseguren los fondos de los usuarios, la industria tienen que estar cerca del regulador para influir en que esos estándares sean los apropiados.



Lo que más le conviene a la industria es que haya una regulación lo más homologada posible a nivel global. Ahora mismo, es muy complejo, ya que cada país tiene casos de usos diferentes, riesgos diferentes, historias diferentes…

Minería



2022 fue un año difícil para el negocio de la minería. La eficiencia de la minería de bitcoin depende de tres factores principales: poder de hash, dificultad y precio de bitcoin. En 2022, el poder de hash acumulado de la red Bitcoin fue de aproximadamente 200 EH/s, y la dificultad de la minería ha aumentado. Además, las actualizaciones en los métodos y hardware de minería incluso han acelerado el aumento en el poder de hash y los costos generales, dejando a los mineros con márgenes de ganancia decrecientes.

Blowups



En mayo de 2022, Terra perdió soporte ya que algunos usuarios abandonaron sus USTs en el mercado, por lo que el precio su precio cayó dramáticamente. Es porque el algoritmo de Terra cambió a LUNA en una fase muy problemática, dando como resultado que tanto LUNA como UST entraron en una espiral de muerte. El colapso de Terra causó innumerables pérdidas en el mercado, ya que el precio de UST cayó a $0,20 y el precio de LUNA descendió a casi cero en tan solo pocos días. Los $40 mil millones que tenía Terra de capitalización de mercado se evaporaron y muchos inversores fueron testigos de graves pérdidas.



El 14 de junio de 2022, Three Arrows Capital se vio obligada a liquidar y muchas compañías como Genesis Global Trading, BlockFi, BitMex, FTX y Blockchain pidieron a Three Arrows Capital que pagara todas sus deudas. Por lo tanto, Three Arrows Capital vendió 80.000 stETH / ETH (más de $84 millones), lo que resultó en que stETH perdiera sus vínculos en el mercado. Debido a la falta de transparencia, nadie sabía quién era la próxima empresa en quebrar. Más y más instituciones revelaron las deudas incobrables de Three Arrows Capital, y toda la industria estaba en un ambiente de pánico total.



En noviembre, todo el mercado de criptomonedas se desestabilizó aún más cuando FTX quebró después de que una corrida de sus usuarios agotara su liquidez. El incidente de FTX podría llamarse el “Momento Lehman” y su impacto y pérdidas fueron mucho más devastadores que el colapso de LUNA y la bancarrota de 3AC. Además del colapso del mercado y la pérdida de empresas y proyectos relacionadas con el mundo cripto, estos eventos tuvieron un grave impacto en todo el ecosistema, siendo los exchanges centralizados los más afectados de manera directa y enfrentando un nivel de desconfianza sin precedentes. Desde este momento, todos los principales intercambios han estado bajo la presión de los retiros masivos por parte de los usuarios, revelando una enorme desconfianza, todo bajo la influencia del pánico.



Si has salido ileso de Luna, 3AC, BlockFi, Celsius, Voyager y FTX, lo estás haciendo mejor que la mayoría de las personas y estás en una buena posición para capitalizar y posicionarse para los próximos años.



Para su tranquilidad y para evitar dudas, TruBit & TruBit Pro no tenían ninguna exposición a tokens FTT o en cualquier asociación con Alameda y /o FTX, Génesis, etc.



Desde el principio, hemos priorizado la seguridad de los activos de nuestros clientes, ya que todos los fondos de los usuarios almacenados en Trubit & Trubit Pro se mantienen 1:1 y están disponibles para su retiro en cualquier momento. Nunca nos hemos negado ni nos negaremos en ese punto. A medida que el ecosistema criptográfico emerge desde la infancia hasta la adolescencia, estamos más seguros de que seguirá siendo el pilar central de cómo manejamos nuestro negocio de intercambios.



En el año 2022, la industria expuso muchos problemas con las Finanzas Centralizadas (CeFi). Esto retrasará la industria de las criptomonedas durante algún tiempo. Definitivamente esperaremos más regulaciones en el cripto mercado y creemos que esto no es algo malo, ya que traerá un ambiente más saludable para los usuarios en el largo plazo.

Layer2



El evento más grande en Layer2 en 2022 fue la emisión de OP por parte del protocolo principal Optimistic Rollup, Optimism, impulsando el crecimiento junto con el segmento Layer2 contra el condiciones generales del mercado. El número total de direcciones de Optimism aumentó en un 7%, de 327.000 a 350.000. Además, el número de transacciones diarias en la red Optimism aumentó un 56%, pasando de 45.000 a 70.000. Esencialmente, Optimism es un sistema interactivo de dominio cruzado compuesto por software y hardware de Capa 1 y Capa 2. La lógica es construir una versión enantiomorfa de los bloques de Capa 2 en Ethereum para transferir información a través de dominios.



GameFi

Con 1 millón de usuarios activos y 4,72 millones de usuarios registrados con hasta $122,5 millones de ganancias en un trimestre, STEPN fue uno de los proyectos más notables de GameFi y Play To Earn. Pero STEPN finalmente entró en un cuello de botella, y cayó en una espiral de muerte, enterrando el boom del Play to Earn en 2022.

En julio de 2022, STEPN estaba compensando a los usuarios en China continental debido a que los usuarios se estaban deshaciendo de los activos criptográficos relevantes para STEPN. GST, como token de utilidad de STEPN, perdió el control durante la baja demanda, causando una caída grave en el precio.



Cadena múltiple



Cosmos, Polkadot, BNB Chain, Avalanche y Octopus está actualmente en la red, y posiblemente Polygon en el futuro se una también a la multicadena. Esta tendencia es inevitable. Todas estas blockchains pueden proporcionar herramientas de modularización establecidas para sus subredes/zonas/cadenas paralelas, pero difieren en términos de seguridad compartida y capacidad de cadena cruzada.

Las ventajas de una red multi-cadena son:

Se proporcionan herramientas de modularización para mayor comodidad de los desarrolladores; Seguridad Cross-Chain, confirmación rápida y mayor componibilidad; Cada subcadena lleva a cabo una ejecución y aplicación especializada, formando una cadena específica de Dapp que proporciona un rendimiento imparcial.

Por lo tanto, MultiChain es una plataforma blockchain de código abierto que permite a los usuarios construir y desplegar aplicaciones blockchain privadas que funcionan dentro o entre empresas. La plataforma viene con una API sencilla y una interfaz de línea de comandos que puede utilizarse para realizar transacciones financieras. La gestión de permisos, los flujos de datos, los activos nativos, los flujos de datos y la sencilla configuración por cadena son sólo algunas de las características incluidas en la multicadena.



Metaverso



Internet es actualmente un oligopolio. La mayoría de los gigantes de las redes sociales obtienen enormes ganancias al monopolizar los datos de los usuarios. También pueden cambiar las reglas del juego en cualquier momento, lo que niega el espíritu original de Internet, donde la transparencia y el intercambio eran los principios fundamentales. Cuando se trata de construir la Web 3,0 y desarrollar una economía de creadores a gran escala en el Metaverso, necesitamos una nueva infraestructura social que incorpore los elementos originales del Internet.



Con un valor económico de $47,448 mil millones para 2022, el Metaverso es un nuevo tipo de aplicación de Internet y presencia social que combina muchas tecnologías innovadoras para integrar los Mundos reales y virtuales en uno solo. A nivel industrial, las tecnologías fundamentales del metaverso implican una gama de tecnologías de vanguardia que incluyen 5G, tecnología en la nube, pantallas de kits de expansión, robótica, interfaces neuronales, inteligencia artificial y, por supuesto, blockchain.



Perspectivas 2023 – ¿A dónde vamos?



Para el próximo 2023, ¿a dónde vamos? Enumeramos algunas cosas a las que debemos prestar atención en el próximo año.