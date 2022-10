Metaverse: Mundial Qatar 2022, ¿qué oportunidades ofrecen los criptomercados?

Por staff

07/10/2022

Ante la inminencia del Mundial de Qatar FIFA 2022, crecen las transacciones en fan tokens y las actividades en el metaverso de fútbol, pese a la caída de los mercados financieros. Frente a la fiebre del mundial, ¿qué oportunidades ofrecen los criptomercados?

1# Torneos en el Metaverso

Los torneos de fútbol se encuentran entre los principales eventos deportivos que atraen a la mayor cantidad de fanáticos en todo el mundo. No hay nada comparable para los fanáticos con ver a su equipo ganar. Con la tecnología blockchain y NFT (Token No Fungibles), ahora pueden tener esa sensación con su propio equipo en el metaverso, y la emoción no solo podrá ser de la pura satisfacción de vencer a los rivales, sino también por las recompensas monetarias que obtengan.

Este es el caso de MetaSoccer, el primer metaverso de fútbol que cuenta con la participación del arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez; el mediocampista del Arsenal, Thomas Partey; y la estrella del Real Madrid, Dani Carvajal; entre otros, y que anunció recientemente torneos semanales (Summer League) que comienzan todos los martes a las 5 am de Argentina y Brasil (8 am en horario universal -UTC-) y finalizan los lunes a la misma hora, con recompensas monetarias que van entre los $2000 y $4000 dólares por edición, dependiendo del patrocinio de cada una.

“Lo que estamos viendo es la punta de lanza de todo el potencial que tiene la tecnología blockchain desde los deportes electrónicos. Proyectos como MetaSoccer que toman lo mejor de los dos mundos, el gaming y el fútbol, y lo llevan a nivel competitivo con premios más que interesantes. Si a eso le sumamos el momento que estamos viviendo por la espera para el mundial de Qatar, y figuras de primer nivel metidas en el proyecto, tenemos un combo de lo más atractivo”, asegura César Vidal Scasso, consultor en gaming y nuevas tecnologías, y presidente de ADEEMA (Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina).

Ver más: “La innovación tecnológica lleva al desarrollo de la humanidad”: Maggie Wu

‍Para participar en los torneos, simplemente hay que inscribirse en el sitio web oficial www.metasoccer.com, contar un equipo de 11 jugadores NFT y seleccionar la alineación antes del inicio de la edición, similar a los populares juegos de fútbol manager.

2# Fan Tokens

Los Fan Tokens son tokens fungibles (a diferencia de los NFTs) que se acuñan y se distribuyen entre los aficionados de un equipo deportivo. Estos tokens suelen venderse en mercados secundarios, al igual que las criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, lo que significa que tienen volatilidad. Los Fan Tokens suelen otorgar a sus poseedores derechos de gobierno limitados. El Paris Saint Germain (PSG), por ejemplo, permite a sus titulares acceder a experiencias VIP exclusivas y votar la portada de la edición para aficionados del juego de fútbol FIFA 22. Los fans también seleccionaron un mensaje para el vestuario del equipo, en un partido de mayo de 2021: “¡Juntos podemos, juntos lo haremos! Demos otro paso hacia la gloria y la victoria”.

Para adquirirlos, la plataforma de Socios.com es el principal sitio que los ofrece; pero no la única. Por ejemplo, el exchange Bybit ha listado recientemente los fan tokens de los principales clubes de fútbol de Europa: $PSG (Paris St. Germain), $BAR (Barcelona), $JUV (Juventus), $ACM (AC Milan), $INTER (Inter Milan), $AFC (Arsenal) y $CITY (Manchester City). De hecho, a modo de promoción, patrocinará torneos y realizará diferentes sorteos de Fan Tokens para sus usuarios en el mes de octubre.

“La tecnología blockchain tiene un potencial increíble y lo demuestra metiéndose en grandes industrias. Los fan tokens son herramientas usando esta tecnología para darle experiencias y beneficios a la comunidad vinculada a los equipos deportivos. Cada fan poseedor de fan tokens podrá votar, canjear y experimentar sobre su club. Cada día vemos más empresas brindando servicios blockchain para satisfacer a sus clientes y vincularlos al Metaverso”, explica Vidal Scasso.