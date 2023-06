Metaverse: ¿Por qué los empleados de Meta no trabajan en el metaverso?

04/06/2023

(Bloomberg) — Durante la pandemia, cuando muchos trabajadores veían a sus equipos solo por videoconferencia, la profunda dedicación de Mark Zuckerberg a la realidad virtual parecía algo razonable. La empresa cambió su nombre a Meta Platforms Inc. y priorizó la creación del “metaverso”, un mundo digital inmersivo donde las personas podían reunirse y hacer cosas juntas, incluido su trabajo, mientras usaban dispositivos de realidad virtual (RV) en casa.

Meta sigue vendiendo esta visión a los clientes corporativos, así como a los consumidores. La compañía presentó su dispositivo Quest 3 el jueves. Se prevé que Apple Inc. presente una versión ambiciosa que competirá con Meta el lunes.

Pero hasta ahora, Meta no está aplicando lo que predica. Los empleados de toda la organización generalmente no usan el dispositivo, especialmente para reuniones de trabajo, según once empleados actuales y anteriores. Incluso aquellos en la parte de RV de la organización no lo usan regularmente para el trabajo, dijo un exempleado que, al igual que los demás, declinó ser identificado.

Meta solo proporciona el dispositivo a los empleados si se han registrado en un programa interno para probar nuevas funciones ante el público. De lo contrario, obtienen un descuento, dijeron las personas. Algunos equipos, incluido el jefe de políticas Nick Clegg, probaron reuniones experimentales de realidad virtual, pero dejaron de lado la práctica porque les parecía incómoda y con fallas, dijo una de las personas. Algunas de las fallas pueden atribuirse al programa de prueba.

Las propias advertencias de salud y seguridad de Meta sugieren tomar un descanso prolongado cada 30 minutos, ya que el dispositivo puede causar náuseas y otras molestias. Además, los gráficos no pueden competir con el mundo real, aparecer como un avatar de dibujos animados sin piernas se siente “raro” y poco profesional, y la experiencia de usar un dispositivo en sí puede ser vergonzosa, dijeron otros. Solo unos pocos cientos de miles de personas usan Horizon Worlds, el primer intento de la compañía en el metaverso.

Meta rechaza la cultura de trabajo “desde cualquier lugar” que adoptó durante la pandemia e insta a sus equipos a reunirse de manera presencial. La empresa le pedirá a la mayoría de los trabajadores que vayan a la oficina tres veces por semana a partir de septiembre y le ha pedido a los empleados que se mudaron durante la pandemia que regresen.

Meta ha vendido algunos dispositivos de RV a empresas como Walmart Inc. y la consultora Accenture Plc, presentando una visión de los empleados usándolos para capacitaciones y reuniones. Incluso aquellos que hacen las demostraciones no están usando los productos para su propio trabajo, dijo un exempleado involucrado.

Zuckerberg dice frecuentemente que Meta está en los inicios de su impulso hacia la realidad virtual y el metaverso. Lo ha dicho durante casi una década. Si sus propios empleados se niegan a usar los productos para el trabajo, ¿por qué alguien más lo haría?

