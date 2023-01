Metaverse: Realidad virtual como inspiración para los viajes, según estudio de Booking

Por staff

18/01/2023

La comunidad viajera va a hacer de 2023 un gran año para salir y explorar el mundo. Con la vista puesta en el año que viene, Booking.com ha llevado a cabo un amplio estudio para revelar las tendencias de viaje en 2023, como cuáles son los destinos deseados, en qué nos inspiramos a la hora de viajar o el papel importante del presupuesto a la hora de planificar.

2023 será el año de reimaginar los viajes

Mientras el mundo se adapta a la “nueva normalidad” tras un periodo de restricciones en los viajes internacionales y confinamientos nacionales, la gente está deseando salir y ver mundo en serio.

A medida que las restricciones y los test de covid empiezan a formar parte del pasado, el estudio revela que el 73% de la gente se siente más optimista sobre los viajes en comparación con 2022. Mientras avanzamos hacia 2023 en medio de una incertidumbre política y económica global, casi tres cuartos (72%) de la gente ha dicho que viajar aún vale la pena.

Tipos de vacaciones y experiencias favoritas para 2023

Para mucha gente, un cambio de escenario y la posibilidad de disfrutar del sol es motivo suficiente para irse de vacaciones. Sin embargo, en 2023 es probable que se produzca un cambio en las razones por las que queremos viajar, así como en el tipo de vacaciones que elegimos.

La búsqueda de la tranquilidad y el placer

Unas vacaciones son una forma estupenda de relajarse y desconectar, pero en 2023 mucha gente quiere dar un paso más allá y aprovechar sus aventuras para cuidar cuerpo, mente y alma. El 42% dice que quiere hacer una pausa para centrarse en su salud mental y física, con retiros para hacer más llevaderas algunas etapas como el embarazo o la menopausia. Casi la mitad (44%) quiere ir a un retiro de bienestar o de meditación.

Por otro lado, hay quien prefiere cuidar su cuerpo de otras formas. Más de un tercio (36%) querría hacer una escapada erótica para explorar nuevos fetiches y formas de experimentar placer.

El 36% también reveló que quiere probar experiencias con cannabis o psicodélicos como hongos o ayahuasca. Esto significa que en 2023 podría haber más viajes a lugares donde se permiten ciertos tipos de psicodélicos, como Países Bajos o Brasil.

Realidad virtual como inspiración para los viajes

Si bien el mundo aún no está listo para viajar como en las películas de ciencia ficción, la tecnología puede ayudarte a saber lo que te vas a encontrar al llegar. El 43% utilizará la realidad virtual para inspirarse y un 46% es más probable que viaje a un sitio solo porque lo han podido experimentar virtualmente antes.

Por otra parte, hay quien está deseando pasar varios días en el metaverso, y más de un tercio (35%) revela que elegiría una experiencia de viaje de realidad aumentada o realidad virtual de varios días. Al ritmo que avanza la tecnología háptica, pronto podremos sentir la arena en los pies y el sol en nuestra piel sin tener que ir a ningún sitio.

Aunque suena emocionante, esta opción no convence a la mayoría de la comunidad viajera (60%), que está de acuerdo en que los viajes virtuales no son tan satisfactorios como vivirlos en persona. Por eso, nuestras predicciones de viaje para 2023 no incluyen cambiar las gafas de sol por las de realidad virtual en la mayoría de los casos.

Viajes sin tecnología

Después de varios confinamientos internacionales en los que mucha gente no podía salir de casa, ni por supuesto viajar, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología para el ocio. Ahora que se han levantado la mayoría de las restricciones, la gente quiere desconectar, de hecho el 55% quiere pasar sus vacaciones sin tecnología.

¡Supervivencia!

No solo se trata de desconectar de la tecnología. Cada vez hay más personas que están deseando vivir una experiencia que les permita volver a lo básico. Muchas han expresado su deseo de aprovechar las vacaciones en 2023 para aprender habilidades de supervivencia (58%). Esto incluye aprender a conseguir agua limpia (53%), encender un fuego desde cero (42%), buscar comida en la naturaleza (39%) e incluso prepararse para un apocalipsis (39%).

Conectar con la naturaleza

Sentarse frente a una acogedora chimenea en algún lugar del bosque, lejos de cualquier microchip, es la definición de felicidad para mucha gente cuando viaja.

Sin embargo, casi la mitad (48%) solo se plantearía una desconexión si pudiera llevar algún que otro lujo o capricho y el 53% afirmó que necesitaría el móvil y conexión estable a internet.

Choques culturales

En muchos casos, vivimos nuestras vidas con cierta rutina y eso incluye también las vacaciones. Sin embargo, la comunidad viajera buscar romper con la rutina y el 50% quiere una experiencia que suponga un choque cultural en 2023.

Adentrarse en lo desconocido

Cuando encuentras un sitio al que te gusta viajar, es tentador repetir en las siguientes vacaciones, pero en 2023 la idea parece ser combinarlo. Casi las tres cuartas partes (73%) quieren experimentar viajes fuera de su zona de confort, y el 30% desea explorar ciudades menos conocidas para encontrar algunas joyas ocultas.

Mucha gente (38%) quiere experimentar un choque cultural de otro mundo e ir a la caza de ovnis. Esto significa que probablemente habrá un aumento de las visitas en sitios famosos por su conexión con lo extraterrestre, como Roswell, Nuevo México.

Mientras tanto, habrá quien prefiera ir más al este: El 47% de la comunidad viajera está interesada en explorar delicias exóticas como el chile más picante (el récord mundial actual lo tiene el California Reaper, cultivado en Rock Hill, Carolina del Sur).

Viajar con presupuesto ajustado

Dado que la economía global no muestra signos inmediatos de mejora a medida que nos acercamos a 2023, la gente se está volviendo más consciente del presupuesto, y el 68% presta mucha atención a cuánto gasta en sus aventuras. Sin embargo, a pesar de las actuales crisis económicas y energéticas, la mitad de la comunidad viajera (50%) dice que invertir en unas vacaciones sigue siendo una prioridad principal.

Priorizar el gasto en viajes

Tras las restricciones de viaje en 2020 y 2021, mucha gente pudo ahorrar el dinero de las vacaciones. Como resultado, la mitad (49%) lo compensará gastando más durante sus aventuras de 2023, mientras que el 43% planea derrochar para sacarle partido a su experiencia. Un tercio (33%) reveló que les gusta ir de compras en vacaciones para conseguir cosas que no podría encontrar cerca de casa.

¿Cómo se ahorra dinero al reservar las vacaciones?

Aunque mucha gente tiene la intención de vivir lo mejor posible en vacaciones, hay formas de gastar menos antes de llegar.

Casi dos tercios (63%) seguirán de cerca las ofertas y los trucos, y más de la mitad (53%) viajará fuera de temporada o a través de rutas más largas. Eso significa que la temporada baja de 2023 puede ser un poco más animada que la del año pasado, y el verano puede ser algo más tranquilo de lo habitual. Esto podría ayudar a dispersar las multitudes en atracciones concurridas como Walt Disney World.

El 61% de la gente también tiene la intención de planificar sus vacaciones con más antelación, por lo que puede que haya menos viajes de última hora en 2023.

Abrazar los viajes de trabajo en la “vida real”

Con la pandemia las empresas pudieron ver el impacto positivo del trabajo en remoto, lo que llevó a muchas a adoptar una mentalidad de “trabajar desde cualquier sitio”. Aunque hemos disfrutado de ir a la playa durante la hora del almuerzo o de trabajar con el portátil junto a la piscina, la tendencia de trabajar durante un viaje va a cambiar en 2023.

Dos tercios (66%) de las personas quieren que sus viajes estén libres de trabajo en 2023. Sin embargo, el 51% quiere que su empresa utilice el dinero ahorrado debido al trabajo en remoto para financiar los viajes corporativos o los retiros.

Quizá las empresas deberían plantearse esta idea, ya que el 59% piensa que explorar un sitio nuevo puede servir de inspiración para aumentar la productividad en el trabajo y el 44% cree que los viajes de trabajo “en la vida real” ayudan a unir a la gente.

Escapadas nostálgicas

En los últimos años, la cultura popular ha vivido un resurgimiento de la nostalgia, y los 80 y los 90 vuelven a estar de moda. Todo apunta a que va a pasar lo mismo en 2023 en el sector de los viajes, y es que casi 9 de cada 10 personas (88%) quiere hacer una escapada nostálgica.

El 23% de la comunidad viajera quiere volver a la época en que todo era más fácil y la única preocupación era rebobinar la cinta VHS alquilada antes de devolverla y cuánta cola había para entrar en el Space Mountain.

El 61% de la comunidad viajera quiere poner su corazón a mil por hora visitando un parque temático en 2023, y es que más de la mitad (54%) está pensando en hacer unas vacaciones en familia para juntarse. Por eso, en 2023 los parques temáticos como el Universal Orlando Resort pueden recibir visitas de familias compuestas por varias generaciones.

Metodología

Estudio sobre predicciones de viaje para 2023 encargado por Booking.com y llevado a cabo entre una muestra de personas adultas que planean viajar por ocio o trabajo en los próximos 12-24 meses. En total, participaron 24.179 personas de 32 mercados (1014 de Argentina, 1006 de Australia, 505 de Austria, 504 de Bélgica, 1009 de Brasil, 503 de Canadá, 1009 de China, 1010 de Colombia, 505 de Croacia, 505 de Dinamarca, 1010 de Francia, 1001 de Alemania, 500 de Hong Kong, 1005 de la India, 504 de Irlanda, 504 de Israel, 1008 de Italia, 1003 de Japón, 504 de México, 502 de Países Bajos, 1007 de Nueva Zelanda, 1009 de Portugal, 507 de Singapur, 1008 de Corea del Sur, 1001 de España, 505 de Suecia, 508 de Suiza, 500 de Taiwán, 504 de Tailandia, 1006 del Reino Unido, 1009 de los Estados Unidos y 504 de Vietnam). Quienes participaron respondieron a una encuesta online en agosto de 2022.