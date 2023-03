Metaverse: Vuelve Metaverse Fashion Week

Por staff

06/03/2023

La Metaverse Fashion Week se celebrará en Decentraland del 28 al 31 de marzo. En la realización de este evento digital colaboran la plataforma UNXD y los metaversos Spatial y Over.

Este puente entre el mundo real y el metaverso, bajo el lema “Patrimonio futuro”, se enfocará en los diseñadores más relevantes de la industria de la moda. Las plataformas Decentraland y UNXD son las encargadas de acoger esta edición 2.0 en colaboración con los metaversos Spatial y OVER.

Uno de los grandes acontecimientos que vamos a encontrar en MVFW es el homenaje a la recientemente fallecida Vivienne Westwood, reina del punk de la moda. “Dear Vivienne” es el título de esta instalación inmersiva inspirada en sus emblemáticos diseños.

El evento de la Semana de la moda en el Metaverso de este año contará con la presencia de marcas y diseñadores de moda globales como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, COACH, DKNY, Vogue Singapur, Monnier Paris, DUNDAS, Phygicode Dress y muchas otras más que están experimentando el potencial del metauniverso para dar forma al futuro de la moda virtual.

Adidas se estrena en la MVFW, disponiendo de su propio espacio donde venderá su primera colección de ropa digital; igual que Coach, en una nueva Fashion Plaza. Otra novedad es la fiesta virtual interactiva que organizan Diesel y HAPE, incluyendo airpods de NFT wearables. El centro comercial digital Threedium repite asistencia en esta segunda edición incluyendo Pinko, PwC y Clarks con su Clarks Arcade para jugar a videojuegos de marca.

La Semana de la Moda de Miami también participará, una vez más con su espacio L’Atelier, inaugurado la pasada edición, donde se celebrarán eventos, paneles y desfiles. Del mismo modo, también se reincorporarán algunas áreas, como MetaTokyo, donde se expondrán diseñadores digitales de inspiración japonesa, y Cash Labs Gallery, donde podrán verse exposiciones de Nick Knight/ShowStudio y The Wall Group.

Una parte llamativa de la MVFW de este año es el énfasis que pone en las iniciativas educativas y los concursos, cada uno de ellos creado para apoyar la entrada de diseñadores y visitantes en el mundo del metaverso. La plataforma de realidad aumentada (RA) Over se ha asociado con Decentraland para un concurso de diseño de prendas de vestir, cuyos ganadores se exhibirán en una pasarela híbrida en un evento en Milán. Mientras tanto, los premios anuales Fashion Future Awards se centrarán en los creadores chinos y Vogue Singapur anunciará los ganadores de su concurso de moda digital From Blockchain to Love Chain. El Instituto de la Moda Digital también estará presente, exhibiendo un emblema que pone de relieve el consumo insostenible de la moda física.

En un comunicado, Giovanna Graziosi Casimiro, directora de MVFW, declaró: “Este año nos sentimos increíblemente honrados de continuar el legado de MVFW. Estamos asistiendo al regreso de muchas casas de moda de lujo, y también a la aparición y elevación de la moda nativa digital. Nos entusiasma ver a algunas de las mentes más brillantes del mundo de la moda participar en el futuro de la moda y lo que puede significar para sus comunidades”.

En un comunicado, los desarrolladores de Decentraland destacaron cómo este evento, una vez más, “demostrará el potencial de la interoperabilidad entre metaversos abiertos y empujará los límites de lo que puede significar la moda digital”.