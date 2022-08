Metaverso: ¿El futuro del trabajo?

Por staff

08/08/2022

Si bien el concepto de metaverso no es nuevo, fue en 2021 cuando este término comenzó a ganar popularidad en todo el mundo, especialmente entre los entusiastas de la tecnología. Un informe reciente elaborado por Analyst Group señala que, en la próxima década, el metaverso contribuirá con un 2,8% al PIB mundial.

Pero, ¿cuáles son los empleos que pueden llevar a un profesional al mundo del metaverso?

El metaverso se puede definir como una realidad digital que fusiona las redes sociales, la realidad aumentada y la realidad virtual. Por lo tanto, todos los trabajos relacionados con la tecnología, así como la realidad virtual, el desarrollo web e incluso los videojuegos, tendrán un papel importante en el mercado laboral del metaverso.

Como consecuencia del rápido crecimiento del mercado del metaverso, los trabajos relacionados con éste también crecerán de manera importante en los próximos años. La Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) en EE UU, estima que los empleos en informática y tecnologías de la información crecerán un 11 % entre 2019 y 2029 en todo el mundo, mucho más rápido que la tasa promedio de los demás empleos. Esta institución atribuye dicho crecimiento al mayor uso de la computación en la nube, la big data y la seguridad tecnológica.

La realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR), la realidad mixta (MR), la realidad extendida (XR), así como la cadena de bloques (blockchain) y los tokens no fungibles (NFT), son tecnologías incipientes de hoy en día que se espera que sean la columna vertebral del metaverso o de la actividad social y económica dentro del mismo.

Hoy en día, tenemos un puñado de plataformas y proyectos similares al metaverso. Por lo general, estos también incorporan NFT y otros elementos de blockchain. Decentraland, por ejemplo, es una plataforma de realidad virtual descentralizada en 3D que consta de 90601 parcelas de tierra. La propiedad virtual en Decentraland son NFT, que se pueden comprar utilizando la criptomoneda MANA, que se basa en Ethereum Blockchain. Axie Infinity, por su parte, es un videojuego online basado en la red Blockchain en NFT.

Los segmentos de juegos de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR), que sumergen a los jugadores en una realidad simulada o les permiten interactuar con entornos realistas, siguen en aumento, continuando una tendencia de crecimiento desde el informe del año pasado. Si bien las tecnologías VR/AR son más comunes en la educación y la atención médica, su adopción generalizada para uso recreativo es más reciente.

“De hecho, entre junio de 2021 y junio de 2022, la proporción de trabajos de “realidad artificial”, “realidad virtual” y “realidad aumentada” en Indeed en México aumentó un 12.7 %. Al mismo tiempo, la proporción de clics de quienes buscan empleo en estos puestos de trabajo aumentó un 132,3 %. En términos de trabajos de realidad virtual y aumentada, los datos de Indeed muestran que la cantidad de clics realizados por los solicitantes de empleo es mayor que las publicaciones de trabajo reales, lo que puede mostrar que los profesionales ya se están preparando para ingresar a este mercado”. dice Madalina Secareanu, gerente senior de Comunicación Corporativa de Indeed para LATAM.

Ver más: Cryptoeconomy: El Metaverso podría generar 10.000 nuevos puestos de trabajo tecnológico

Dado que este campo de trabajo es relativamente nuevo, podría haber muchos profesionales que quieran comenzar una potencial carrera profesional en el metaverso, y para eso, deben comenzar a enfocarse en trabajos de TI, así como en la industria de los videojuegos, desarrollo web, etcétera.

Trabajar en TI es especialmente adecuado para aquellos que son expertos en computadoras y que son solucionadores de problemas natos. Además, es un campo profesional que continúa creciendo con salarios competitivos y oportunidades de progreso.

El conocimiento requerido para estos trabajos puede ser bastante sofisticado, por lo que es probable que se requiera de una formación profesional específica. Sin embargo, los requisitos de educación y experiencia variarán según la empresa y el puesto. Por ejemplo, es posible que los puestos de nivel de entrada no requieran educación formal, pero los trabajos de investigación pueden requerir incluso un posgrado.

Algunos trabajos de TI que están relacionados con el metaverso incluyen desarrolladores web, programadores informáticos, analistas de sistemas informáticos, ingenieros de redes, ingenieros de software, directores de información (CIO), entre otros.

Cualquier profesionista graduado en una carrera relacionada con tecnología puede sumergirse en las oportunidades de trabajo que ofrece el metaverso, pero hay algunas acciones a tomar en cuenta que pueden ayudarte a lograrlo de manera más efectiva:

Desarrolla tus propios proyectos personales.– Crea tus propias oportunidades para demostrar tus habilidades con proyectos realizados durante tu tiempo libre. Elige un proyecto que se alinee con tus objetivos profesionales. Por ejemplo, si estás interesado en la programación, crea un programa de computadora que automatice una tarea. Estos proyectos personales pueden mostrar a los empleadores tu compromiso con la industria, tu creatividad y laboriosidad.

Obtén certificaciones.- Procura aprender nuevas habilidades y mejorar continuamente tu currículum al obtener certificaciones de TI. Muchos cursos ofrecen programas en línea. También puedes explorar certificaciones para lenguajes de programación y sistemas operativos específicos.

Ofrece tus servicios como voluntario.- Ofrece sus servicios de TI a pequeñas empresas o empresas emergentes, especialmente si son organizaciones sin fines de lucro.

“Estos proyectos de voluntariado pueden brindarte una valiosa experiencia utilizando tus habilidades y trabajando en un entorno profesional. Estas empresas también desarrollan una relación contigo y pueden contactarte si buscan un profesional de TI en el futuro”, recomienda Madalina.

Pasantías.- Comienza a buscar pasantías relacionadas con TI. Las pasantías pueden ser remuneradas o no, según la empresa, pero pueden proporcionar una experiencia laboral crucial. Además de desarrollar tus habilidades de TI, puedes desarrollar habilidades transferibles adicionales, como comunicación, gestión del tiempo y habilidades interpersonales.

Consulta con un centro de orientación vocacional.– Si eres estudiante, haz una cita con el centro de orientación vocacional de tu escuela. Este centro puede ayudarte a escribir tu carta de presentación y currículum, y puede también tener información para pasantías o trabajos relacionados con la industria. Estos centros también pueden prepararte para entrevistas y desarrollar habilidades para comunicarse con posibles empleadores.

Amplía su búsqueda.– Amplía su búsqueda para incluir más empresas y puestos. Por ejemplo, puede buscar todos los trabajos en empresas de TI, incluso si el puesto está directamente relacionado con la tecnología. También puedes considerar roles administrativos en los departamentos de tecnología. Estos trabajos pueden brindarte la oportunidad de comenzar tu carrera y, eventualmente, pueden abrirte paso a roles de TI.