México: Propuestas en el cierre de campañas en telecomunicaciones

Fuente: Elaborado por The SIUAl cierre de sus campañas, las candidatas y el candidato no lograron cubrir más del 60% de los temas, dejando claro que ninguno cuenta con un plan comprensivo para el aprovechamiento de las TIC y la digitalización de México.



Las propuestas en torno a las TIC son significativas debido a su reconocida capacidad facilitadoras de diversos derechos como la salud, la educación, la transparencia y la libertad de expresión, al mismo tiempo que pueden actuar como medios para la prestación de servicios públicos y como infraestructura para la comunicación.



Cobertura de propuestas e iniciativas TIC

Hasta el 29 de mayo, cierre de las campañas electorales, la candidata Xóchitl Gálvez acumuló propuestas y menciones en torno a 30 de los 50 temas TIC establecidos por The SIU como parte de una Agenda Digital para México.



Esto equivale a una cobertura de 60% y representa un crecimiento de 12 puntos porcentuales (pp) con respecto al monitoreo del mes de abril y 37 pp respecto al monitoreo de enero.

Cobertura de Propuestas TIC

Elecciones al 29 de mayo de 2024, cierre de campañas